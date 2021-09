Bitkub Group ลุยเวที Miss Universe Thailand 2021 สร้างประสบการณ์การดูนางงามแบบใหม่ด้วย NFT

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้การดำเนินชีวิตและหลายอย่างต้องชะงัก จึงก้าวเข้าสู่ยุค New Normal ทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป และเวทีการประกวด Miss Universe Thailand จึงมุ่งหวังที่จะช่วยกันส่งกำลังใจ ส่งเสียงให้ทุกคนมีความเชื่อมั่น สร้างพลังแห่งความมุ่งมั่น พลังแห่งความปรารถนาที่ต้องผ่านมันไปให้ได้ ตามคอนเซ็ปต์ Power of Passion! และคัดหาสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe 2021 ที่เมือง Eilat ประเทศอิสราเอล เพื่อคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลที่ 3 ให้แก่ประเทศไทยในครั้งนี้ บริษัทในเครือบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนทั้งบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ผู้ดำเนินงาน Bitkub Academy ซึ่งจะเข้าร่วมให้ความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนแก่สาวงามผู้เข้าประกวด และที่สำคัญคือ NFT ซึ่งกำลังเป็นกระแสของโลกตอนนี้ ซึ่งทางบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ได้สนับสนุน NFT Solution การ์ดสะสมสำหรับแฟนนางงามตัวจริงที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าแก่ผู้สะสม พร้อมกันนี้ ยังเตรียมมอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้เข้าประกวดเป็นคริปโตเคอร์เรนซีอีกด้วยซึ่งเป็นตัวแทนจากบิทคับได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว เปิดเผยว่า จากคอนเซ็ปต์การประกวดของปีนี้ที่ว่า Power of Passion ทำให้ทางบิทคับสนใจเข้าร่วม เนื่องจากมีแนวคิดตรงกันว่า Passion มีพลังมหาศาลที่สามารถทำให้คุณเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ เหมือนที่กลุ่มบิทคับเชื่อว่าบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนโลก และวันนี้กับการร่วมมือกับ Miss Universe Thailand แพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีผู้ติดตามหลายสิบล้านคน และยังเป็นแพลตฟอร์มอันทรงคุณค่าที่สนับสนุนความสามารถและบทบาทของสุภาพสตรีให้มีเวทีได้ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เป็นทั้งกระบอกเสียงและเป็นทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นโดยการร่วมมือกันครั้งนี้ บิทคับจะนำเรื่องราวของการเปลี่ยนโลกการลงทุนให้ทุกคนได้รู้จักผ่านแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub Exchange เปลี่ยนโลกการเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ ผ่าน Bitkub Academy เพื่อให้ทุกคนได้ Skill Set ใหม่ สู่โอกาสแห่งอนาคตอันไร้ขีดจำกัด และที่สำคัญที่สุด ครั้งแรกของโลกกับการพลิกโฉมวงการ Entertainment กับ Miss Universe Thailand NFT การ์ดสะสมดิจิทัลที่มีมูลค่าสำหรับแฟนนางงามตัวจริง ซึ่งพัฒนาระบบโดย Bitkub Blockchain Technology ซึ่งจะทำให้ชื่อเสียง ความรัก ความนิยม คุณค่า ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวที่ยาวนานของเวที Miss Universe Thailand สามารถทำให้มีมูลค่าและเก็บรักษาคุณค่าตลอดไปได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน และการทำไอเทมพิเศษมงกุฎ Miss Universe Thailand ในเกม Morning Moon Village ที่ลงทุนโดยบิทคับ เวนเจอร์ส อีกด้วย