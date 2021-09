“ไอคอนสยาม” ติด TOPS 4 ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลก

ไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต โดยเจ้าของโครงการคือ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ออกแบบโดย บริษัท เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างไอคอนสยามให้เป็นศูนย์รวมทุกมิติของภูมิปัญญาคนไทย ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก ได้ขึ้นแท่นเป็น 1 ใน 4 ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดของโลก บนเวทีประกวดอสังหาริมทรัพย์ MIPIM Awards 2021 ซึ่งเป็น Global Awards ที่มีมานานกว่า 30 ปี เมื่อวันที่ 8 กันยายน ณ เมืองคานส์ (Cannes) ประเทศฝรั่งเศส โดยนับว่าเป็นครั้งแรกของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ ผู้บริหารไอคอนสยาม กล่าวว่า “ไอคอนสยามเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมที่สุดของความเป็นไทยมานำเสนอให้คนทั่วโลกได้สัมผัสและชื่นชม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Co-creation” และ “Creating Shared Value” โดยได้รวมพลังคนไทยจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างสรรค์โครงการที่มอบคุณค่าและการสมประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนและบรรดาธุรกิจต่างๆ ที่รายล้อมสังคม และประเทศชาติเป็นวงกว้าง ซึ่งแม้วิกฤตการณ์โควิด-19 ได้ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างยากลำบากเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ไอคอนสยามก็ยังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้คนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ การที่ไอคอนสยามได้รับคัดเลือกจาก MIPIM Awards 2021 ให้เป็นโครงการแรกจากประเทศไทยที่ได้ขึ้นทำเนียบ 1 ใน 4 ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกครั้งนี้ นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่จะส่งพลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในวงการค้าปลีก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนจากต่างประเทศได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนไทย และประเทศไทย”ไอคอนสยามติด 1 ใน 4 ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกจากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 172 โครงการจาก 36 ประเทศ และถือเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกแรกในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติจาก MIPIM Awards ซึ่งเป็นเวทีประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มีมานานกว่า 30 ปี และได้รับการยกย่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลกให้เป็นรางวัลออสการ์แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยวิสัยทัศน์ในการทำโครงการแนวใหม่ของไอคอนสยามที่ถือกำเนิดจากความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งแห่งยุคจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ทั่วโลกรวม 15 ชาติ และผู้เชี่ยวชาญคนไทยจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก วิศวกร ศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้นำชุมชนจากหลายจังหวัดทั่วไทย รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน ประชาสังคม ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 1,000 ราย เพื่อสร้างโครงการที่เสนอที่สุดแห่งความเป็นไทยภายใต้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งยังเป็นโครงการที่ถูกวางรากฐานให้ส่งต่อประโยชน์ และความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ชุมชนและธุรกิจที่รายล้อมอย่างมหาศาล เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับนับถือระดับโลกทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดให้บริการเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ไอคอนสยามได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วถึง 13 รางวัลในสาขาต่างๆ จากเวทีชั้นนำของโลกมาเป็นลำดับ เช่น รางวัล โครงการที่ออกแบบดีที่สุดในโลก หรือ Best Design of the Year จาก World Retail Awards 2019 โดยสภาการค้าปลีกโลก และรางวัลชนะเลิศ สาขาศูนย์การค้าที่ดีที่สุด จากเวที MAPIC Awards 2019 เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส และรางวัล VIVA Best-of-the-Best Awards 2020 ในฐานะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกดีที่สุดในโลก จาก International Council Shopping Centers เป็นต้น“กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ยึดมั่นในการเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งจะสร้างปรากฏการณ์แรกในมิติต่างๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อมอบให้แก่คนไทยและประเทศไทย วิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์คือการนำศักยภาพของคนไทย และประเทศไทยไปชนะบนเวทีโลกและชนะใจคนทั้งโลก เราได้ก้าวข้ามการแข่งขันในประเทศไปสู่การยอมรับนับถือบนเวทีโลกได้สำเร็จ ทุกโครงการของเราคว้ารางวัลชนะเลิศ global awards มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสิ้นนี้เป็นพลังใจให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าที่จะทำโครงการที่มอบความประทับใจเหนือความคาดหมาย สร้างความสำเร็จอันยั่งยืนให้แก่บรรดาผู้ประกอบการที่ฝากอนาคตไว้กับเรา รวมทั้งส่งมอบประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป” นางชฎาทิพ กล่าวปิดท้ายไอคอนสยาม ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่หลักในการจัดงาน countdown ปีใหม่ของประเทศไทยติดต่อกันมาถึง 3 ปี ได้มอบประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจและมอบความสุขให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลอดมา ในวันนี้ไอคอนสยามพร้อมแล้วหลังจากรัฐบาลคลายล็อกดาวน์ที่จะนำเสนอสินค้าและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แบรนด์ชั้นนำของไทยและทั่วโลกมากมายที่ได้เปิดกิจการเพิ่มเติมท่ามกลางวิกฤตโควิดในปีนี้บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ เช่น• ร้าน Starbucks Reserve Chao Phraya Riverfront (สตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ เจ้าพระยา ริเวอร์ฟรอนต์) เป็นร้านกาแฟสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบเพื่อส่งมอบประสบการณ์การดื่มกาแฟที่มีชีวิตชีวา ท่ามกลางกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย• ร้าน MUJI เปิดสาขาใหม่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตารางเมตร ครบครันด้วยทุกกรุ๊ปไอเท็มสินค้ากว่า 6,193 รายการ และครบทุกบริการ เช่น Labo รวมเสื้อผ้าที่ใช้ได้ทุกโอกาส โซนอาหารท้องถิ่นและของดีหารับประทานยากทั่วประเทศไทย และมี MUJI Coffee Corner ท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายพร้อมมอบความสุขกับการดื่มกาแฟด้วยเมล็ดกาแฟจากดอยตุง อีกทั้งมีบริการปรึกษาออกแบบภายในอีกด้วย• Great Wall Motors บริษัทผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและไฮบริดจากประเทศจีนที่จะมาเปิด Experience Center ครั้งแรกในประเทศไทยบนพื้นที่ถึงสองชั้น ขนาดพื้นที่ 1,638 ตารางเมตร• Mega HarborLand สนามเด็กเล่นในร่มที่ได้มาตรฐานระดับโลกบนพื้นที่ 4,438 ตารางเมตร ออกแบบโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นชั้นนำของโลก ในคอนเซ็ปต์สนุกสนาน Little Thailand โดยมีกำหนดเปิดมกราคม 2022รวมทั้งการกลับมาของสุขสยาม พื้นที่รวมสุดยอดอาหารจากทั่วไทยและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจาก 77 จังหวัด ไอคอนสยามได้เตรียมโปรโมชันเพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้แก่บรรดาร้านค้าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อีกด้วยเกี่ยวกับรางวัล MIPIM AwardsThe MIPIM Awards เป็นเวทีประกวดระดับโลกด้านอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 โดย The MIPIM Awards ได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนรางวัลออสการ์ของวงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับโลกและในภูมิภาคเอเชีย The MIPIM Awards จึงนับเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการค้าปลีกที่โดดเด่นและดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากการมอบรางวัลแล้ว MIPIM ยังจัดงานสัมมนาและอีเวนต์ระดับโลกด้านอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นเสมือนงานรวมตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญทั่วโลก