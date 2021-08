“จี.เอ็ม. ทัวร์” จับมือ “อะมาดิอุส” เสริมแกร่งเนื้อหา NDC ท่องเที่ยว

ผู้จัดการรายวัน 360 - จี.เอ็ม. ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล (G.M. Tour & Travel) บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร่วมมือกับอะมาดิอุส (Amadeus) พันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่แตกต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเหมาะสมสำหรับผู้เดินทางแต่ละคนในปัจจุบันผู้เดินทางต้องการข้อเสนอที่เหมาะสำหรับตนเอง เรียบง่ายและชัดเจน โดยแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของอะมาดิอุสทำให้บริษัท จี.เอ็ม. ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการกระจายสินค้าแบบใหม่ (New Distribution Capability : NDC) พร้อมผสานมาตรฐานสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce And Transport : EDIFACT) ในจอแสดงผลเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้เดินทางสามารถเห็นภาพรวมของตัวเลือกการท่องเที่ยวทั้งหมด เพื่อการตัดสินใจเลือกข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดอย่างชาญฉลาด ภายในเวลาอันรวดเร็ว และง่ายดาย“การจองทริปเที่ยวไม่ง่ายอย่างที่เคยเป็นมา และปัจจุบันนี้ผู้เดินทางต้องการเข้าถึงข้อมูลเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพียงแค่เหตุผลนี้ก็สามารถสร้างความแตกต่างต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวได้ว่าจะเป็นทริปที่ราบรื่นหรือมีอุปสรรค จี.เอ็ม. ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับอะมาดิอุสในการพัฒนากระบวนการให้บริการของบริษัทเพื่อมอบข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดและการเดินทางที่ราบรื่นให้แก่ลูกค้าแต่ละคนของบริษัท” นายกฤช สนั่นวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เอ็ม. ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล กล่าวNDC (New Distribution Capability) เป็นมาตรฐานที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวได้อย่างตรงจุด ในขณะที่เรากำลังปรับปรุงธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง NCD นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมตัวแทนท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวได้จี.เอ็ม. ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล (G.M. Tour & Travel) เป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบครบวงจร บริษัทมีสาขาทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาย่อยในพัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่วิสัยทัศน์ของ จี.เอ็ม. ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล คือการปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้จัดจำหน่าย บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและลูกค้าของเขา ดังนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดเตรียมข้อมูลและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือที่ไหนก็ตามนางสาวราโมนา โบว์วงศ์ประเสริฐ รองประธานอาวุโส ฝ่ายธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของอะมาดิอุส กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับ จี.เอ็ม. ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล ในการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกครั้ง นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันต้องการเห็นภาพรวมข้อเสนอการท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะรวมอยู่ในหน้าจอเดียว ด้วยเทคโนโลยี NDC เราเชื่อมั่นว่า จี.เอ็ม. ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จะสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างก้าวกระโดด และช่วยเตรียมความพร้อมเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัว”อะมาดิอุส (Amadeus) ผู้นำด้านการมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอะมาดิอุสที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทุกขั้นตอนการเดินทางของนักท่องเที่ยว และช่วยผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวด้านการจัดหา ให้บริการและรักษาลูกค้าผ่านการผลักดันความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวเพื่อมัดใจลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี อะมาดิอุสออกแบบซอฟต์แวร์ที่เปิดกว้างและล้ำสมัยเพื่อมอบระบบที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้มากที่สุดสำหรับลูกค้า ด้วยผู้เชี่ยวชาญในกว่า 175 ประเทศ อะมาดิอุสมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว พร้อมความปรารถนาที่จะให้โรงแรมที่เป็นพันธมิตรสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่ลูกค้า