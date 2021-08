ซีพี ผุด เซเว่นฯสาขาแรกในกัมพูชาที่พนมเปญ

ผู้จัดการรายวัน 360- ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกในราชอาณาจักรกัมพูชาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ถือเป็นก้าวสำคัญของซีพี ออลล์ ในการเติบโตสู่อาเซียน ชูจุดแข็งด้านบริการจากประเทศไทยสู่ผู้บริโภคกัมพูชา มุ่งเน้นการทำธุรกิจควบคู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส”นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงาน International บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่ กล่าวว่า ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) จำกัด หรือ CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพี ออลล์ ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลักสำหรับการดำเนินการร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศกัมพูชากับ 7-Eleven Inc. เมื่อปีที่แล้วล่าสุดวันที่30 ส.ค. 2564 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในกัมพูชาได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยร้านสาขา Chroy Changvar (30001) ซึ่งเป็นสาขาแรก ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศ ได้ทำพิธีเปิดอย่างเรียบง่ายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไปเมื่อช่วงเช้า เวลา 09.19 น. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก โลกจุมเตียวโต ปิลา ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และนายสุภชัย วีระภุชงค์ อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา ร่วมเปิดงาน“การเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกในกัมพูชาวันนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีของ 2 ประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาล และประชาชน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของซีพี ออลล์ ในการเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในกัมพูชาด้วยการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ” นายชัยโรจน์ กล่าวนอกจากนี้ ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ (กัมพูชา) ได้วางนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ และสร้างคุณค่าให้กับสังคม ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมกัมพูชา“สิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำคือ การเคารพกฎหมาย และข้อปฏิบัติของสังคมที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ขณะเดียวกัน เราได้นำแนวทางเดียวกับประเทศไทย นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าและบริการแล้ว เราจะพยายามมีส่วนร่วมในการส่งมอบคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกัมพูชา ซึ่งหวังว่าจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวกัมพูชา” นายชัยโรจน์ เน้นย้ำทั้งนี้ ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) ยังมีแผนจะดำเนินการเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในอีกหลายพื้นที่ภายในปีนี้เพื่อให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเบื้องต้น ที่ร้านสาขา Chroy Changvar นั้น ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพกว่า 2,000 รายการ รวมทั้งเครื่องดื่มอัดลมแช่แข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างสเลอปี้ (Slurpee) ตลอดจนเครื่องดื่มชงสดภายใต้แบรนด์ออลล์ คาเฟ่ (ALL Café) มาเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภค และในอนาคตจะมีการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดรับพฤติกรรม และตอบโจทย์ความนิยมของชาวกัมพูชาเพื่อให้นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้าอยู่เสมอ