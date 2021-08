“ร็อคกิงคิดส์” รุกสินค้าแม่เด็กไฮเอนด์ ขยายตัวแทนไทย-ตปท.-ลุยอีคอมเมิร์ซ

แบรนด์ Rocking Kids (ร็อคกิงคิดส์) สยายปีกธุรกิจทุ่มเปิดโชว์รูมเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียม วางหมากกลยุทธ์การตลาดขยายตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เดินหน้าช่องทางอีคอมเมิร์ซเร่งอัดแน่นกิจกรรมออนไลน์เพื่อขอบคุณลูกค้าในวาระครบรอบ 6 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ #เป็นแม่ที่เก่ง เป็นตัวเองที่ภูมิใจ คาดโกยยอดขายในสิ้นปี 64 กว่า 35%นายปริญญ์ เสริมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร็อคกิงคิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิต และนำเข้าสินค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ซึ่งได้คัดสรร 7 แบรนด์ดังจากประเทศชั้นนำ เช่น อังกฤษ เยอรมนี เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อแบรนด์ Rocking Kids, Ggumbi, Qtus, Apramo, Unilove, Miniware, Todbi และ​ Bibado ที่ออกแบบด้วยความรัก ความใส่ใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และประโยชน์สำหรับเด็กๆ ในทุกช่วงพัฒนาการ เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจขึ้นปีที่ 6 ก้าวสู่ปีที่ 7 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามหัวใจของการจำหน่ายสินค้าแม่และเด็ก เพื่อเป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงลูกของคุณแม่ยุคใหม่ให้เป็นเรื่องที่ง่าย เพื่อช่วยให้คุณแม่สามารถ Balance เวลาการเลี้ยงลูกและเวลาส่วนตัวได้อย่างลงตัว แบรนด์ Rocking Kids (ร็อคกิงคิดส์) จึงต้องการสนับสนุนให้คุณแม่สามารถเป็นแม่ที่เก่งและเป็นตัวเองที่ภูมิใจ เน้นคัดสรรสินค้าต่างๆ ที่ช่วยให้การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย สะดวก และสนุกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงตระหนักเพื่อขอบคุณลูกค้าในปี 2564 นับเป็นปีครบรอบการดำเนินธุรกิจกว่า 6 ปี จึงได้ผุดแผนกิจกรรมการตลาด SOCIAL MARKETING โดยการสร้างต้นแบบของแม่รุ่นใหม่ที่ใส่ใจครอบครัวและตัวเองได้อย่างสมดุลบริษัทฯ จึงมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ภายใต้ชื่อแคมเปญ #เป็นแม่ที่เก่ง เป็นตัวเองที่ภูมิใจ ให้คุณแม่ยุคใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากคอนเทนต์ดีๆ เช่น บทสัมภาษณ์ในข้อคิดต่างๆ ผ่านการนำเสนอรูปแบบวีดีโอสัมภาษณ์ โดยคุณลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล คุณแม่ที่สร้างแรงบันดาลใจต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีบทเพลงที่มุ่งสร้างพลังใจ ในเพลง Proud Mom #เป็นแม่ที่เก่ง เป็นตัวเองที่ภูมิใจ โดยศิลปิน คาเรน คล่องตรวจโรค ร่วมถ่ายทอดความหมายดีๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้คุณแม่ได้เข้าร่วมประกวด “SHOW YOUR BALANCE BEING MOM-ME CLIP" ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์และแนวทางการเลี้ยงลูก นับเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกผ่านทางโซเซียลมีเดีย ซึ่งสามารถส่งคลิปแบ่งปันไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเอง และการเลี้ยงลูก กติกาสามารถถ่ายคลิปวิดีโอโดยมีความยาวประมาณ 60-120 วินาที แล้วโพสต์คลิปวิดีโอบนหน้า Facebook หรือ Instagram ของตัวเอง เปิดสาธารณะ พร้อมแฮชแท็ก #เป็นแม่ที่เก่งเป็นตัวเองที่ภูมิใจ #rockingkids เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ และร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2564 ประกาศผลรางวัลผ่านทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/rockingthailand เท่านั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวต่อไปว่า “ภาพรวมตลาดสินค้าแม่และเด็กยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี นี้ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าระดับพรีเมียม แม้จำนวนประชากรที่จะเกิดลดน้อยลง แต่ครอบครัวมีการวางแผนและเตรียมตัวมากขึ้นก่อนจะมีลูกและเตรียมงบประมาณในการเลี้ยงดูลูกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของครอบครัวยุคใหม่ที่หันมาเลี้ยงลูกด้วยตนเองทำให้ความต้องการในการสรรหาตัวช่วยในการเลี้ยงลูกได้สะดวกสบายและปลอดภัยเป็นที่ต้องการเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นกลุ่มคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าให้แก่ลูก