“ฟูจิ” รุกกล้องมิร์เรอร์เลสไฮเอนด์

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) ประกาศการเป็นผู้นำตลาดกล้องไฮเอนด์ เดินหน้าเปิดตัวกล้องดิจิทัลมิร์เรอร์เลสอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสตลาดกล้องระดับมืออาชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ล่าสุดกับการเปิดตัว FUJIFILM GFX50S II และเลนส์ GF35-70 mm. F4.5-5.6 WR ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมฟังก์ชันการใช้งานของ GFX50S II ที่หลากหลาย ด้วยขนาดกล้องที่เล็ก พกพาสะดวก น้ำหนักเบา ให้คุณภาพไฟล์ภาพที่ดีเยี่ยม รองรับกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบและหลงใหลการถ่ายภาพที่ต้องการงานที่มีคุณภาพระดับแบบมืออาชีพ รวมถึงช่างภาพมืออาชีพในด้านต่างๆ ซึ่ง GFX50S II สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานของนักสร้างสรรค์ภาพทุกระดับ ฟูจิฟิล์มมองเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่สามารถต่อยอดได้ในกลุ่มนี้ และสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่และขยายตลาดให้เติบโตขึ้นด้วยกล้อง GFX50S II ซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพระดับไฮเอนด์พรีเมียม ที่ให้คุณภาพเหนือชั้นกว่า Full Frame (More than Full Frame)มร.ซึโตมุ วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “หลังจากที่ฟูจิฟิล์มได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งภายใต้แคมเปญของฟูจิฟิล์ม “Never Stop” เราไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนากล้องในตระกูล GFX กล้อง Medium Format ที่มีคุณภาพไฟล์ที่ดีเยี่ยมระดับมืออาชีพ ที่ให้คุณภาพเหนือชั้นกว่า Full Frame (More than Full Frame) และเป็นกล้องระดับไฮเอนด์พรีเมียม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ และได้รับกระแสตอบรับจากกล้อง GFX อย่างเป็นที่น่าพอใจ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดกล้องเป็นอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยว และถ่ายภาพได้ ทำให้ปีนี้ฟูจิฟิล์มจึงต้องปรับกลยุทธ์การตลาดโดยเน้นไปที่กลุ่มคนที่รักการถ่ายภาพและหลงใหลการถ่ายภาพแบบศิลปะอย่างมืออาชีพ และกำลังมองหากล้องคุณภาพที่ดีไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ ฟูจิฟิล์มจึงมองเห็นโอกาสจึงได้เปิดตัวกล้องดิจิทัลมิร์เรอร์เลสรุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ FUJIFILM GFX50S II กล้องที่มีเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่ให้คุณภาพเหนือชั้นกว่า Full Frame พร้อมเปิดตัวเลนส์รุ่นล่าสุด GF35-70 mm. F4.5-5.6 WR เลนส์ซูมที่ให้คุณภาพของภาพสูง ขนาดเล็กพกพาง่ายและมีน้ำหนักเบา ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในการถ่ายภาพสามารถพกพาไปได้ทุกที่และเมื่อประกอบเข้ากับกล้อง GFX50S II ที่ได้มีการปรับฟังก์ชันการใช้งานให้หลากหลายมากขึ้นและมีขนาดที่เล็กลงจาก GFX รุ่นก่อนๆ ก็จะทำให้กล้องและเลนส์ชุดนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดในเรื่องของน้ำหนักและขนาดที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และยังให้คุณภาพไฟล์ภาพที่ดีเยี่ยม ตามปรัชญาของฟูจิฟิล์ม “คุณภาพไฟล์ภาพเป็นอันดับ 1” (The No.1 Image Quality) เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การใช้กล้องฟูจิฟิล์มเพื่อให้เกิดฐานลูกค้าใหม่ ฟูจิฟิล์มไม่หยุดยั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการถ่ายภาพ เพื่อปลุกกระแสตลาดกล้องให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และตั้งเป้าเป็นผู้นำกล้องระดับไฮเอนด์ต่อไป”ด้าน นายพรหมมินทร์ ชราเขต Deputy Head of Business Unit, IS Division บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ต้องยอมรับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาและในปีนี้ตลาดกล้องก็ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศประสบกับปัญหาอย่างมาก ประกอบกับมาตรการการล็อกดาวน์ของภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงตลาดท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ผู้บริโภคเริ่มชะลอการซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ออกไปก่อน เรียกว่าเป็นการท้าทายการทำตลาดกล้องเป็นอย่างมาก และในปีนี้ฟูจิฟิล์มต้องปรับกลยุทธ์ และวางแผนการทำตลาด โดยการขยายฐานลูกค้าไปที่ตลาดไฮเอนด์ เน้นไปที่กลุ่มคนรักการถ่ายภาพ และหลงใหลการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ และกำลังมองหากล้องมาใช้งานแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และต้องการคุณภาพไฟล์ภาพที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพมืออาชีพ หรือบุคคลทั่วไป ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแนว Landscape หรือสาย Street และอยากมีกล้องคุณภาพที่ดีติดไว้ใช้งาน จากการสำรวจพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมองหาและศึกษาตัวกล้อง ทั้งในเรื่องความน่าเชื่อถือของแบรนด์สินค้า ฟังก์ชันการใช้งาน การออกแบบดีไซน์ตัวกล้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีขนาดเล็กพกพาไปได้ทุกที่ในราคาที่จับต้องได้ ฟูจิฟิล์มจึงเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ล่าสุด คือ FUJIFLM GFX50S II และเลนส์ GF35-70 mm. F4.5-5.6 WR เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพในระดับมืออาชีพที่ให้คุณภาพที่ดีเยี่ยมFUJIFILM GFX50S II กล้อง Medium Format กล้องระดับไฮเอนด์พรีเมียม ด้วยนวัตกรรมสุดยอดเทคโนโลยี ทำให้ GFX50S II มีจุดเด่นคือ เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กว่าถึง 1.7 เท่าเทียบกับกล้องแบบ 35 มม.ของ Full Frame ความละเอียด 51.4 ล้านพิกเซล ระบบประมวลผล X-Processor 4 พร้อมระบบป้องกันการสั่นไหวในบอดี้ 5 แกน สูงสุด 6.5 สตอป มาพร้อมระบบออโต้โฟกัสประสิทธิภาพสูง FUJIFILM GFX50S II มีช่องมองภาพแบบ EVF (Electronic Viewfinder) ขนาด 0.5 นิ้ว ความละเอียดสูง 3.69 ล้านจุดสี มาพร้อมจอ LCD แบบทัชสกรีน ขนาด 3.2 นิ้ว สัดส่วน 4:3 ความละเอียด 2.36 ล้านจุดสี ตัวกล้องมีปุ่มใช้งานถนัดมือ น้ำหนักเบาเพียง 900g ให้คุณภาพไฟล์ภาพที่ดีเยี่ยม ยังมีฟังก์ชัน Pixel Shift เพื่อนำภาพไปรวมบน software เพื่อให้ได้ภาพที่มีสีสันแม่นยำ และมีความละเอียดสูงถึง 200 ล้านพิกเซล พร้อมกันนี้ เรายังเปิดตัวเลนส์ GF รุ่นล่าสุด คือ GF35-70 mm. F4.5-5.6 WR เทียบเท่าเลนส์ 28-55 มม. บนกล้องแบบ 35 มม. เป็นเลนส์ซูมที่มีขนาดเล็กคอมแพกต์ กะทัดรัด น้ำหนักเบา ซึ่งถือว่าเป็นเลนส์อเนกประสงค์ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคล หรือภาพวิวทิวทัศน์ ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ เพื่อเอาใจผู้ที่รักการถ่ายภาพด้วยกล้องมิร์เรอร์เลสฟูจิฟิล์ม X Series เราได้เปิดตัวเลนส์อีกหนึ่ง Lineup คือ เลนส์ XF 33 mm.F1.4 R LM WR เลนส์สำหรับการถ่ายภาพบุคคลรูรับแสงกว้างถึง F1.4 ที่ให้ฉากหลังที่นุ่มนวลสวยงาม พร้อมกับระบบโฟกัสที่รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมกับขนาดที่เล็กและน้ำหนักเบาพกพาสะดวกซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รักการถ่ายภาพต้องการ รวมถึงทนต่อทุกสภาพอากาศทำให้ไม่ต้องกังวลในการเลือกเลนส์ที่จะนำใส่กระเป๋าเพื่อออกไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่พรหมมินทร์กล่าวต่อว่า “สำหรับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของกล้อง FUJIFILM ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมแผนในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยเน้นที่สื่อ Online เป็นหลัก เพื่อให้การสื่อสารครั้งนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ฟูจิฟิล์มได้ใช้กลยุทธ์ Key Opinion Leader (KOL) คุณณพวัชร คชาชีวะ เจ้าของเพจ นักบันทึกแสง - The LightSaver ที่มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ Fine Art Photographer มาถ่ายทอดการใช้ฟังก์ชันกล้อง GFX50S II เพื่อสื่อสารตรงไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่รักศิลปะในการถ่ายภาพ และได้คุณภาพไฟล์ภาพที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ เรายังเพิ่มช่องทางการขายผ่าน e-commerce ภายใต้ชื่อ FUJIFILM X-Space Official Store ร้านค้าออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าทั้งกล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายใต้การดูแลของฟูจิฟิล์ม ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อกล้องและเลนส์ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่คลิก https://www.fujifilm-xspace.com/ สั่งซื้อง่าย สะดวก รวดเร็ว สินค้ารับประกันศูนย์ไทยของแท้ 100% และลูกค้าสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านทุก Platform online ทั้ง Facebook, Instagram : Fujifilm X Thai, Fujifilm GFX Thailand และ Line Official Account: @FujifilmXThaiฟูจิฟิล์มพร้อมก้าวเป็นผู้นำและสร้างภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์กล้องมิร์เรอร์เลสระดับมืออาชีพ และเราไม่เคยหยุดยั้งในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีในกล้องระดับไฮเอนด์ GFX และเพิ่ม Lineup ของเลนส์ทุกรุ่นในระดับมืออาชีพ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้งานของผู้บริโภคและมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี” พรหมมินทร์กล่าว