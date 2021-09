“แอมเวย์” ผนึก “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” เสริมแกร่งแผน Digital Ecosystem

ผู้จัดการรายวัน 360 - แอมเวย์ประเทศไทย จับมือ Kerry Express ส่งเสริมแผน Amway Digital Ecosystem ตั้งแต่สั่งซื้อสินค้าจนจัดส่งถึงมือลูกค้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขายตรงด้วยแพลตฟอร์ม Social Commerce ของตนเอง เผย Kerry Express ช่วยเสริมในเรื่อง Last Mile Delivery บริการจัดส่งและรับสินค้า เพื่อสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจได้ ตอบรับยุทธศาสตร์ความสำเร็จ 70 ปี แอมเวย์โลก (A70)นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสองปีที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายสินค้าออนไลน์ในเมืองไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ยอดการส่งสินค้าและความต้องการในการใช้บริการขนส่งพุ่งสูงขึ้น หลายแบรนด์ต้องเริ่มมีการปรับตัว โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงสรรหาพาร์ตเนอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งแอมเวย์ก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาส่งเสริมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางคือการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ไปจนถึงปลายทางคือการรับสินค้า รวมถึงจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านการขนส่งอย่าง Kerry Express เพื่อให้ทุกสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น จะช่วยให้ลูกค้าของแอมเวย์สามารถเลือกจุดรับสินค้าได้ที่ Kerry Express กว่า 1,800 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงรับบริการหลังการขายที่ง่ายกว่าเดิม ด้วยการส่งซ่อมหรือคืนสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และนำสินค้าไปส่งที่ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซล ชอปเช่นกันนายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราได้มีการปรึกษาพูดคุยเพื่อให้การบริการของเราตรงความต้องการของนักธุรกิจแอมเวย์และลูกค้า จุดเด่นของเคอรี่คือการขนส่ง การบริการลูกค้า เราให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่าการบริการจัดส่งพัสดุที่ดีไม่ได้หมายถึงการให้บริการที่ดีในสถานการณ์ปกติ แต่หมายถึงการบริการที่ดีในวันที่เกิดปัญหาเช่นกัน ซึ่งการบริหารจัดการของเราเตรียมพร้อมเสมอแม้ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และด้วยกระบวนการและฟีเจอร์ต่างๆ ที่เรามี รวมถึงบริการพิเศษที่ร่วมกับแอมเวย์ จะช่วยให้การบริการรับส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย Kerry Express มีกระบวนการและฟีเจอร์ต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่แอมเวย์ ดังนี้• Next Day Delivery เป็นบริการที่เป็นหัวใจหลักของ Kerry Express• บริการระบบ EDI (Electronic Data Interchange) เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบพัสดุแบบเรียลไทม์ ทั้งทางฝั่งแอมเวย์และลูกค้า• บริการรับสินค้าด้วยตนเอง ลูกค้าสามารถมารับพัสดุได้ตามวันและเวลาที่ลูกค้าสะดวก ณ ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซล ชอป กว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ• บริการจุดส่งซ่อมและคืนสินค้า ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในแบบ Omnichannel ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์จากช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ แอมเวย์มีการรับประกันความพอใจ หากลูกค้าประสงค์จะส่งซ่อมหรือคืนสินค้าก็สามารถนำสินค้ามาคืนที่ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซล ชอปได้เช่นกันนอกจากเรื่องระบบการขนส่งจนถึงมือผู้รับได้อย่างสะดวกและมั่นใจแล้ว แอมเวย์ยังมีการวางโครงสร้างระบบ Ecosystem ที่สมบูรณ์ครบวงจร โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานในทุกขั้นตอน ดังนี้• การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ของแอมเวย์ แอปพลิเคชัน Amway Click รวมถึงอัปเกรดเพิ่มฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์ม LINE ให้ผู้บริโภคเข้าถึงการซื้อสินค้าได้ง่าย หรือนักธุรกิจแอมเวย์ก็สามารถทำธุรกิจได้ไม่มีสะดุด• การขยายพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีไฮบริดในการควบคุมความเย็น และเพิ่มพื้นที่ให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นอีกเกือบเท่าตัว เพื่อรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ ที่มีความต้องการสูงมากขึ้น• การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยดูแลบริการหลังการขาย โดยเน้นให้ผู้ใช้สินค้าสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าถึงการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวันนายกิจธวัชกล่าวว่า ทั้งหมดนี้แอมเวย์เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางความสำเร็จสู่อนาคต ตามกลยุทธ์ความสำเร็จ 70 ปี แอมเวย์โลก (A70) เปลี่ยนธุรกิจแอมเวย์เป็น Amway Digital Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ และทำให้ผู้ที่สนใจหาอาชีพเสริมหรือต้องการทำเป็นอาชีพหลักมีความเชื่อมั่นในธุรกิจแอมเวย์มากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตอกย้ำแนวคิด Amway, Helping People Live Better Healthier Lives.