foodpanda ถ่ายภาพอาหารให้ฟรี เพิ่ม “ยอดชม-ออเดอร์-ยอดขาย”

ผู้จัดการรายวัน 360 - foodpanda ผู้นำด้านการให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารดีลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชันในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย สานต่อแคมเปญ บริการถ่ายภาพอาหารให้ร้านค้าพันธมิตรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเพิ่มยอดเข้าชมโปรไฟล์ร้าน จำนวนออเดอร์ และผลประกอบการของร้านค้าพันธมิตรที่เข้ารับบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น แต่ละร้านต้องงัดเอาเมนูเด่นและบริการออกมานำเสนอผู้บริโภค ยิ่งกว่านั้น ภาพถ่ายอาหารที่สวยงามกระตุ้นให้คนอยากลิ้มลองนั้นทรงพลังมากกว่าที่คิด หลายท่านน่าจะเคยท้องร้องหลังเลื่อนดูฟีดบนโซเชียลมีเดีย แล้วเจอภาพอาหารที่ชวนหิวจนสามารถจินตนาการรสชาติได้ บางคนก็ถึงขั้นทนไม่ไหว กดสั่งเมนูนั้นผ่านทาง foodpanda ทันที*** ถ่ายภาพอาหารให้ฟรี เพิ่มยอดสั่ง ปังทุกด้านfoodpanda ลุยแคมเปญ “ถ่ายภาพอาหารให้ฟรี บริการดีๆ จาก foodpanda” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้าพันธมิตร และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานแอปฯ ผ่านภาพเมนูอาหารโดนใจ สำหรับร้านค้าที่สนใจรับบริการสามารถคลิกลงทะเบียนทันที! ที่นี่ https://bit.ly/3yqfMsp โดยแคมเปญดังกล่าว มีขั้นตอนดังนี้1. ลงทะเบียนรับบริการที่ https://bit.ly/3yqfMsp2. จากนั้นทาง foodpanda จัดการทุกกระบวนการถ่ายภาพให้แก่ร้านค้าที่ลงทะเบียน3. ช่างภาพติดต่อเพื่อขอนัดหมายวันและเวลาในการเข้าไปถ่ายภาพ โดยจะมีการยืนยันเมนูและจำนวนเมนูที่ร้านต้องเตรียมเพื่อการถ่ายภาพ โดยต้องมี 10 เมนูขึ้นไป4. ร้านอาหารเตรียมเมนูสำหรับถ่ายภาพในวันที่นัดหมาย5. foodpanda อัปโหลดรูปภาพเมนูต่างๆ ของร้านบนแอปฯ foodpandaร้านอาหารที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทันที เพราะโควตาแคมเปญ “ถ่ายภาพอาหารให้ฟรี บริการดีๆ จาก foodpanda” มีจำนวนจำกัด นี่คืออีกหนึ่งบริการที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของร้านค้าพันธมิตรของ foodpanda ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่าย ง่าย และสะดวกรวดเร็วนายอเล็กซานเดอร์ เฟลเดอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดแพนด้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า foodpanda มีร้านค้าพันธมิตรกว่า 150,000 ร้าน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมาเรานำร่องให้บริการถ่ายภาพอาหารฟรีแก่ร้านค้าพันธมิตรกว่า 30,000 ร้าน ผลปรากฏว่ามียอดการเข้าชมโปรไฟล์ของร้านเพิ่มขึ้น 40% ขณะที่จำนวนครั้งในการสั่งอาหารเพิ่มขึ้นกว่า 80%ปัจจุบันคอนเทนต์คือสิ่งสำคัญ เรายกระดับประสบการณ์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าของเรา ดังนั้นเราขอสนับสนุนการเติบโตของร้านค้าพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนด้านการโปรโมตร้าน และมาร่วมลงทะเบียนรับบริการถ่ายภาพอาหารที่ดูดีกับฟู้ดแพนด้า*** ไม่ใช่แค่รูปอาหาร แต่คือจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชื่อหัวข้อว่า “You eat with your eyes first” จากวารสาร Physiology and Behavior เมื่อปี 2012 ระบุว่า ภาพอาหารที่มีรายละเอียดชัดเจน ดูมันวาว องค์ประกอบดี สัดส่วนและรูปทรงลงตัว สามารถทำให้นักชิมจินตนาการถึงรสชาติและกลิ่นของอาหารดังกล่าวได้ ทั้งยังมีผลวิจัยว่าภาพอาหารที่สวยงามดูดีน่ารับประทานสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมน “เกรลิน” ที่ทำหน้าที่ควบคุมความหิวในร่างกายมนุษย์ได้จริง ถ้ารูปดูดีก็น่าชิม แต่ถ้าดูไม่น่ารับประทาน ก็มีโอกาสถูกเลื่อนผ่านไปง่ายๆ เช่นกัน*** แล้วต้องถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้ดูน่ากินfoodpanda ขอแชร์วิธีง่ายๆ อย่างแรกเลย แนะนำว่าให้ใช้แสงธรรมชาติก็จะดีกว่าแสงประดิษฐ์ ส่วนการใช้มุมกล้อง 45 หรือ 90 องศานั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเมนู ที่สำคัญคือการจัดองค์ประกอบของภาพให้สมดุล มีจุดเด่นและจุดรองของภาพ หากจัดวางให้มีสีที่ดูตัดกันก็จะเพิ่มความน่าสนใจ อีกอย่างหนึ่ง การมีแอ็กชันกับอาหาร เช่น หั่น ตัด เท หรือจุ่ม เป็นต้น ก็ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ภาพได้foodpanda คาดว่าร้านค้าพันธมิตรทั่วประเทศ โดยเฉพาะร้านขนาดเล็กถึงขนาดกลางในชุมชน จะร่วมรับการบริการนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด ในขณะเดียวกันลูกค้าที่ใช้บริการแอปฯ ก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น และที่สำคัญยังช่วยให้ไรเดอร์ที่เป็นพาร์ตเนอร์ของเรามีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย โดยร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมแคมเปญสามารถเลือกให้ foodpanda ทำการอัปโหลดรูปภาพขึ้นบนแพลตฟอร์มให้ หรือเลือกอัปโหลดรูปภาพด้วยตัวเองก็ได้เช่นกัน