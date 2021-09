ลาซาด้า จับมือ One 31 ดันวัยรุ่นไทยสู่บอยแบนด์ระดับโลก

ลาซาด้า ประเทศไทย เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของเด็กไทยในการแสดงออกด้านดนตรี ขอมีส่วนร่วมในการผลักดันความฝันของเด็กไทย เปิดเวทีให้ทั้งร้องและเต้น โชว์ศักยภาพ พร้อมติวเข้มเพิ่มขีดความสามารถกันอย่างเต็มที่ จึงจับมือร่วมกับตัวท็อปรันวงการอย่างช่อง One 31 ช่องทีวีดิจิทัลชั้นนำระดับประเทศ เปิดตัวรายการ “LAZ iCON” หรือ “ไอคอนป๊อป ตัวท็อปเดบิวต์” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการอีคอมเมิร์ซที่จัดการเฟ้นหาสุดยอดบอยแบนด์ไทย โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไทย ได้ตามล่าหาความฝันที่จะเป็นศิลปิน และมีเพียง 5 คนเท่านั้นที่จะเข้ารอบสุดท้าย เพื่อเดบิวต์เป็น “LAZ iCON" แบรนด์แอมบาสเดอร์ของลาซาด้า ประเทศไทย และศิลปินกลุ่มภายใต้ One 31มัณฑนา หล่อไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ลาซาด้าประเทศไทย ถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดตัวรายการ LAZ iCON โดยเรามั่นใจว่ารายการนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนวัยรุ่นไทยให้สามารถเดินตามความฝันในการเป็นศิลปิน พร้อมจุดประกายคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปอีกขั้น และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พันธมิตรอย่างช่อง One 31 มาร่วมผลิตรายการ LAZ iCON ซึ่งนอกจากจะดึงดูดกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ และช่วยยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้งานฟีเจอร์สุดล้ำบนแพลตฟอร์มลาซาด้าแล้ว ยังตอกย้ำกลยุทธ์ Shoppertainment ของลาซาด้าอีกด้วย ทั้งนี้ รายการ LAZ iCON เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์ โดยผู้ชมสามารถรับชมรายการบนลาซาด้าและช่อง One 31 สุดท้ายนี้เราหวังว่าความร่วมมือกับ One 31 และรายการ LAZ iCON จะสร้างความตื่นเต้นให้แก่นักช้อป และสร้างเทรนด์ใหม่ๆ ให้แก่อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซไทย”ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ก่อนอื่นทางเรายินดีมากที่ลาซาด้ามั่นใจในช่องวัน 31 ให้เราได้ทำโปรเจคนี้ เนื่องจากทางช่องในปี 2021 นี้เราให้ความสำคัญกับ T-pop มากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเด็กไทยนั้นเก่ง และสามารถสู้กับเวทีต่างชาติได้แน่นอน แค่ขาดเวทีให้พวกเค้าได้มาแสดงความสามารถ รายการนี้จะเป็นตัวจุดประกายให้วงการ T-pop เป็นที่นิยมและดังไปไกลถึงต่างประเทศ เราได้การตอบรับจากค่ายชั้นนำจำนวน 12 ค่าย ซึ่งต้องขอบคุณทุกค่าย มา ณ ที่นี้ด้วย ในส่วนของเรื่อง Production ไม่ต้องเป็นห่วง รายการนี้ไม่แพ้ใครแน่นอน ทั้งฉาก แสง สี รวมถึงการหาทีม Training มืออาชีพเพื่อมาช่วยน้องๆ ทุกคน ต้องขอบคุณทางลาซาด้า ที่มองเห็นเป้าหมายเหมือนกันคือผลักดันเด็กไทยไปสู่เวทีนานาชาติ”รายการ ‘LAZ iCON’ ออกอากาศพร้อมกันบน LazLive ฟีเจอร์ไลฟ์สตรีมบนแอปพลิเคชันลาซาด้าและช่อง One 31 โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป พบกับเรียลลิตี้การเฟ้นหาสุดยอด 5 ไอคอนจากผู้เข้าแข่งขันชายทั้งหมด 35 คน โดยผู้เข้าแข่งขันบางส่วนนั้นมาจากเด็กฝึกในค่ายดังทั่วประเทศ ในแต่ละสัปดาห์ผู้เข้าแข่งขันจะมาแสดงความสามารถหลากหลายรูปแบบบนเวทีเป็นระยะเวลา 3 เดือนเต็ม และผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคำแนะนำและการตัดสินจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการร้อง การเต้น และการแต่งเพลง เสริมทัพความสนุกโดยพิธีกรชื่อดังของประเทศไทยผู้ชมจะได้ตื่นเต้นไปกับคอนเซ็ปต์ของการแข่งขันที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ และสามารถโหวตให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบผ่านแอปลาซาด้าเท่านั้น นอกจากนั้นยังสามารถทำภารกิจบนแอปลาซาด้าในแต่ละวัน อาทิ ดูไลฟ์สตรีมบน LazLive หรือกดซื้อสินค้าระหว่างชมการแสดงในแต่ละสัปดาห์ เพื่อเพิ่มจำนวนโหวตพิเศษให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบ ให้พวกเขาได้ผ่านเข้ารอบต่อไปห้ามพลาดทุกความสนุกตลอด 10 สัปดาห์ที่จะถึงนี้! ทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 น.มาร่วมกันชม ช้อป โหวต และเฟ้นหาบอยแบนด์หน้าใหม่ของวงการ ไปกับ LAZ iCON ไอคอนป๊อป ตัวท็อปเดบิวต์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://lzd.co/LAZiCONlzd21TH#LAZiCONTH #LAZiCON #LazadaTH