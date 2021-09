เครือสหพัฒน์วางศิลาฤกษ์โครงการอาคารสำนักงาน ‘KingBridge Tower’ ปักธงเป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในไทย

บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด (Saha Capital Tower Co., Ltd.) ในเครือสหพัฒน์ วางศิลาฤกษ์โครงการ ‘KingBridge Tower’ อาคารสำนักงานให้เช่า สัญลักษณ์แห่งใหม่ (Iconic Building) บนถนนพระราม 3 รังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยให้กลมกลืนไปกับพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิด ‘The Spirit of Synergy’ ผสานพลังเพื่อมุ่งสร้างความสำเร็จ โดยมี คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมด้วย คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี โดยโครงการนี้เป็นอาคารสำนักงานในรูปแบบ Smart Building สูงที่สุดในประเทศไทย บนถนนพระราม 3 ภายในอาคารประกอบด้วย พื้นที่สำนักงาน, Co-working Space, ห้องประชุม, Healthy Canteen, สวนแนวตั้ง, ลู่วิ่ง และ Rooftop Restaurant ออกแบบโดยบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) ก่อสร้างโดยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือสหพัฒน์ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม คน และสิ่งแวดล้อม โครงการ KingBridge Tower จึงมีการออกแบบภายใต้แนวคิด ‘The Spirit of Synergy’ ที่เชื่อว่าการผสานรวมกันจะก่อให้เกิดพลังและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การทำงานและใช้เวลาร่วมกันของคนในองค์กรจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้ธุรกิจ องค์กร สังคม เติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น แนวคิดดังกล่าวถูกใช้ในการออกแบบ KingBridge Tower ในทุกองค์ประกอบ เพื่อให้ทุกองค์กรและทุกคนที่อยู่ในอาคารนี้ผสานพลังเพื่อเติบโตไปด้วยกัน เช่น การออกแบบงานกระจกและอะลูมิเนียมอาคาร (Façade) ก็ได้นำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมมาผสานกับการออกแบบให้คงความสวยงามไว้ได้อย่างกลมกลืน และใส่ใจคุณภาพชีวิตด้วยการออกแบบพื้นที่สีเขียว (Lush Co-working Space) เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้ร่วมกันตอบรับแนวโน้มการทำงานรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งผสานรวมการทำงานและการดูแลสุขภาพไปด้วยกัน”“โครงการ KingBridge Tower ได้เลือก Mott Macdonald บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาระดับโลกที่มีผลงานมากมาย เช่น การออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างสะพานภูมิพล, ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์, Silicon Valley BART Extension มาร่วมดีไซน์โครงสร้างอาคาร เพื่อให้โครงการ KingBridge Tower เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ที่โดดเด่น สง่างามริมแม่น้ำบนถนนพระราม 3 จากการออกแบบโครงสร้างของบริษัทระดับโลก” คุณวิชัยกล่าว‘KingBridge Tower’ เป็นอาคารสำนักงานรูปแบบ Smart Building ที่เน้นความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานอาคาร และมุ่งสู่การขอรับมาตรฐานสากล ได้แก่ LEED Gold และ Fitwel ระดับสูงสุด 3 ดาว เน้นความเป็นมิตรต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร และสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยให้กลมกลืนไปกับพื้นที่สีเขียว เพื่อให้คนในอาคารสะดวก ปลอดภัย และผ่อนคลายด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เช่น ระบบตรวจจับใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI, สถานีชาร์จ EV สำหรับภายในอาคาร ประกอบไปด้วย พื้นที่สำนักงาน, Co-working Space, ห้องประชุม, Healthy Canteen, สวนแนวตั้ง, ลู่วิ่ง และ Rooftop Restaurant สามารถปรับพื้นที่ให้กลายเป็น Event Space ได้ พื้นที่อาคารรวมกว่า 85,000 ตร.ม. บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่นอกจากนี้ โครงการนี้ยังได้พันธมิตรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เช่น A49, Thai Obayashi, Stonehenge Inter, SCG, JLL เป็นต้นโครงการ KingBridge Tower เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567