อพท.รับรางวัล พาต้าโกลด์อวอร์ดส์ 2021

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล PATA Gold Awards 2021 ผ่านระบบออนไลน์ช่อง PATA YouTube Chanel จัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ Pacific Asia Travel Association : PATA โดย อพท.ได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2021 ประเภทความยั่งยืน (Sustainability Awards) ด้านการริเริ่มการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Development Initiative Awards) หัวข้อ “หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ” (Certificate in Community Based Tourism Integrated) DASTA CBT Integrated Curriculum: the training for Community-based tourism stakeholder empowermentสำหรับหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (CBT Integrated) ถูกพัฒนาจากประสบการณ์การทำงานร่วม 10 ปีของ อพท.จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยถอดบทเรียนจากหน้างานจริง องค์ความรู้ กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติ รวบรวมไว้เป็นหลักสูตรที่เข้าถึงง่าย และใช้ได้จริงทั้งนี้ ในปี 2564 อพท.นำส่งผลงานเข้าชิงรางวัล PATA Gold Awards 2021 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ด้านการริเริ่มการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Development Initiative Awards) จากสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลในครั้งนี้ และด้านวัฒนธรรม : การแสดงและวัฒนธรรมพื้นถิ่น และทัศนศิลป์ (Culture : Traditional performance and visual arts) หัวข้อโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเลย (Promoting culture, tradition, local wisdom and tourism activities in Designated of Loei) จากงานแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งผลจากการได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2021 ของ อพท.ในครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ในหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ และจะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป