คออาหารอิตาเลียนเฮ พบงาน “Italian Fair” ที่ท็อปส์และออนไลน์

“ประเทศอิตาลี” เมืองท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆ คน นอกจากความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมแล้ว อาหารอิตาเลียนก็สร้างชื่อไปทั่วโลก เพราะเป็นอาหารชั้นเลิศที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ออนไลน์” ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) จึงขอพาทุกท่านเปิดประตูไปสัมผัสกับวัฒนธรรมการกินแบบฉบับชาวอิตาเลียโนขนานแท้ กับ “4 เมนูเอ็กซ์คลูซีฟ” ที่รังสรรค์โดยเชฟจาก “เซ็นทรัล อีทเทอรี” (Central Eatery) พร้อมช้อปสินค้าอิตาลีเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 20% ในเทศกาลอาหารอิตาเลียน (Italian Fair) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 7 กันยายน 2564 ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา และ www.tops.co.thช้อปสินค้านำเข้าจากประเทศอิตาลีกว่า 100 แบรนด์ดัง กับสินค้ามากกว่า 870 รายการ และสินค้านำเข้าใหม่ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสินค้าอิตาลีเอ็กซ์คลูซีฟ ลดสูงสุด 20% เช่นแกลลอพขนมเค้กผสมสตรอเบอร์รี่เคลือบด้วยไอซิ่งอาเซลนัท 100 กรัม (Galup La Merenda Fragoline 100g.) พิเศษเพียง 119 บาท สแน็คแบรนด์โปรดที่ต้องมีไว้ติดบ้าน รสชาติอบอวลไปด้วยสตรอว์เบอร์รี่ ชวนให้นึกถึงช่วงเวลาปลายฤดูใบไม้ผลิ ต้นฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีโดโมริดาร์กช็อกโกแลตไส้ส้ม 40 กรัม (DOMORI CANDIED ORANGE CUBES COVERED WITH DARK CHOCOLATE 40G) ดาร์กช็อกโกแลตสอดไส้ส้มพิเศษ 85 บาท ช็อกโกแลตสูตรดั้งเดิมที่ใช้ทำจากช็อกโกแลตแท้ 100% ความเข้มข้น และความหอมเฉพาะตัวของโกโก้ตัดกับรสเปรี้ยวหวานของส้มได้อย่างลงตัวคารันดินีออร์แกนิคน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล 500มล. (Carandini Organic Apple Cider Vinegar with Mother๗) พิเศษ 175 บาท ด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ สดชื่น หมักจากแอปเปิลออร์แกนิกคุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างดีอุดมไปด้วยโปรตีน เอนไซม์ที่ดีต่อสุขภาพพาร์ม่าแฮมหมูสไลซ์ แพค 70 กรัม พิเศษ 99 บาท (Bonta Italiane Prosciutto) พาร์ม่าแฮมคุณภาพดี รสชาติเข้มข้น สามารถนำไปทำเมนูได้อย่างหลากหลายมูราจเลียน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้นขวดเซรามิค 250มล. พิเศษ 990 บาท (Muraglia Rainbow Intense Fruity Extra Virgin Olive Oil Ceramic Jar) น้ำมันมะกอกจากเมือง Apulia แบรนด์ดังที่ผสานศิลปะให้อยู่ร่วมกับอาหารได้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยขวดเซรามิกแฮนด์เมด ปั้นใบต่อใบ ทุกขวดจึงมีชิ้นเดียวในโลก ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลามูราจเลียน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้นรมควันไม้ขวดเซรามิค 250มล. พิเศษ 715 บาท น้ำมันมะกอกที่รมด้วยควันจากไม้พื้นเมือง ให้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ จนสามารถเนรมิตให้ทุกจานอาหารโดดเด่นไม่เหมือนใคร แม้แต่ผัดผักธรรมดาก็ชวนให้คิดว่าเป็นเชฟมืออาชีพได้เฟอร์รารินีพาร์มิเจียโนริเนียเอโนชีส (Ferrarini Parmigiano Reggiano) พิเศษ 140 บาท/100 กรัม ชีสพาร์มิจิอาโน่ เรคจิอาโน่ เป็น Hard Cheese ที่ทำมาจากนมวัวสดแท้จาก Frisona และ Jersey ซึ่งเป็นฟาร์มดั้งเดิมของ Ferrarini ในประเทศอิตาลี ผ่านการบ่มเป็นเวลา 16-18 เดือน เพื่อให้ได้รสชาติที่มีความมีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใคร เป็นราชาแห่งชีสมีกลิ่นหอมอร่อยรสชาติเป็นเอกลักษณ์ดิมาร์ติโนดอลเช่กาบาน่าลิงกวิเนพาสต้าเส้นกลม 500 กรัม ราคาพิเศษ 109 บาท (Di Martino Dolce and Gabbana Pasta Linguine) พาสต้าต้นตำหรับจากอิตาลี ทำจากวัตถุดิบชั้นเลิศที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่แป้งสาลีคุณภาพสูง แหล่งน้ำจากภูเขา Lattari และเคล็ดลับพิเศษเฉพาะตัว จนออกมาเป็นเส้นพาสต้าที่มีกลิ่นและเนื้อสัมผัสที่ครองใจคนทั้งโลกนอกจากสินค้าส่งตรงจากประเทศอิตาลีแล้ว ต้องไม่พลาดสัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อยกับ 4 เมนูพิเศษแบบฉบับอิตาลีขนานแท้ รังสรรเมนูโดยเชฟประจำ “เซ็นทรัล อีทเทอรี” (Central Eatery) ที่ปรุงด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ปรุงอย่างพิถีพิถัน จนได้รสชาติที่ถูกปากทั้งคนไทยและต่างชาติ ใครที่อยากลิ้มลองเมนูเหล่านี้ สามารถแวะไปได้ที่เซ็นทรัล อีทเทอรี แอท เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ หรือสั่งความอร่อยส่งตรงถึงที่บ้านเพียงสั่งผ่าน Grab Food เลือก Central Eateryประเดิมเมนูแรกกันด้วย Porchetta Set (พอร์เคตต้า เซ็ต) เซตหมูกรอบสไตล์อิตาเลียนเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งอบและผักย่าง หมูสามชั้นคุณภาพดีอบพร้อมเครื่องเทศอิตาเลียนจนหนังกรอบ แต่เนื้อข้างในยังนุ่ม ชุ่มฉ่ำ รสชาติเข้มข้นทุกคำ ตัดกับความหวานของผักย่าง และมันบดเนื้อเนียนได้อย่างลงตัว พิเศษ! ราคาพิเศษ เพียง 225 บาทเท่านั้นต่อกันด้วยเมนูที่ 2 Chicken Florentine (ชิคเก้น ฟลอเรนทีน) หรือ อกไก่ไส้ผักโขมซอสครีมเห็ด เมนูเลื่องชื่อแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ต้นกำเนิดของศิลปะยุคเรเนอซองต์ เชฟคัดสรรอกไก่เนื้อแน่นนำมายัดไส้ด้วยผักโขม ราดด้วยซอสครีมเห็ด และพาเมซานชีส ก่อนนำไปอบอีกครั้ง ได้รสชาติเข้ากันอย่างยอดเยี่ยมจับคู่กับเครื่องดื่มสุดโปรด เพียงเท่านี้ก็ได้ดินเนอร์มื้อหรูโดยไม่ต้องออกไปทานที่ร้านแล้ว เมนูนี้ราคาโปรโมชั่นเพียง 120 บาท สำหรับขนาด 300 กรัมสำหรับเมนูที่ 3 คือ Grilled Salmon & Tagliatelle Puttanesca (กริลด์ แซลม่อน แอนด์ ทาญเลียเตลเล พุตตาเนสก้า) หรือ แซลมอนนอร์เวย์ย่างเสิร์ฟพร้อมพาสต้าพุตตาเนสก้า ในเมื่ออิตาลีคือเมืองหลวงของพาสต้า เชฟจึงเลือกเอาพาสต้าดั้งเดิมของแคว้นเอมิเลีย-โรมัญญาอย่าง “Tagliatelle” ​​(ทาญเลียเตลเล) ที่มีลักษณะเป็นเส้นแบนยาว นำมาผัดกับโอลีฟ แองโชวี่ และเคเปอร์ในสไตล์ดั้งเดิม ออกมาเป็นพุตตาเนสก้ารสชาติยอดเยี่ยม เสิร์ฟคู่กับแซลมอนนอร์เวย์ย่างด้วยความสุกที่พอดิบพอดี ทั้งหมดนี้ในราคาโปรโมชั่นเพียง 175 บาทเท่านั้นและเมนูปิดท้าย Chicken Fettuccine Alfredo (ชิคเก้น เฟตตูชินี่ อัลเฟรโด) หรือ เฟตตูชินี่ครีมซอสอัลเฟรโดไก่และถั่วลันเตา เมนูฮาร์ทเมดที่รสชาติอบอุ่นแบบโฮมเมดเหมือนเชฟไปทำให้ถึงบ้าน เชฟนำเนื้อไก่ไปย่างจนหอม แล้วนำมาผัดกับเส้นเฟตตูชินี่และซอสอัลเฟรโด จนความเข้มข้นของครีมและชีสเคลือบเส้น ทานคู่กับถั่วลันเตา เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมสำหรับคนรักอาหารอิตาเลียน จานนี้ราคาโปรโมชั่นเพียง 175 บาทช้อปสารพันอาหารแสนอร่อยส่งตรงจากอิตาลีมาให้ทุกท่านเลือกช้อป และดื่มด่ำกับรสชาติสไตล์ อิตาเลียโนที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ทุกสาขา หรือ www.tops.co.th ได้แล้ววันนี้ - 7 ก.ย. 64 แล้วพบกัน..กราเซีย