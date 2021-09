สำนักข่าวออนไลน์ "รูม 44" งดส่งนักข่าวลงพื้นที่ม็อบ เหตุเจอถูกป้ายสี-ข่มขู่คุกคาม

วันนี้ (25 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักข่าวออนไลน์ เดอะรูม 44 (The Room 44) ได้ออกประกาศ เรื่อง "งดลงพื้นที่ถ่ายทอดสดสถานการณ์ม็อบชั่วคราว" ระบุว่า "เนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ของนักข่าวภาคสนามที่ผ่านมาแม้ว่าจะปฎิบัติด้วยความสุจริตเพียงใดก็ตาม โดยกำชับให้พนักงานทุกคนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่ปรากฏว่าได้มีคนกลุ่มหนึ่ง เป็นขบวนการที่พยายามป้ายสี ใส่ความว่า สำนักข่าว The Room 44 เป็นสื่อของฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับสื่อมวลชนและประชาชน ทั้งจากบุคคลที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศและผู้ที่ร่วมอาชีพเดียวกันปรากฏมีทั้งการติดตาม ข่มขู่ นักข่าวโดยเฉพาะที่ติดตามข่าวการชุมนุม มีการติดตามถ่ายภาพและพยายามจะชี้เป้าหมายมาที่นักข่าวในพื้นที่ตลอดเวลาบุคคลกลุ่มนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครมาจากไหนและเป็นที่น่าเสียดายว่าจะเป็นการตัดโอกาสในการเรียกร้องความเป็นธรรมและยุติธรรมไปอย่างน่าเสียดายเพราะถ้าจะพูดถึงคำว่า "ประชาธิปไตย" แล้วเราได้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในฐานะสื่อ ก่อนที่ขบวนการบิดเบือนเหล่านี้จะเกิดด้วยซ้ำหลังจากประเมินสถานการณ์ ถึงความปลอดภัยของนักข่าวที่ลงพื้นที่ปฎิบัติหน้าที่ ทางกองบรรณาธิการมีความเห็นว่า เราคงจะงดการลงพื้นที่ในการถ่ายทอดเหตุการณ์สักระยะจนกว่าจะมั่นใจว่านักข่าวของเรามีความปลอดภัยในการทำหน้าที่จึงขออภัยและชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ทราบไว้ ณ ที่นี้ขอแสดงความเคารพต่อทุกความเห็นและขอบคุณทุกกำลังใจสำนักข่าว The Room 44วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564#ม็อบ24กันยา"รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับสำนักข่าวออนไลน์ เดอะรูม 44 มีบริษัท นิวส์รูม 2020 จำกัด เป็นเจ้าของ ก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย