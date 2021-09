ดีป้า สานต่อหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3 เชิญผู้บริหารเก็บเกี่ยวความรู้-ประสบการณ์ พาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลระดับโลก

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ดีป้า ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลแก่ประชาชนในทุกระดับ รวมถึงการเสริมทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรระดับผู้นำ ดังนั้น ดีป้า จึงได้สานต่อการจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 (Chief of Digital Agro Business: CDA#3) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร สังคม และประเทศ“เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหา ตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป การตลาดและการขาย ทำให้เกษตรกรและคนทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประเทศไทยคงความเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปสำคัญของโลก พร้อมก้าวข้ามผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 50 คน ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ระบบเครื่องรับรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระบบคลาวด์ AR/VR เทคโนโลยีบล็อกเชน การตลาดดิจิทัล การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรแบบครบวงจร กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษา พร้อมถอดบทเรียนจากองค์กรต่าง ๆทั้งในประเทศและประเทศอิสราเอลผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 (Chief of Digital Agro Business: CDA#3) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ที่ www.depa.or.th/th/cda และเริ่มเปิดการอบรม วันที่ 28 ตุลาคม2564 – 12 มีนาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ 089-203-0183 , 083-116-6581 และ cda3.depa@gmail.comนานาทัศนะจากผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ที่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 1 และ 2 อาทิ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ได้ความรู้จากวิทยากรหลากหลายที่เกี่ยวกับ การเกษตร และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ เข้าร่วมอบรมด้วยกัน พอใจมากที่ได้มาเรียนหลักสูตรนี้”นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “วันนี้เกษตรต้องเปลี่ยนไป เทคโนโลยีจะเข้ามาแทน เกษตรดั่งเดิม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรจำเป็น ต้องใช้เปลี่ยนเกษตรของเราให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ ก็เชิญชวนให้อบรมดิจิทัลการเกษตรหลักสูตรนี้” ส่วนดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า“ได้รับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งภาคราชการและเอกชน การอบรมและดูงานทำให้ได้ประโยชน์ ความรู้ในมิติ ต่างๆไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรนี้ครับ”นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า “เครือข่ายผู้นำและความรู้ประสบประการณ์ที่ได้รับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รับมือในช่วงโควิดนี้ ถ้าผู้นำภาครัฐและเอกชนได้มาศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง” นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด “หลักสูตร CDA นี้สามารถให้ความรู้ที่จะนำไปปฎิบัติได้จริงและเป็นหลักสูตรที่มีวิทยากรตัวจริงที่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นๆ มาส่งต่อความรู้ให้หลักสูตรนี้ ยังแถมด้วยกลุ่มผู้เรียนที่ทำให้เกิดเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบมาก”นายสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง และ ร้านสามเสนวิลล่า กล่าวว่า “ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมากทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นระดับผู้นำและผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญมากๆ คือความสัมพันธ์ที่ดีฉันพี่น้องของผู้ร่วมหลักสูตรที่สนิทสนมกันมาก”และนางสาวบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด กล่าวว่า “ได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางเกษตรที่ทันสมัยวิทยากรและที่ดูงานดีมาก รวมทั้งเพื่อนๆ ในรุ่นที่สามารถแลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้กันได้ ไม่ผิดหวังที่ได้มาเรียน” กล่าวในท้ายสุด