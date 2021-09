ลอรีอัล ปารีส สนับสนุนเวที Miss Universe Thailand

ลอรีอัล ปารีส (L’Oréal Paris) แบรนด์ความงามอันดับ 1 ของโลก กลับมาสร้างความตื่นตาอีกครั้งโดยการจับมือกับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN) ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand (มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของเวทีในปี 2564 ภายใต้แนวความคิดสนับสนุนหลักจากแบรนด์ลอรีอัล ปารีสคือ “EMPOWER TO UNIVERSE ที่สุดแห่งพลังของผู้หญิง เติมเต็มความมั่นใจแล้วก้าวไปสู่จักรวาล”นับเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองแห่งปี เมื่อลอรีอัล ปารีส แบรนด์ความงามระดับโลกได้เข้าสนับสนุนงานด้านเมกอัพให้กับเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่ไม่เพียงแค่จะมอบพลังความงามให้แก่ผู้หญิง ในขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะยืนหยัด และตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเองนายนิพิฐพนธ์ วินยางค์กูล Brand Business Leader ของ L’Oréal Paris กลุ่มผลิตภัณฑ์ Makeup กล่าวว่า “L’Oréal Paris และ Miss Universe Thailand มีจุดยืนในแบบเดียวกัน นั่นคือความเชื่อมั่นในคุณค่าและพลังความสามารถของผู้หญิง ดังนั้น แบรนด์ L’Oréal Paris จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยได้มีพื้นที่เพื่อโชว์ศักยภาพ ได้มีความกล้าที่จะยืนหยัดในการแสดงความคิดและความเชื่อมั่นในรูปแบบที่เป็นตัวเอง และเรายังหวังอีกว่าพวกเธอจะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้หญิงไทยทุกคนได้เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองเช่นเดียวกัน”ลอรีอัล ปารีส เสริมพลังความมั่นใจให้แก่ผู้หญิงไทยผ่านสินค้าไลน์เมกอัพ เพื่อสร้างลุคที่ทรงพลังให้แก่ผู้เข้าประกวด และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนที่ได้รับชม โดยมี คุณป้อม วินิจ บุญชัยศรี เมกอัพ อาร์ติสท์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเมกอัพลุคที่น่าจดจำมากมาย เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างสรรค์ลุคต่างๆ ในครั้งนี้นอกจากนี้ ลอรีอัล ปารีสยังส่งคุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ นั่งแท่นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินหลักของเวทีการประกวดในปีนี้ เพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ และจุดยืนของทางแบรนด์ โดยลอรีอัล ปารีสเชื่อว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ความงามครั้งใหม่ที่จะช่วยผลักดันศักยภาพของผู้หญิงไทยสู่เวทีระดับสากล แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และปลุกความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองให้แก่ผู้หญิงไทยทุกคนตลอดเวลาที่ผ่านมา ลอรีอัล ปารีสเชื่อมั่นในคุณค่า และศักยภาพของผู้หญิงไทย โดยแบรนด์ได้สื่อเจตจำนงผ่านการสื่อสาร กิจกรรมของแบรนด์และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพ รวมถึงยกระดับความมั่นใจและการเห็นคุณค่าของตนเองของสตรีได้ และเมื่อเร็วๆ นี้ ลอรีอัล ปารีสได้ริเริ่มโครงการ StandUP Against Street Harassment เพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนนในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเดินบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย และใช้ชีวิตได้ตามเป้าหมายและความต้องการของพวกเธอโดยปราศจากความหวาดกลัว ซึ่งตรงกับแนวคิด “Power of Passion” หรือ “สตรีผู้ทรงพลัง สู่เส้นทางแห่งชัยชนะ” อันเป็นธีมหลักของการประกวดของเวทีมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ในปีนี้ผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของลอรีอัล ปารีสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของเวที Miss Universe Thailand 2021 นี้ได้ผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของทางแบรนด์ Facebook & Twitter: L’Oréal Paris หรือเว็บไซต์ www.loreal-paris.co.th