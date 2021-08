DITP ชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนาออนไลน์ เจาะลึกโอกาสส่งออก 6 ภูมิภาค

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แจ้งว่า กรมฯ ได้เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “DITP Overseas : เปิดโอกาสตลาดใหม่และสร้างความมั่นใจตลาดเดิม” โดยร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) หรือทูตพาณิชย์ เชิญผู้ที่เชี่ยวชาญในตลาดต่างๆ มาให้ข้อมูลการค้าเชิงลึกที่น่าสนใจในแต่ละภูมิภาค พร้อมธุรกิจดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ครอบคลุม 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ละตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรป CIS ภูมิภาคแอฟริกา และตะวันออกกลาง ผ่านระบบ Zoom Webinar กำหนดจัดในวันที่ 17-19 ส.ค. 2564ทั้งนี้ กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดใน 6 ภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งเป็นตลาดที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกให้แก่สินค้าไทย ขอให้สมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญในตลาดต่างๆ มาให้ข้อมูล ช่องทาง และโอกาสในการทำตลาดแบบเจาะลึกโดยกำหนดการสัมมนาที่น่าสนใจมีดังนี้ วันที่ 17 ส.ค. 2564 มีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ ช่องทางการค้าในตลาดอเมริกา, Denmark as a destination for exports from Thailand, WE ARE WHERE DESIGN IS (70 years of Italian history through design culture) และกลยุทธ์การทำตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางวันที่ 18 ส.ค. 2564 มีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ How to make good sells in Argentina? Advice from the Buyer’s eye, โอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปบาห์เรน, ภาวะเศรษฐกิจการค้าของรัสเซียหลังโควิด-19 และ How to conquest the French Marketวันที่ 19 ส.ค. 2564 มีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ โอกาสตลาดสินค้าในแคนาดา, Mexico an Attractive Market for the Food Industry, Africa Land of Opportunity : Tips & Tricks You Need to Know และช่องทางการส่งออกสินค้าอาหารไทยไปยังแอฟริกาใต้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.ditp-overseas.com เพื่อกรอกรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ eye.ideagrocery@gmail.com