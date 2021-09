กลุ่ม ปตท.มอบยาฟาวิฯ-เรมเดซิเวียร์ให้สภากาชาดไทย

กลุ่ม ปตท.สนับสนุนสภากาชาดไทย มอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์ช่วยยับยั้งอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. และประธานกรรมการบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ปตท. มอบยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 1,240,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ล็อตที่สอง จำนวน 10,000 ขวด ให้แก่สภากาชาดไทย โดย ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเพิ่มปริมาณการสำรองยาคงคลังที่มีอยู่ในประเทศอย่างจำกัด รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และยับยั้งอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศ โดยเฉพาะการใช้ยาเรมเดซิเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้ กลุ่ม ปตท.ได้มอบยาเรมเดซิเวียร์ล็อตแรกให้แก่กระทรวงสาธารณสุขแล้วจำนวน 2,000 ขวด ทั้งนี้ ยาดังกล่าวได้รับการจัดหาจาก บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด บริษัทลูกที่ขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ด้าน Life Science ตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ของ ปตท.