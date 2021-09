กฟผ.ผนึก RATCH-EGCO ผุด บ.อินโนพาวเวอร์รุกนวัตกรรมพลังงานอนาคต

เปิดเผยว่า การจัดตั้งบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (13 กันยายน 2564) โดยมีผู้ถือหุ้นร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กฟผ. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ถือหุ้น 40%, 30% และ 30% ตามลำดับ สำหรับวงเงินลงทุนในบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด รวม 2,960 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 150 ล้านบาท และจะทยอยลงทุนเพิ่มเติมจนครบจำนวนในระยะเวลา 5 ปีทั้งนี้ กลุ่ม กฟผ.มีแผนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยการสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านพลังงาน เพื่อรับมือกับ Energy Disruption ที่เกิดขึ้น และมุ่งต่อยอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่ม กฟผ.สู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานในอนาคต (Future Energy) และ Startup ในอุตสาหกรรมพลังงานกล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนธุรกิจนอกเหนือจากผลิตไฟฟ้าไว้ที่ร้อยละ 20 ซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านไฟฟ้าและพลังงานที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตถัดไป (Next normal) หลังวิกฤตโรคติดเชื้อโควิด-19 รองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคตอันใกล้นี้“บริษัทฯ มั่นใจว่าอินโนพาวเวอร์จะเป็นกลไกที่ไม่เพียงช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ในงานวิจัยและนวัตกรรมของ กฟผ.เท่านั้น แต่ยังจะช่วยเสริมสร้างฐานธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และกลุ่ม กฟผ.ให้ขยายใหญ่และเติบโตมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ราช กรุ๊ปจะได้นำประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจเชิงธุรกิจเข้าไปเสริมการพัฒนาและลงทุนนวัตกรรมต่างๆ ให้สามารถตอบสนองโมเดลธุรกิจใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่เน้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวิถีชีวิตของสังคมในยุคดิจิทัล ตลอดจนช่วยสร้างตลาดและขยายฐานลูกค้าของอินโนพาวเวอร์ เพื่อให้อินโนพาวเวอร์มีรายได้และเติบโตได้ตามเป้าหมาย” นายกิจจากล่าวกล่าวว่า “การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นก้าวสำคัญในการรับมือและตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมพลังงาน โดยจะเป็นบริษัทเรือธงด้านนวัตกรรมไฟฟ้าของกลุ่ม กฟผ. ในขณะเดียวกัน บริษัทนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ Smart Energy Solution ของเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อต่อยอดธุรกิจหลักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต โดย เอ็กโก กรุ๊ปจะเน้นการต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไมโครกริด ด้านระบบกักเก็บพลังงาน และด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คือ Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth”ทั้งนี้ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด จะดำเนินการผ่าน 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนแนวคิดทางธุรกิจใหม่ (Collaborator) หน่วยงานเพื่อการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) หน่วยงานเพื่อเร่งการเติบโตธุรกิจ (Accelerator) และหน่วยงาน Corporate Venture Capital (CVC) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทในกลุ่ม กฟผ.สามารถรับมือและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และยั่งยืน