พีพีทีวี ส่ง “รอบโลก EXPRESS” ลงจอ 4 ต.ค. นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 รุกคืบพัฒนารายการข่าวอย่างต่อเนื่องภายใต้คอนเซ็ปต์ “เรื่องข่าว เรื่องใหญ่” ล่าสุด เตรียมเพิ่มพื้นที่รายการข่าวต่างประเทศกับรายการ “รอบโลก EXPRESS” เสิร์ฟข่าวภายใต้คอนเซ็ปต์ “ข่าวทั่วโลก จะไม่ไกลตัวคนไทยอีกต่อไป” ลงผังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.30 น. หลังจากที่รายการข่าวต่างประเทศในช่วงไพร์มไทม์ “รอบโลก DAILY” โดย กรุณา บัวคำศรี ติดลมบนอันดับท็อปเท็นเรตติ้งในช่วงเวลาเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องรายการ “รอบโลก EXPRESS” ดำเนินรายการโดย “โบกี้” ภัทรี ภัทรโสภสกุล พร้อมนำเสนอข่าวจากต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายผู้สื่อข่าวในต่างประเทศของพีพีทีวี ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รายงานสดจากพื้นที่จริงในประเด็นข่าวที่สังคมกำลังให้ความสนใจด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งประเด็นข่าวใหญ่ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม พร้อมสอดแทรกแง่มุมผ่านการรายงานพิเศษ ที่ให้ทั้งข้อมูลเชิงลึก และบทวิเคราะห์ที่เข้าใจง่ายรายการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก Editor's Pick นำเสนอข่าวที่การกลั่นกรองจากทีมกองบรรณาธิการข่าว นำโดย กรุณา บัวคำศรี ด้วยการสรุปความคืบหน้า และที่มาที่ไปของเหตุการณ์แบบเชิงลึก ผ่านการทำสกู๊ป และการรายงานสดจากพื้นที่ อาทิ กรณีการรุกคืบของตาลีบันในอัฟกานิสถาน ประเด็นความพยายามคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิดแบบวิธีสูดดม ประเด็นการแข่งขันและอนาคตของการท่องเที่ยวในอวกาศ เป็นต้น ตามด้วย ช่วงที่สอง What is going on today จะรายงานสถานการณ์สำคัญที่น่าสนใจ แบบที่จะไม่ทำให้ผู้ชมตกประเด็นข่าวใหญ่จากรอบโลกแน่นอนแล้วคุณจะได้รู้ว่า ข่าวทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ติดตามชม “รอบโลก EXPRESS” รายการข่าวต่างประเทศ ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เริ่ม 4 ต.ค. นี้ ทางพีพีทีวี ช่อง 36