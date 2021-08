สกพอ.เร่งเครื่องสนามบินอู่ตะเภาฯหนุนORผนึกBAFSทุ่ม2,300 ลบ.ให้บริการระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

กล่าวว่า โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนั้นเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก( EEC) เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าซึ่งแม้ว่าทั่วโลกและไทยจะประสบกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จนกระทบต่อโครงการไปบ้างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบินแต่เชื่อว่าในระยะอีกไม่นานเนื่องจากได้มีการเร่งควบคุมการระบาดและมีวัคซีนในการเข้ามาดูแลป้องกัน รวมถึงมาตรการเยียวยาต่างๆ ก็จะทำให้ธุรกิจการบินน่าจะกลับมาได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลพยายามนำร่องในบางพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านหลังการควบคุมการระบาดโควิด-19 ได้ดีขึ้น“ โครงสร้างพื้นฐานหลักในอีอีซีเวลานี้ได้คืบหน้าไปแล้วพอสมควรทั้งรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เมืองการบินภาคตะวันออก และต้องขับเคลื่อนให้สภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เกิดขึ้นต่อเนื่องให้สำเร็จเพื่อประโยชน์การพัฒนาประเทศระยะยาวเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเดิมๆไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่จะเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต”นายสุพัฒนพงษ์กล่าวกล่าวว่า การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกที่สกพอ.ร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อผลักดันให้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาบนพื้นที่ 6,500ไร่ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ จึงได้คัดเลือก เอกชนเพื่อเข้าร่วมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในส่วนของงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานโดยเลือกให้บ. “กิจการร่วมค้าบาฟส์และโออาร์” เป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุประกอบการระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา“ กิจการร่วมค้าบาฟส์และโออาร์ที่ได้ด้รับคัดเลือกดำเนินการดังกล่าวเบื้องต้นได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จํากัด (GAA) ซึ่งจะจัดทำระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ สนามบินอู่ตะเภาบนพื้นที่ 19 ไร่ ซึ่งการดึงเอกชนเข้าร่วมพัฒนาครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพราะแหล่งเงินทุนของรัฐมีจำกัด โดยขณะนี้การทำงานมีความท้าทายจากผลกระทบโควิดทำให้ไทยต้องการเพิ่มการลงทุนที่สูงขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว โครงการเมืองการบินฯจึงเป็นหนึ่งโครงการสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค” นายคณิศกล่าวกล่าวว่า การจัดตั้งบริษัท GAA ร่วมกับ OR ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกล่าวว่า OR ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Flagship ของกลุ่ม ปตท. และเป็นผู้นำด้านพลังงาน OR ให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล การร่วมมือกับ BAFS ในการจัดตั้งกิจการร่วมค้า GAA ถือเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานภายในสนามบินอู่ตะเภา เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกล่าวว่า GAA จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ด้วยมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดย BAFS ถือหุ้น 55% และ OR ถือหุ้น 45% สำหรับโครงการเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรกประมาณ 2,300 ล้านบาท ซึ่ง GAA จะจัดเตรียมความพร้อมในด้านระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานโดยจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปลายปีนี้เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปีและสร้างความมั่นคงด้านการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานรองรับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของสนามบินอู่ตะเภา ในปี 2568 และการเติบโตของ EEC ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล