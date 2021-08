ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ฉลองวันแม่นิวนอร์มัล

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนลูกๆ ฉลองวันแม่แบบนิวนอร์มัลห่างไกลโควิด ในวันแม่แห่งชาติ ผ่านแคมเปญ “Emporium EmQuartier Emmommories 2021” (เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มมัมโมรี 2021) ชวนลูกๆ สั่งอาหารมื้อพิเศษสำหรับฉลองวันแม่กับ Emdining Taste Of The Best Celebrate Mother’s Day at Home พร้อมเลือกของขวัญวันแม่แบบพิเศษสุด ผ่าน Mluxe Online Personal Shopper สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในวันแม่ปีนี้ ให้เป็นช่วงเวลาพิเศษสุด ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม ศกนี้ ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ และ Line@Emdistrictนางสุธาวดี ศิริธนชัย รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ กล่าวถึงเทศกาลวันแม่แห่งชาติของศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ในปีนี้ว่า แม้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการยกระดับมาตรการการป้องกันโควิดของทางภาครัฐที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน แต่การมอบความรักต่อกันในครอบครัวยังเป็นสิ่งที่จะช่วยจรรโลงให้เราสามารถผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน โดยเฉพาะในวันแม่แห่งชาติในปีนี้ แม้จะอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ความรักที่มีต่อคุณแม่ของลูกๆ ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลง มีแต่จะทวีคูณขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุด ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ จึงอยากเชิญชวนคุณลูกๆ บอกรักคุณแม่ในช่วงวันแม่แห่งชาติยุคโควิดนี้ผ่านแคมเปญ Emporium & EmQuartier Emmommories 2021 ที่ทางศูนย์การค้าเตรียมบริการพิเศษต่างๆ ให้ทุกคนได้บอกรักแม่แบบปลอดภัย ไร้โควิด ได้แก่มอบความสุขให้คุณแม่ด้วยมื้อพิเศษ จากร้านอาหารดังสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้คุณแม่ด้วยอาหารมื้อพิเศษจากร้านหลากหลายอาหารชื่อดังภายในศูนย์การค้า ผ่านแคมเปญ Emdining Taste Of The Best Celebrate Mother’s Day at Home รับส่วนลดสูงสุด 50% หรือซื้อ 1 แถม 1 เมื่อสั่ง Exclusive เมนูจากร้านอาหารชื่อดัง เฉพาะที่สาขา ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์เท่านั้น เมื่อสั่งอาหารผ่านช่องทาง Delivery ต่างๆ (Grab / Line Man / Food Panda / Robinhood / Gojek) นอกจากนี้ยังมีบริการจุดสั่งและรับอาหาร (Food Order& Pick Up) และไรเดอร์แคร์ (Rider Care) มาตรการสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานส่งอาหารจากช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทุกๆ คนมั่นใจได้ว่าจะได้รับอาหารจากร้านอาหารชั้นนำที่ปลอดภัยในทุกๆ กระบวนการส่งถึงมือลูกค้าอย่างสะอาด และปลอดภัยมอบของขวัญวันแม่สุดประทับใจจากแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกเลือกสรรของขวัญวันแม่สุดพิเศษจากร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมากมายผ่าน E-Catalog บน Mluxe Online Personal Shopper บริการรูปแบบใหม่ล่าสุด เฉพาะที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ที่ให้ทุกๆ คนได้ชอปคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกภายในศูนย์การค้าได้ที่บ้าน พร้อมสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว เพียงแอตไลน์ Line@Emdistrict พร้อมรับโปรโมชันสุด exclusive จาก SCBM เมื่อชอปผ่าน Mluxe Online ครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์การค้าสูงสุด 10,000 บาท และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% เมื่อชอปด้วยบัตรเครดิตชั้นนำรับโปรโมชันพิเศษฉลองวันแม่นอกจากการส่งมอบความรักของครอบครัวในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้ ยังมีโปรโมชันสุดพิเศษอีกมากมาย โดยลูกค้าบัตรเครดิต SCB M ซื้ออาหารกลับบ้าน หรือซื้อบัตรกำนัลรับประทานอาหาร 600 บาทขึ้นไป รับทันทีบัตรกำนัลรับประทานอาหารมูลค่า 100 บาทดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ ยังพร้อมสนับสนุนมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และขอยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะเดินหน้าดำเนินการทุกวิถีทางอย่างเต็มสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ พร้อมจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยและประชาชนคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันในเร็ววัน