ถอดสูตร 5 กลยุทธ์ เซ็นทรัล วิลเลจ เร่งขยายฐานลูกค้าออนไลน์

กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่าสองปีตั้งแต่เซ็นทรัล วิลเลจ เปิดให้บริการ เราเดินหน้าฝ่าทุกวิกฤต แม้กระทั่งในสถานการณ์โควิด-19 เราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและเคียงข้างพันธมิตรร้านค้า ปรับแผนการตลาดเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีและครองใจเหล่านักชอปมาโดยตลอด เซ็นทรัล วิลเลจ ครบครันด้วยสินค้าและบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ เรียกได้ว่าเป็นเดสติเนชันสำหรับแบรนด์เนมชอปปิ้งระดับโลก และสะท้อนความเป็นผู้นำลักชัวรีเอาต์เลตตัวจริงแห่งแรกในไทย”หลังภาครัฐประกาศคลายล็อกดาวน์ในสัปดาห์แรกยอดทราฟฟิกกลับมาฟื้นตัวกว่า 85% และมียอดใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับก่อนล็อกดาวน์ และมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้ายังคงคิดถึงและโหยหาการประสบการณ์การชอปปิ้งแบบ Physical Storeล่าสุดเปิดแคมเปญลดสูงสุดถึง 90% ลด on-top เพิ่มสูงสุดถึง 50% และโปรโมชันบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้-3 ต.ค. 64 ดึงดูดขาชอปด้วยการเน้นกระตุ้นยอดขายกับส่วนลดที่คุ้มค่าเพิ่มจากราคาเอาต์เลตมากขึ้นไปอีกทั้ง Physical Store และ Online จัดแคมเปญต่อเนื่องพร้อมโปรโมชันรองรับตลอดทั้งปี โดยได้รับการตอบรับจากนักชอปเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เช่น Super Brand Grand Sale, Central Village 1st Anniversary, Jim Thompson Clearance Sale, Year’s End Sale• สำหรับแคมเปญ Central Village 2nd Anniversary Celebration ฉลองครบรอบ 2 ปี ความสุขx2 ช้อปสนุก ความสุขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ตั้งแต่วันนี้-3 ต.ค. 2564 พบสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่มีเฉพาะที่เซ็นทรัล วิลเลจเท่านั้น ลดสูงสุด 90%* และส่วนลด on-top ฉลองสองปีลดเพิ่มอีกกว่า 50%* เช่น Adidas ลดสูงสุด 70% พิเศษ สำหรับลูกค้าที่เกิดในเดือนกันยายน รับส่วนลดเพิ่ม 20%* หากเป็นสมาชิก The1 รับส่วนลดเพิ่ม 300 บาท เมื่อชอปครบ 3,000 บาท, Coach ลดสูงสุด 80% และลดเพิ่มสูงสุด 30% เมื่อชอปครบ 4 ชิ้น, Michael Kors ลดสูงสุด 70% และสินค้า One price ราคา 1,490 บาท, Kate Spade ลดสูงสุด 80% พิเศษลดเพิ่ม 20% สำหรับสินค้าร่วมรายการ และรับฟรีกระเป๋าคล้องมือ (Small Wristlet Bag) เมื่อชอปครบ 18,000 บาท, Polo Ralph Lauren ลดสูงสุด 80% รับส่วนลด 900 บาท เมื่อชอปครบ 5,000 บาท, Outlet by Club21 ลดสูงสุด 90% รับส่วนลดเพิ่ม 20% เมื่อชอป 4 ชิ้นขึ้นไป, Coccinelle ลดสูงสุด 80% และลดเพิ่ม 50% เมื่อชอปสำหรับสินค้าร่วมรายการครบ 2 ชิ้น, Radley London ลดสูงสุด 70% และลดเพิ่ม19% เมื่อชอปสินค้าลด 50%, Keds ลดสูงสุด 70% และลดเพิ่ม 20% เมื่อชอปครบ 2 คู่, ลดเพิ่ม 200 บาท เมื่อชอปครบ 2,000 บาท และรับฟรีรองเท้า 1 คู่ เมื่อชอปครบ 3,000 บาท, G2000 รับส่วนลด 70% เมื่อชอปสินค้า 2 ชิ้น, รับส่วนลด 80% เมื่อชอปสินค้า 3 ชิ้น, Jim Thompson ลดสูงสุด 80% รับส่วนลดเพิ่ม 50% เมื่อชอปครบ 4 ชิ้น• พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่เกิดในเดือนกันยายน รับฟรี บัตรกำนัล VIP One Day Pass สำหรับเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ 1 ใบ, ชอป 8,000 บาท รับฟรีหน้ากากผ้า PASAYA Fabric Mask, ชอป 35,000 บาท รับ Cash Voucher 300 บาท, พิเศษ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ชอป 35,000 บาท รับ Cash Voucher 600 บาท, Top Spender 2 ท่านแรก เมื่อสะสมยอดซื้อครบ 500,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ รับแพกเกจ Yacht Trip (Siamese Cat Half Day Trip) พร้อมห้องพักโรงแรม Hilton Pattaya 2 คืน และโปรโมชันเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการท็อปฟอร์มไม่หยุดด้วยยอดขายสินค้าที่เติบโตต่อเนื่อง การันตีด้วยยอดขายกว่า 12 ล้านบาทภายในสามเดือน สร้างฐานลูกค้า Online Shopping ให้เพิ่มมากขึ้น เหมาะกับยุค Shop From Anywhere และลูกค้าที่ชอบความสะดวกสบาย รองรับวิถีชีวิตใหม่ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ด้วยกลยุทธ์ Intensive Omnichannel สั่งซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายๆ ผ่านปลายนิ้วด้วยบริการ ‘Chat & Shop - Home Delivery - Drive Thru Pick Up’ เพียง add LINE OA: @CentralVillage https://lin.ee/vwF2C3l สั่งผ่านแอดมินได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. หรือ ชอปผ่าน Facebook Live ได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-18.00 น. แล้วรอสินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเหมือนยก เซ็นทรัล วิลเลจ มาไว้ที่บ้านคุณ โดยในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมายอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เติบโตกว่า 12 ล้านบาทภายในระยะเวลาสามเดือน และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกๆ เดือน ตอกย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำ Luxury Outlet Chat & Shop ตัวจริง โดยที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยทั่วประเทศ และกลุ่มลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และมาเลเซีย• ใกล้ที่สุด เพียง 30 นาที จากศูนย์กลางธุรกิจ CBD เดินทางสะดวกด้วยทำเลที่ดี• บรรยากาศดีที่สุด ด้วยดีไซน์ศูนย์รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยโมเดิร์น ท่ามกลางบรรยากาศ Outdoor ที่อากาศถ่ายเท สร้าง Shopping Vibes เหมือนชอปปิ้งเอาต์เลตเมืองนอก• คุ้มค่าที่สุด ลดจริง ลดทุกวัน ตลอดทั้งปี จะซื้อมาใช้เองก็คุ้ม จะซื้อไปขายต่อก็ปล่อยง่าย ด้วยแบรนด์สินค้าทั้งจากในและต่างประเทศที่ขนมาให้เลือกช้อปกันแบบจุใจกว่า 220 แบรนด์ใน 130 ร้านค้า ที่ส่วนใหญ่เป็น First Time Outlet Shop ในประเทศไทย และอีกกว่า 67 แบรนด์ ได้เลือกเปิด Exclusive Outlet Store เฉพาะเซ็นทรัล วิลเลจ เช่น Chloé, Coach, Ermenegildo Zegna, Jimmy Choo, Kate Spade, Kenzo, Marimekko, Max & Co, MCQ, Michael Kors, Moschino, Outlet by Club21, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Valentino, Victoria's Secret, Vivienne Westwood, Bath & Body Works, Coccinelle, Jim Thompson และลักชัวรีแบรนด์ชื่อดังระดับโลกอื่นๆ ที่จะเข้ามาเสริมทัพเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการต่อไปอีกในอนาคต เติมเต็มทุกมิติการชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกในราคาลดทุกวันตลอดทั้งปีให้แก่ลูกค้าทุกคนนอกจากนี้ยังตอบโจทย์นักชอปยุคใหม่ที่เป็น Bargain Shoppers และกลุ่ม Young Affluents ที่เลือกใช้จ่ายแบบคุ้มค่ากับสินค้าคุณภาพดีในราคาถูกลงกว่าครึ่ง เพราะเรารู้จักลูกค้าของเราเป็นอย่างดี เข้าถึง Lifestyle Insight จากฐานข้อมูล The1 ที่นำมาวิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด เทรนด์การชอปปิ้งเอาต์เลตจะกลายเป็นชอปปิ้งแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด เพราะสินค้าลดราคาถูกมาก และยังมีส่วนลด on-top เพิ่มอีกในแต่ละซีซัน ซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ประหยัดขึ้นของคนไทยCOVID-FREE ด้วยมาตรการยกระดับเข้มข้นสูงสุด ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถวางใจมาตรฐานความสะอาดที่สอดคล้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำเป็นพิเศษในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมไปถึงให้พนักงานให้บริการมีการฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรองวันแรก 100% และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ กักตัวอย่างเป็นระบบ เว้นระยะห่าง สะอาดปลอดภัยตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานที่พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่ รวมถึงการประเมินร้านค้าผ่าน Thai Stop Covid Plus, พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Safe Thai ทุกวัน ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ โดยทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน ร่วมกันสังคม สะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจ ATK เพื่อให้มั่นใจร่วมกันว่า เซ็นทรัล วิลเลจ จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนเซ็นทรัล วิลเลจ ภายใต้คอนเซ็ปต์เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. Starbucks เปิดให้บริการ 09.00-20.00 น. Tops Market เปิดให้บริการ 08.00-20.00 น. และสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์: http://www.centralvillagebangkok.com , LINE: @centralvillage , Facebook: Central Village , Instagram: centralvillagebangkok