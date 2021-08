SABUY ขยายฐาน Payment Solution จับมือ 3 ไปรษณีย์เอกชนเปิดธุรกรรมการเงิน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จับมือพันธมิตร 3 บริษัทไปรษณีย์เอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (Shipsmile) บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (SHIPPOP) และบริษัท ควิก เซอร์วิส จำกัด (Quick Service) เตรียมเปิดบริการระบบชำระเงินออนไลน์ บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน และบริการอื่นๆภายใน SABUY Ecosystem ในสาขาไปรษณีย์เอกชนของแต่ละราย ตั้งเป้าขยายฐานการให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการทางด้านการเงินของผู้บริโภคนายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด ในเครือบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสบายฯ มีบริการระบบชำระเงินออนไลน์และบริการด้านธุรกรรมทางการเงินภายในระบบ Ecosystem ของตนเองอยู่แล้ว เรารองรับรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย รวมทั้งบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน ฝาก โอน จ่ายบิล ผ่านทางระบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ ตู้เติมเงินออนไลน์ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบศูนย์อาหาร และPOS เป็นต้น ซึ่งในการร่วมกับทั้ง 3 บริษัทไปรษณีย์เอกชนชั้นนำนี้ ทางสบายฯ จะขยายการให้บริการไปใน สาขาของร้านชิปป์สไมล์ ชิปป๊อปและ ควิก เซอร์วิส เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลนี้ โดยจะแบ่งเป็นบริการดังนี้1. บริการระบบการชำระเงินผ่านช่องทาง QR Prompt Pay และ การเติมเงินเข้า E-Wallet ต่างๆ อาทิ True Money Wallet , Rabbit Line Pay , Shopee Pay และ SABUY Money2. บริการธุรกรรมทางการเงิน (banking agent) เช่น ฝาก/โอน ถอน ณ สาขาไปรษณีย์เอกชนในเครือทั้ง 3 บริษัท3. ให้บริการเติมเงินมือถือ จ่ายบิลรายเดือน จ่ายประกันภัย จ่ายบิลสาธารณูปโภค ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องนอกจากนั้นแล้วทางเจ้าของร้านไปรษณีย์เอกชนแต่ละแห่งยังสามารถเพิ่มรายได้ของสาขาจากการติดตั้งบริการ ตู้จำหน่ายสินค้าเวนดิ้งพลัส ตู้เติมเงินเติมสบายพลัส ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ และยังรวมถึงการเสริมศักยภาพในการทำการตลาดด้วย ระบบ CRM & Loyalty Program จาก SABUY Exchange สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการต่างๆ ข้างต้น ซึ่งแต่ละบริษัทฯ จะสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ต่อไปนายสฐีรณัฐ ลาภไกวัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (Shipsmile) กล่าวถึงการเติบโตของชิปป์สไมล์ตอบรับการขยายบริการดังกล่าวว่า “จำนวนสาขาปัจจุบันประมาณ 2,800 สาขา ยอดรับส่งพัสดุต่อเดือนประมาณ 4 ล้านชิ้น การเพิ่มบริการของสบายจะช่วยต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของเราได้ยิ่งขณะนี้ตลาดออนไลน์เติบโตเป็นอย่างมากและธุรกิจรับฝากส่งพัสดุโตตาม จะเห็นว่ามีแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมามาก การแข่งขันย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมชาติเมื่อมีการแข่งขัน แต่ละบริษัทย่อมหากลยุทธมาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ และสิ่งจะทำกันคือ ลดค่าขนส่ง การให้ส่วนลด ทำให้กำไรในการทำธุรกิจรับฝากส่งพัสดุน้อยลง การที่มีบริการธุรกรรมการเงินเข้ามาจะช่วยสร้างรายได้ช่องทางใหม่ และเป็นบริการทีมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับ แฟรนไชส์ได้เป็นอย่างดีเพราะธุรกรรมการเงินสามารถเข้าถึงคนได้ง่าย สามารถอำนวยความสะดวกกับคนในชุมชนที่ห่างไกล community ต่างๆ สามารถใช้ช่องทางชิปป์สไมล์ เพื่อ ฝาก ถอน โอน เงิน และในขณะนี้จะเริ่มเปิดบริการ ฝาก ถอน โอน ได้ภายในเดือนกันยายนนี้ รวมถึงการเริ่มใช้ระบบคะแนนสะสม หรือ CRM จาก SABUY Exchange ด้วย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อสร้าง Loyalty ในกลุ่มผู้ใช้บริการของแฟรนไชส์ ชิปป์สไมล์ ในการสร้าง Ecosystem ในกลุ่มพันธมิตรของ SABUY ให้สามารถใช้บริการในกลุ่มและได้ earn point แล้วไป Burn Point กับบริการที่อยู่ในกลุ่มของ Ecosystem นี้ได้ ทำให้เรามีความแตกต่าง และโดดเด่น และสามารถแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันได้นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ได้กล่าวเสริมถึงการเพิ่มบริการจากทาง SABUY ในครั้งนี้ว่า “ในการนี้ทางบริษัท ชิปป๊อป จำกัด ผู้ให้บริการภายใต้แบรนด์ SHIPPOP ที่ปัจจุบันมีการให้บริการจัดส่งสินค้าทางโลกออนไลน์เป็นที่ 1 มีการเชื่อมต่อขนส่งในระบบมากกว่า 25 ขนส่ง สามารถจัดส่งได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้ง บริษัท ชิปป๊อป มีบริษัทในไทยและมาเลเซีย ภายหลังได้มีการขยายมาสู่ตลาดออฟไลน์เพิ่ม และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใน 1 ปีมีมากกว่า 1,000 สาขา และสาขาพันธมิตรอื่นๆมากกว่า 2,000 สาขา ทาง ชิปป๊อป มีเป้าหมายอยากสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้คน / ช่วยเหลือสังคม นอกเหนือจากการจัดส่งพัสดุ จึงมองเห็นโอกาสที่ดี ที่ได้บริการเสริมอื่นๆจาก SABUY มาเสริมทัพ และพร้อมที่จะขยายสู่บริการอื่นๆเพิ่มเติม”นายชาตรี ศรีชัยวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควิก เซอร์วิส จำกัด 1 ในร้านไปรณีย์เอกชนที่มีบริการหลากหลาย ได้เปิดเผยถึงการเข้าร่วมเป็น 1 ในพันธมิตรครั้งนี้ว่า“การทำงานกับสบายนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมของเรา ตอบโจทย์สำหรับเป้าหมายของเราที่เป็นร้านสารพัดบริการชุมชนอยู่แล้ว และ อันที่สอง เป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับเจ้าร้านสาขา เพราะมีบริการเสริมเข้ามา คนในชุมชนก็จะสะดวกสบายมากขึ้น มาที่ ควิก เซอร์วิส ที่เดียว สามารถใช้บริการแบบ One Stop ได้เลย การระบาดของโควิด-19 ผู้คนไม่อยากเดินทางออกไปไหนไกล ต้องการทำธุรกรรมต่างๆใกล้บ้าน ยิ่งถือว่าตอบโจทย์คนในชุมชนในช่วงนี้”ทั้งนี้สำหรับบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน ทางผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย และบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด จะดำเนินการเตรียมขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสำหรับระบบอื่นๆ คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 3 นี้เป็นต้นไปเกี่ยวกับกลุ่มสบาย เทคโนโลยีบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเปิดให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Fintech Platform) โดยพัฒนารูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินให้เข้ากับความต้องการของคนไทยภายใต้ระบบนิเวศของสบาย เทคโนโลยี รองรับตั้งแต่ระดับชุมชนสู่มวลชนโดยนักพัฒนาระบบของตนเอง ทั้งเปิดกว้างสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายเข้าสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มสบายฯ จากระบบตู้เติมเงินออนไลน์ (Top-up machine), ระบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine), ระบบจัดการศูนย์อาหารและระบบจัดการร้านค้าปลีก (Food court