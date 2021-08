ซีพี ออลล์ บุกกัมพูชา เปิด 7-11 สาขาแรก ในกรุงพนมเปญ

วันนี้ (30 ส.ค.) นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงาน International บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) จำกัด หรือ CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพี ออลล์ ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลักสำหรับการดำเนินการร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศกัมพูชากับ 7-Eleven Inc. เมื่อปีที่แล้ว ล่าสุดวันนี้ (30 ส.ค. 2564) ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในกัมพูชาได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยร้านสาขา Chroy Changvar (30001) ซึ่งเป็นสาขาแรก ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศ ได้ทำพิธีเปิดอย่างเรียบง่ายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไปเมื่อช่วงเช้า เวลา 09.19 น. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก โลกจุมเตียวโต ปิลา ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และนายสุภชัย วีระภุชงค์ อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา ร่วมเปิดงาน“การเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกในกัมพูชาวันนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดีของ 2 ประเทศ ทั้งในระดับรัฐบาล และประชาชน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของซีพี ออลล์ ในการเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในกัมพูชาด้วยการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ” นายชัยโรจน์ กล่าวนอกจากนี้ ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ (กัมพูชา) ได้วางนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ และสร้างคุณค่าให้กับสังคม ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมกัมพูชา“สิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำคือ การเคารพกฎหมาย และข้อปฏิบัติของสังคมที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ขณะเดียวกัน เราได้นำแนวทางเดียวกับประเทศไทย นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าและบริการแล้ว เราจะพยายามมีส่วนร่วมในการส่งมอบคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกัมพูชา ซึ่งหวังว่าจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวกัมพูชา” นายชัยโรจน์ เน้นย้ำทั้งนี้ ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) ยังมีแผนจะดำเนินการเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในอีกหลายพื้นที่ภายในปีนี้เพื่อให้ครอบคลุมตามความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยเบื้องต้น ที่ร้านสาขา Chroy Changvar นั้น ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพกว่า 2,000 รายการ รวมทั้งเครื่องดื่มอัดลมแช่แข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างสเลอปี้ (Slurpee) ตลอดจนเครื่องดื่มชงสดภายใต้แบรนด์ออลล์ คาเฟ่ (ALL Café) มาเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภค และในอนาคตจะมีการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดรับพฤติกรรม และตอบโจทย์ความนิยมของชาวกัมพูชาเพื่อให้นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้าอยู่เสมอ