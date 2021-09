เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ครองใจทัวริสต์ทั่วโลก คว้ารางวัล Travelers’ Choice Award 2021

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล Travelers’ Choice Award ประจำปี 2564 ในประเภทกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว “Things to do in Bangkok” จาก Tripadvisor เว็บไซต์ทางการท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเข้าเยี่ยมชมสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว ซึ่งประกาศมอบรางวัลดังกล่าวให้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าในกรุงเทพฯที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน โดยติดอันดับท็อป 10 ของกลุ่มค้าปลีกในกรุงเทพฯ ซึ่งอ้างอิงจากรีวิวและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสะท้อนถึงคุณภาพการบริการเป็นเลิศ และความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีที่สุด จากประสบการณ์ในการมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ แม้จะเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังคงมุ่งมั่นสร้างความประทับใจและเดินหน้าเตรียมความพร้อมต้อนรับและส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งให้คงครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง