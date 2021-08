สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ เปิดตัว LINE @ONESIAM : EAT AT HOME

สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมความอร่อยระดับโลก ทั้งสตรีทฟู้ดระดับตำนาน และร้านอาหารมิชลินสตาร์ ตอกย้ำความเป็น “WORLD CLASS FOOD DESTINATION” อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่ต้องการลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารและเครื่องดื่มหลากเมนูจากสุดยอดร้านดัง ด้วยบริการพิเศษสั่งง่ายผ่าน LINE @ONESIAM : EAT AT HOME พร้อมเสิร์ฟส่งตรงถึงบ้าน หรือการโทรสั่งจากร้านอาหารเพื่อรับกลับบ้าน ณ จุดบริการ EAT AT HOME บริเวณชั้น G ประตู 1 ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ และประตู 6 ฝั่งตรงข้ามโรงแรมสยามเคมปินสกี้ หรือจะเลือก Drive Thru ขับรถมารับอาหารเลย ณ ประตู 6 ฝั่งตรงข้ามโรงแรมสยามเคมปินสกี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา10.00-20.00 น. ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุดนางสาวชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการตลาดและธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด “ศูนย์การค้าสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยบริการพิเศษนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้เช่าให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมอบความสะดวกและปลอดภัยแก่ลูกค้าด้วยบริการ ผ่านไลน์ @ONESIAM เชื่อมต่อ Food Delivery Service จากทุกแอปพลิเคชั่น พร้อมทั้งยังเพิ่มจุดบริการ “EAT AT HOME” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในสยามพารากอนแล้วต้องการสั่งอาหารกลับบ้าน สามารถสแกนผ่านไลน์และสั่งตรงกับร้านอาหารได้ทันที พร้อมรับอาหารที่จุดบริการรอรับอาหารหรือจะเลือก Drive Thru สามารถขับรถมารับอาหารกลับบ้านได้เลยนอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรแอปพลิเคชั่น Food Delivery Service ในการมอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่สั่งอาหารจากสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคในช่วงที่ Work From Home นี้สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ ได้มอบความสะดวกสบายและง่าย เพียงแอดไลน์ @ONESIAM แล้วเลือกเมนู EAT AT HOME ก็สามารถเลือกอาหารร้านโปรดจากสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ AOI , อาหารอิตาเลียนแท้ๆ อย่าง Amici, อาหารรสจัดจ้านแบบไทยๆ Chilli Thai Restaurant, อาหารไทยและเบเกอรี่ที่คุ้นเคย Coffee Beans by Dao , ซีฟู้ดสดๆ ระดับพรีเมียม Crab and Claw, ชาบูสไตล์ ไต้หวัน Evaime Shabu Shabu, อาหารจีนยอดนิยม Four Seasons, อาหารอิตาเลียนสูตรดั้งเดิม Mozza by Cocotte หรือจะเป็นอาหารเกาหลียอดนิยม Dak Gabi รวมถึงร้านอาหารชั้นนำที่พร้อมให้คุณสั่งไปกินและฟินได้ทันที อาทิ CoCo ICHIBANYA, Fuji Japanese Restaurant, Ippudo Ramen, MK Gold,Talingpling, Tonchin Ramen, Teraoka Gyoza, The Bibimbab, Wang Jia Sha, Choongman Chicken, Mo-Mo-Paradise, และ RAPL, Yuzu Suki เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารว่าง ขนม และเครื่องดื่มที่พร้อมมอบประสบการณ์ความฟินแบบไม่รู้จบ ได้แก่ %Arabica, BRIX Dessert Bar, BreadTalk, CoCo Fresh Tea & Juice, Eric Kayser ,Flavor Field, Garrett Popcorn, Fuku Matcha X 2, GAGA, Love Guilty Bubble Teassert, Milch ,Gindaco, Gram Café & Pancake, Kodawari ,Krispy Kreme, Minamoto Kitchoan, Mos Burger, Mx Homebake, Nantsuttei, Potato Corner, Royce, Starbucks, Swensen's, True Coffee และชาตรามือ เป็นต้นอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารหลากรสชาติจากร้านดังในสยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ ผ่านไลน์ LINE @ONESIAM : EAT AT HOME เชื่อมต่อ Food Delivery ทุกแอปพลิเคชั่น ทั้ง Line Man, Grab Food, True Food และ Robinhood พร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกวัน พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อ ONESIAM มีแคมเปญส่วนลดพิเศษร่วมกับ Line Man เพียงสั่งอาหารผ่านแอป Line Man ครบ 250 บาท (สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ) รับโค้ดส่วนลด 50 บาท (จำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ) พิเศษสำหรับสมาชิก VIZ Card รับส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งอาหารครบ 150 บาทขึ้นไปโดยใช้ VIZ Point 200 คะแนน (จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)สยามพารากอนยังมีจุดบริการ EAT AT HOME ที่ให้คุณสามารถสั่งอาหารกลับบ้านได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ณ บริเวณชั้น G ประตู 1 ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ และประตู 6 ฝั่งตรงข้ามโรงแรมสยามเคมปินสกี้ หรือจะเลือก Drive Thru โดยไม่ต้องลงจากรถ ณ ประตู 6 ฝั่งตรงข้ามโรงแรมสยามเคมปินสกี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 หรือ Facebook : ONESIAM โดยศูนย์การค้ากลุ่ม ONESIAM ซึ่งประกอบด้วย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นสูงสุด เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสามารถคลิกลิงค์ https://campaign.onesiam.com/EatAtHome/#OneSiam #SiamParagon#EatAtHome #FoodDeliveryService------------------------------------------------------------------