system and POS) และระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM and Loyalty program) และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet), การโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริการธุรกิจเฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชนและร้านสารพัดบริการ ภายใต้ชื่อ ชิปป์สไมล์ พร้อมล่าสุดก้าวไปสู่ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เริ่มให้บริการซื้อสินค้า วัตถุดิบ อาหาร (Supply chain)กลุ่มสบายฯ วางเป้าหมายสามารถให้บริการรองรับผู้ใช้งาน 50 ล้านคนหรือมากกว่า 50 ล้านธุรกรรมต่อเดือน(www.sabuytech.com)เกี่ยวกับบริษัท บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (Shipsmile)บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด ภายในแบรนด์ ShipsmileservicesShipsmile คือ แฟรนไชส์ Express shop ที่รวบรวมบริการขนส่งแบบครบวงจร ไม่ว่าจะส่งพัสดุที่เป็นชิ้นเล็ก ส่งแบบชิ้นใหญ่ logistic หรือส่งแบบเป็น bulk ส่งพัสดุแบบ same day, หรือส่งสินค้าที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ เช่นการส่งสินค้า Coldchain ,Phama เป็นต้น และยังมีบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ขายประกัน ต่อพรบ. ชำระบิลออนไลน์ และธุรกิจแบบ collaboration เป็นการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มองเห็นโอกาสที่จะใช้ร้านแฟรนไชส์ของชิปป์สไมล์ เป็นช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ ได้ทำร่วมกันโดยอาศัยหน้าร้านแฟรนไชส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่นการขายสินค้าผ่านหน้าร้าน หรือบริการอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้ใหม่ให้กับชิปป์สไมล์และพาร์ทเนอร์นั้นๆ ปัจจุบันมีประมาณ 2,800 สาขามียอดรับพัสดุต่อเดือนประมาณ 4 ล้านชิ้นเกี่ยวกับบริษัท ชิปป๊อป จำกัดบริษัท ชิปป๊อป จำกัด เราเป็น Startup ที่ทำกำไร ตั้งแต่ปีแรกในการเริ่มต้นธุรกิจ เราคือ ระบบส่งของที่ครบวงจร สามารถจองขนส่งออนไลน์ เพื่อเรียกขนส่งเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน หากไม่สะดวกจองขนส่งออนไลน์ สามารถเดินไปฝากส่งสินค้า หน้าร้านรับฝากมากกว่า 1,000 สาขา ทั่วประเทศ เรามีระบบจัดการระบบการคำสั่งซื้อขายผ่าน Lazada, shopee, facebook live, Line OA ทุกช่องทาง ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาขนส่งได้ 25 เจ้าและพร้อมรับเรทราคาที่ดีที่สุด อยากส่งด่วน ส่งแบบวันเดียวถึง ส่ง 1 ชั่วโมงถึง ส่งผ่านเครื่องบิน ส่งของใหญ่ ส่งของไปต่างประเทศ มาที่ SHIPPOP ที่เดียว จบเรื่องขนส่งเกี่ยวกับบริษัท ควิก เซอร์วิส จำกัดควิก เซอร์วิส คือ แฟรนไชส์ร้านรับ-ส่งพัสดุด่วนและสารพัดบริการเพิ่มความสะดวกสบายในชุมชน ซึ่งเปิดมาแล้ว 10 ปี เราร่วมมือกับทางไปรษณีย์ไทยตั้งแต่แรกเริ่ม และเป็นรายแรกที่ได้ร่วมมือกับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมเป็นจุด Drop off ให้ Lazada และ Shopee นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ เช่น พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ ซึ่งรวบรวม 30 บริษัทประกันชั้นนำ รับจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เติมเงินมือถือ บริการโอนเงินด่วน ถ่ายเอกสาร สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ และยังมีบริการช่วยคนซื้อของออนไลน์ ควิก เซอร์วิส ยังคงมุ่งมั่นเฟ้นหาบริการดีๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้สาขาอยู่เสมอวันนี้มีกว่า 600 สาขา ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป้าหมาย 1,000 สาขาในปี 2565