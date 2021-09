‘SAEMAEUL SIKDANG’ ปิ้งย่างเกาหลีชื่อดัง เปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้ว

เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม BIGGEST FOOD DESTINATION ระดับโลก ต้อนรับ ‘SAEMAEUL SIKDANG’ (แซมาอึลชิกตัง) ร้านปิ้งย่างเกาหลีอันดับ 1 ตลอดกาลแห่งแรกในไทย เปิด 12 ก.ย.นี้ • ดึงร้านดังอันดับ 1 ตลอดกาลจากเกาหลีเป็น Magnet ตอบโจทย์ Lifestyle insight และเทรนด์การรับประทานอาหารของคนไทย • ตัวจริง ศูนย์การค้าที่รวมร้านอาหารดังมากที่สุดในเอเชีย ทั้งในประเทศและจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 215 ร้าน บนพื้นที่กว่า 46,000 ตร.ม. เทียบเท่า 3 สนามฟุตบอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครองตำแหน่งตัวจริง Food Destination ที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก สร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง เตรียมต้อนรับ ‘SAEMAEUL SIKDANG’ (แซมาอึลชิกตัง) ร้านปิ้งย่างชื่อดังอันดับ 1 ตลอดกาลจากเกาหลีที่ทุกคนรอคอย สาขาแรกในไทย ที่ชั้น 7 โซน BEACON เซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมฟินกับเมนูอันโด่งดัง เช่น ชิล-บุน-เทว-จี กิมจิชีเก หรือซุปกิมจิ 7 นาที ในตำนาน และเมนูซิกเนเจอร์ห้ามพลาด ยอลทันพุลโกกี หรือหมูสไลซ์ย่างถ่านหมักซอสสูตรพิเศษของเชฟแพคจงวอน (Jong-Won Paik) เจ้าของผู้คิดค้นสูตรต้นตำรับปิ้ง-ย่างในแบบของแซมาอึล ที่พิถีพิถันในการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อให้ทุกจานได้มาตรฐานเดียวกันกับที่เกาหลี 100% ในบรรยากาศร้านหมูย่างเกาหลีย่านฮงแดตอกย้ำเซ็นทรัลเวิลด์ในฐานะการเป็น The Biggest Food Destination in Asia ศูนย์การค้าแห่งเดียวที่มีพื้นที่รวมร้านอาหารใหญ่ที่สุด และหลายร้านที่สุดในเอเชีย โดย ‘SAEMAEUL SIKDANG’ (แซมาอึลชิกตัง) พร้อมเปิดให้บริการ 12 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป โดยส่งเสริมการจองคิวล่วงหน้าก่อนใช้บริการ ติดตามข้อมูลได้ทาง FB: Saemaeul.thailand, IG: Saemaeul.Thailand Add LINE : @saemaeul.thailand หรือ โทร. 09-2567-4585 ห รือ Add Line Official @centralwOrld (มี@) หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/BhhNEDuดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลเวิลด์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับร้านปิ้งย่างอันดับ 1 ตลอดกาลจากเกาหลี ‘แซมาอึลชิกตัง’ มาเป็น 1 ใน 215 ร้านดังจากทั่วโลก และเป็น Strategic magnet สำคัญที่ตอบโจทย์ Lifestyle insight การรับประทานอาหารของคนไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำ Food destination ที่รวมร้านดังมากที่สุดในเอเชียของเซ็นทรัลเวิลด์ที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดนิ่งในการเฟ้นหาร้านอาหารอร่อยจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยให้แก่คนไทย ซึ่งเทรนด์อาหารเกาหลียังคงได้รับกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งจากศิลปินนักร้อง และซีรีส์ และโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก ทำให้หลายคนคิดถึงบรรยากาศการได้ไปเที่ยวต่างประเทศ และนั่งรับประทานอาหารอร่อยๆ ซึ่งการตกแต่งร้านที่ เซ็นทรัลเวิลด์จะเน้นบรรยากาศอบอุ่น ให้กลิ่นอายของเกาหลีในยุค 1960-1970 ซึ่งคาดว่าจะได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ภาพรวมของศูนย์การค้าในปีนี้น่าจะมีทราฟฟิกกลับมาได้ 70-80% ภายในไตรมาส 4” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าวธนวัฒน์ ทองเจริญเกียรติ, ณิชา วงษ์หล่อกุลสัก และสุพิชชา วงศ์ไตรโพธ์ ิผู้อยู่เบื้องหลังการนำเข้าร้านแซมาอึลชิกตัง เผยว่า “จากความชื่นชอบส่วนตัวในอาหารประเภทปิ้งย่างเกาหลี อีกทั้งประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจประเภท F&B จึงเล็งเห็นว่าอยากให้คนไทยได้รับประทานอาหารอร่อย รสชาติต้นตำรับ และมีคุณภาพโดยไม่ต้องบินลัดฟ้าไปไกลถึงเกาหลี ซึ่งร้านแซมาอึลชิกตังโด่งดังไปทั่วโลกด้วยเมนูที่มีเอกลักษณ์และอร่อยของร้านที่ได้รับการพัฒนาโดยเชฟ แพคจงวอน ซีอีโอของ THE BORN KOREA และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการบริการอาหารระดับโลกปัจจุบันได้ขยายสาขาไปยังหลายประเทศทั่วโลกกว่า 123 สาขา เช่น อเมริกา, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เวียดนาม และล่าสุดที่ประเทศไทย โดยเลือกมาเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์เพราะที่นี่เป็น Strategic location ใจกลางเมือง และเป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง และเมื่อนึกถึง Food destination ก็จะนึกถึงเซ็นทรัลเวิลด์เป็นอันดับแรกแซมาอึลชิกตังมีเมนูแนะนำที่พลาดไม่ได้ เช่น Yeoltan Bulgogi (Spicy Sauce) เมนูซิกเนเจอร์โดยเชฟแพคจงวอน เนื้อหมูหั่นสไลซ์บางย่างเตาถ่าน หมักด้วยซอสรสเผ็ดสูตรพิเศษ และ Chilbun Dwaeji Kimchi ซุปกิมจิหมู 7 นาที เมนูขึ้นชื่อที่สุดของร้านที่ต้องลองสักครั้งในชีวิต เป็นซุปกิมจิที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร รสชาติกลมกล่อม จากการนำกิมจิที่หมักได้ที่มาต้มกับหมูเนื้อนุ่มเป็นเวลา 7 นาที เสิร์ฟในหม้อทองเหลืองสไตล์เกาหลีมาตรการความสะอาด และปลอดภัยของร้านแซมาอึล คุมเข้ม สอดคล้องกับมาตรการ เซ็นทรัล Safe Plus+ ของเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อความมั่นใจของลูกค้าทุกคน เช่น พนักงานในร้านได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 100% และมีการตรวจ ATK 100% ให้ทุกคนในวันแรกที่เปิดให้บริการ และจะสุ่มตรวจต่อเนื่องทุกสัปดาห์, จำกัดจำนวนคนเข้า 50% ของพื้นที่ โดยในช่วงสถานการณ์ ปัจจุบันรองรับได้ 14 โต๊ะ และส่งเสริมการจองคิวล่วงหน้าก่อนใช้บริการ, พนักงานสวมหน้ากาก ป้องกัน 2 ชั้นตลอดเวลา, เช็ดจุดสัมผัสทุกครึ่งชั่วโมงทั้งวัน, พร้อมท ำ Big Cleaning อย่าง สม่ำเสมอ, ร้านค้าผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID Plus โดยกรมอนามัย และระบบปรับอากาศ ในร้านค้าและศูนย์การค้ามีการฆ่าเชื้อด้วย UV-C ตลอดเวลา เป็นต้นร้านแซมาอึลชิกตังเป็น 1 ใน 215 ร้านดังจากทั่วโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “centralwOrld endless discovery wOrld of food” โดยสามารถเข้าไปค้นหารายชื่อร้านอาหารดังทั้งหมดที่เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code ดาวน์โหลด “ฟู้ ด ไบเบิ ้ล” เก็บไว้ในมือถือ ตอบโจทย์การทานถึง 8 สาย คือ สายแข็งชาบู-ปิ้งย่าง, สายมิชลิน, สายคาเฟ่ ของหวาน, สายอินเตอร์, สาย Thai taste, สายกินง่ายๆ, สายปาร์ตี้แฮงก์เอาต์, และสายครีเอทีฟคุกกิ้ง #กินให้หายคิดถึง #ไม่ต้องบินก็อร่อยฟินได้ที่CTW #EndlessDiscoverywOrldofFood #กินอะไรดีที่เซ็นทรัลเวิลด์