ซึ่งเป็นกลุ่มคุณแม่อายุตั้งแต่ 24-36 ปี ระดับรายได้ปานกลางจนถึงระดับสูง และกลุ่มคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปจนถึงมีลูกอายุ 3 ขวบด้านมูลค่าตลาดรวมสินค้าแม่และเด็ก ในประเทศไทยอยู่ที่มูลค่า 40,300 ล้านบาท แบรนด์ Rocking Kids (ร็อคกิงคิดส์) มีจุดเด่นที่เน้นการคัดสรรสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้การเลี้ยงลูกสะดวกสบายยิ่งขึ้น เน้นการใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย เน้นความปลอดภัยสูงสุด สินค้าต่างๆ ที่จำหน่ายต้องได้รับมาตรฐานและรางวัลการันตีระดับโลกจากประเทศชั้นนำ โดยมีการ sourcing หาสินค้าที่มีดีไซน์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ยุคใหม่อย่างแท้จริง เช่น รถเข็นเด็ก คาร์ซีต คอกกั้น เก้าอี้ฝึกนั่ง เปลนอน และสินค้าอื่นๆ สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 12 ขวบ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดร้าน Rocking Kids Showroom ณ ศูนย์สรรพสินค้าเมกา บางนา เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และเตรียมขยายตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”ด้านนางปีใหม่ เสริมพงศ์ รองประธานบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ มุ่งสรรหาโปรดักต์ใหม่เพื่อเสิร์ฟแก่กลุ่มแม่ แนะนำสินค้าใหม่ รถเข็นเด็กแบรนด์ Qtus รุ่น Q15 OWL ระดับพรีเมียม นำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี มีความโดดเด่นเรื่องดีไซน์ (New Design 360 Rotation) คิดค้นออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วย Lifestyle ให้ทุกคนในครอบครัวได้สนุกกับทุกกิจกรรม สามารถเดินทางไปด้วยกันทุกที่ ทั้งนี้ ชูจุดขายแบบ SLX (Sport, Luxury & Exploring) SPORT รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวคล่องตัวทุกกิจกรรม เบาะหมุนได้ 360 องศา LUXURY ด้วยวัสดุพรีเมียมสุดหรูหรามีความแตกต่างไม่เหมือนใคร EXPORLORING ไปได้ทุกที่ สนุกกับทุกกิจกรรมเพราะมีระบบสั่นสะเทือน สมดุลทุกการขับเคลื่อน น้ำหนักเพียง 8.22 กิโลกรัม พับง่ายเก็บง่าย กดเปิดและพับได้ใน 1 วินาที รองรับการใช้งานจนถึงอายุ 4 ขวบ ราคาปกติอยู่ที่ 30,800 บาท จัดโปรโมชันในช่วงเปิดตัวราคาพิเศษเพียง 20,900 บาท จำกัดเพียง 50 สิทธิ์การซื้อเท่านั้น“สำหรับไตรมาส 4 ในปีนี้ยังคงวางแผนต่อเนื่อง มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดช่องทาง Online และ E-commerce เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าในการชอปปิ้งแบบไร้รอยต่อ ทั้งการชำระเงินที่ง่ายดายเพียงอยู่บ้านก็ชอปปิ้งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Rocking Kids คาดว่าจะเปิดตัวเว็บไซต์ E-commerce แบบครบวงจรเพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าทุกหมวดหมู่ มุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังเตรียมคอนเทนต์ที่จะช่วยสนับสนุนต่อการเลี้ยงลูกให้เป็นเรื่องสนุก ทั้งหมดเพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการส่งเสริมให้คุณแม่ยุคใหม่ และเร็วๆ นี้บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวแบรนด์สินค้าที่โด่งดังจากประเทศเกาหลีใต้ คือ Brand Essian โดยนำเข้าสินค้าดังจากแบรนด์ ได้แก่ เก้าอี้หัดนั่ง เข้ามาเจาะกลุ่มตลาดของเด็กเล็กตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปที่เริ่มหัดนั่ง และตอบโจทย์ครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการฝึกลูก ซึ่งคาดว่าปีนี้บริษัทฯ จะสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 35% รวมทั้งต่อยอดธุรกิจในตลาดออนไลน์และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบค่อนข้างมากในส่วนช่องทางจำหน่ายออฟไลน์ และขณะนี้ Rocking Kids Showroom ก็ได้ปิดชั่วคราวตามมาตรการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์การตลาดเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้น มุ่งจัดแคมเปญ Rocking Kids Online ผลการตอบรับดีเกินคาด ส่งผลให้บริษัทฯ วางแผนกิจกรรมการตลาดใหม่ใหม่ที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อมอบประสบการณ์ Shopping ออนไลน์ดีดีแก่ลูกค้า Rocking Kids ต่อไป