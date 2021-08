“Viu” ยกไทยตลาดหลักเซาท์อีสต์เอเชีย ดันสมาชิกรวมเพิ่ม 62% รายได้โต 47%

ผู้จัดการรายวัน 360 - Viu (วิว) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่รับปี 2021 ดันยอดผู้ใช้งานรายเดือนเพิ่มขึ้น 37% พุ่งแตะ 49 ล้านคน ครองแชมป์ OTT อันดับ 1 ที่มีจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกัน 7 ไตรมาส โดยมีจำนวนสมาชิกแบบชำระเงินเพิ่มขึ้น 62% ส่งผลให้รายได้เติบโต 47%Viu (วิว) ผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ OTT (Over-the-top) ยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคจากกลุ่มบริษัท PCCW Media (พีซีซีดับเบิลยู มีเดีย) ประกาศความสำเร็จอีกขั้นรับปี พ.ศ. 2564 (2021) โดยมียอดจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนเพิ่มขึ้น 49.4 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) หรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 37% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา และมีจำนวนสมาชิกแบบชำระเงินโตขึ้น 62% พุ่งแตะ 7 ล้านคน ส่งผลให้รายได้ของ Viu (วิว) เติบโตสูงขึ้นถึง 47% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกามีการเติบโตสูง แต่ตลาดหลักที่สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงของ Viu (วิว) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ คือประเทศไทย และอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่ และเติบโตเร็วที่สุดของ Viu (วิว) ด้วยโมเดลธุรกิจแบบ Freemium ที่มีจุดแข็งด้านการรับชมฟรี ควบคู่ไปกับการสมัครสมาชิก ซึ่งสามารถกระจายรูปแบบการสร้างรายได้ให้ Viu (วิว) เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรกว่า 80 รายในอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น บริษัทโทรคมนาคม, ผู้ผลิตอุปกรณ์, ธุรกิจค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ รวมถึงพันธมิตรด้านการกระจายคอนเทนต์ ที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงฐานลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น และช่วยสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากรายงานล่าสุดที่จัดทำโดยศูนย์วิจัย AMPD Research ในเครือ Media Partners Asia พบว่า Viu (วิว) ยังคงครองแชมป์แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งอันดับ 1 ที่มีจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกัน 7 ไตรมาส* โดยมีจำนวนผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงิน และจำนวนนาทีการเข้าชมสูงเป็นอันดับ 2 ท่ามกลางแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่ในภูมิภาค ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 เห็นได้ว่าจากรายงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ Viu (วิว) ที่ได้รับจากผู้ชม เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดีนางสาวเจนิส ลี (Ms. Janice Lee) กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท PCCW Media Group และประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของ Viu (วิว) กล่าวว่า “เรายังมุ่งมั่นที่จะนำเสนอคอนเทนต์พรีเมียมระดับเอเชีย และมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ชมของ Viu (วิว) โดยจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในครึ่งปีแรกนี้ แน่นอนว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการคัดสรรคอนเทนต์อันยอดเยี่ยม และการสนับสนุนจากพันธมิตรรอบด้าน ประกอบกับการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชม และความต้องการในตลาดแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง ส่งผลให้ Viu (วิว) มีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค และความต้องการของตลาดเป็นอย่างดี”แหล่งที่มา : รายงานล่าสุดที่จัดทำโดยศูนย์วิจัย AMPD Research ในเครือ Media Partners Asia ที่สำรวจจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งเจ้าใหญ่ แต่ไม่นับรวม YouTube และ Tiktok โดยสำรวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2020 ครอบคลุมประเทศอินโดนีเซีย, ไทย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และไตรมาสที่ 1 ปี 2021 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ครอบคลุมประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยคอนเทนต์คุณภาพเยี่ยม และพันธมิตรที่แข็งแกร่งนั้น ส่งผลให้ในปีนี้ Viu (วิว) ได้ประกาศเปิดตัว วิว ออริจินัล (Viu Original) หลากหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ออริจินัลจากฝั่งเกาหลีอย่าง River Where The Moon Rises และ Doom At Your Service ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากล่าสุด Viu (วิว) ได้เปิดตัวซีรีส์เกาหลีที่ทุกคนต่างรอคอย Now, We Are Breaking Up นำแสดงโดย ซองเฮเคียว (Song Hye Kyo) ที่มีผลงานสร้างชื่ออย่าง Descendants of The Sun และ The Encounter ประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มมาแรงแห่งปี จางกียง (Jang Ki Yong) ที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง My Roommate is a Gumiho และ Search:WWW โดยซีรีส์เรื่อง Now, We Are Breaking Up มีกำหนดออกอากาศในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ Viu (วิว) ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา วิว ออริจินัล (Viu Original) ของประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกได้เปิดตัวคอนเทนต์คุณภาพเรื่อง Black ซีซัน 2 จากประเทศมาเลเซีย, uBettina Wethu จากแอฟฟริกาใต้ และกำลังจะเปิดตัว Assalamualaikum Calon Imam ซีซัน 2 จากประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกันยายนนี้นอกจากนี้ Viu (วิว) ในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งคอนเทนต์เอเชียระดับพรีเมียม (Premium asia content) ยังคงเสริมความแข็งแกร่งด้วยคอนเทนต์คุณภาพเยี่ยมร่วมกับผู้ผลิตเจ้าใหญ่ทั้งจากประเทศจีน และประเทศไทย อีกทั้งยังขยายตลาดคอนเทนต์ไปสู่เนื้อหาการ์ตูนอนิเมะ นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก Viu (วิว) ยังขยายขอบเขตโครงการ Viu Pitching Forum ไปยังประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในระดับท้องถิ่น และผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลสามารถดาวน์โหลด Viu (วิว) ฟรีทาง https://bit.ly/3dyyR49 ได้ทั้ง App Store, Google Play และสมาร์ททีวี หรือคลิกเว็บไซต์ www.viu.com ก็พร้อมฟินเต็มอิ่มความบันเทิงเอเชีย ดูไวก่อนใคร ซับไทยเป๊ะ เพลย์ต่อเนื่องกันได้เลยทั้งนี้ Viu เป็นผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ OTT ระดับภูมิภาค ที่ดำเนินการโดย PCCW Media Group ให้บริการใน 16 ประเทศทั่วทั้งเอเชีย รวมถึงกลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ที่มีผู้ใช้งานสูงถึง 49.4 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)Viu ให้บริการในสองรูปแบบ ทั้งแบบฟรี (มีโฆษณา) และพรีเมียม ซึ่งคอนเทนต์ของ Viu เป็นคอนเทนต์พรีเมียมสดใหม่ ทั้งซีรีส์ หนัง และรายการไลฟ์สไตล์ต่างๆ มีทั้งภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ พร้อมกับคำบรรยาย ครอบคลุมถึงหนังหลากหลายประเภท จากผู้ผลิตคอนเทนต์เจ้าใหญ่ และจากทีมโปรดักชันคุณภาพของตัวเอง ภายใต้แบรนด์ “Viu Original”นอกจากนี้ Viu ยังสามารถให้ผู้ชมสตรีม หรือดาวน์โหลดได้ในทุกๆ อุปกรณ์ และยังมียูสเซอร์ อินเตอร์เฟซที่ปรับให้เหมาะแก่ผู้ใช้ในภาษาท้องถิ่นอีกด้วย จึงทำให้ Viu สามารถส่งมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเครือข่ายสัญญาณใดก็ตาม ไม่ว่าผู้ชมจะใช้อุปกรณ์หรือเครือข่ายสัญญาณอะไรก็ตาม ผู้ชมสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Viu (ให้บริการฟรีใน App Store และ Google Play) บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงทางหน้าเว็บไซต์ โดยลงชื่อเข้าใช้ที่ www.viu.comส่วน PCCW Limited คือบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง โดยถือหุ้นในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อต่างๆ ไอทีโซลูชัน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนและธุรกิจประเภทอื่นๆ บริษัทถือหุ้นหลักใน HKT Trust และ HKT Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่สำคัญของประเทศฮ่องกง และเป็นผู้ประกอบการชั้นนำด้านโทรศัพท์ประจำที่ บรอดแบนด์และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ HKT นำเสนอการแก้ปัญหาแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจ HKT ยังได้สร้างระบบดิจิทัลที่ผสมผสานกับลอยัลตีโปรแกรม (Loyalty Program) อีคอมเมิร์ซ การท่องเที่ยว ประกันภัย บริการ FinTech และ HealthTech เพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้น PCCW ยังเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทสื่อมัลติมีเดียและความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบในประเทศฮ่องกง และได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งในท้องถิ่นและในภูมิภาคอื่นๆ อีกทั้ง PCCW ยังดำเนินการให้บริการช่องฟรีทีวีภายในประเทศภายใต้บริษัท HK Television Entertainment อีกด้วย ทางกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ PCCW Solutions ทั้งหมด ซึ่งเป็นบริการจัดจ้างภายนอกด้านข้อมูลสารสนเทศระดับชั้นนำและผู้ให้บริการจัดจ้างภายนอกทางธุรกิจในประเทศฮ่องกง ประเทศจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ PCCW ถือหุ้นใน Pacific Century Premium Developments Limited และมีส่วนร่วมในการลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PCCW สามารถเข้าชมได้ที่ www.pccw.com