สร้างชื่อเสียง-นำความสำเร็จ!! สภาเมืองมอบรางวัล "เลสเตอร์"

สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้รับรางวัล "Freedom of the Borough" จากสภาเทศบาลเมืองชาร์นวู้ด หลังจากการประชุมพิเศษที่ ลัฟโบโร่ ทาวน์ ฮอลล์โดยสภาเมืองมอบให้กับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เป็นการยกย่องความสำเร็จของสโมสรในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากเปิดสนามฝึกซ้อมระดับโลกแห่งใหม่ในเขตชาร์นวู้ด ที่ซีเกรฟในปี 2020การมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างการประชุมพิเศษของสภาเมืองฯ ที่ ลัฟโบโร่ ทาวน์ ฮอลล์ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมาพอล เบนส์ นายกเทศมนตรีเมือง ชาร์นวู้ด กล่าวว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัล "Freedom of the Borough" ให้กับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ กับความสำเร็จของพวกเขาในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นที่น่าประทับใจมาก และเราภูมิใจที่สโมสรได้สร้างสนามฝึกซ้อมระดับโลกในเขตเมืองของเรา"“รางวัลนี้นับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นการบริหารเเละการดำเนินงานของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ที่เป็นตัวแทนในด้านกีฬาได้อย่างยอดเยี่ยมของสำหรับเมืองนี้ รวมไปถึงการสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง”ซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวว่า "ในนามของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ และต้องขอขอบคุณเมือง ชาร์นวู้ด สำหรับการให้เกียรติในครั้งนี้"“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างสนามฝึกซ้อมของเราขึ้นที่ ซีเกรฟ การทำงานร่วมกับ สภาเมือง ทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ชาร์นวู้ด เราหวังว่าสโมสรจะนำความภาคภูมิใจ และสร้างประโยชน์มากมายต่อชุมชนของเรา"“ภารกิจของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ คือการนำกีฬาระดับโลกมาสู่เขตเลสเตอร์เชียร์ และด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในวิสัยทัศน์ของเรา เราพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองของเราในอนาคต”โจนาธาน มอร์แกน หัวหน้าสภาเมือง ชาร์นวู้ด กล่าวว่า "รางวัล The Freedom of the Borough จะมอบให้กับความสำเร็จที่โดดเด่นเท่านั้น และนั่นคือสิ่งที่ สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้มอบให้กับเมืองนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา"“เรามีความภูมิใจที่สโมสรเลือกพื้นที่ในการสร้างสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ในเขตเมืองของเรา และเราหวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคต"