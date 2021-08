SME D Bank จับมือ “มูลนิธิยูนุสไทยแลนด์” ปั้นลูกค้าธนาคารขึ้นแท่นธุรกิจต้นแบบรับ BCG โมเดล

เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานราก” ระหว่าง SME D Bank กับมูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ (Yunus-Thailand) ผ่านระบบออนไลน์ ว่า SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีไทย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ก้าวสู่ “ธุรกิจสีเขียว” คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจทั้งนี้ มูลนิธิยูนุสเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรชั้นนำระดับโลกที่มีความชำนาญในการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยแก้ปัญหาสังคมและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่าง SME D Bank กับมูลนิธิยูนุสในครั้งนี้จะทำงานคู่กันอย่างใกล้ชิด ผ่านกระบวนการคัดเลือกลูกค้าธนาคาร 50 รายใน 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจแปรรูปสมุนไพร ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ ตามด้วยร่วมกันค้นหากลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสม สร้างเป็นธุรกิจต้นแบบตามกรอบ BCG Model โดยธนาคารจะขยายผลใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model อย่างครบวงจร รวมถึงใช้เป็นแนวทางยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อไป“ความร่วมมือครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เกิดความแข็งแกร่ง ลดต้นทุน มีผลประกอบการดีขึ้น ต่อยอดไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนและท้องถิ่น ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เกิดการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสร่วมกันอย่างเสมอภาคในสังคม นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืน” นางสาวนารถนารีกล่าวกล่าวว่า ด้วยประสบการณ์และความสามารถของมูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ จะร่วมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Model สู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ก้าวตามทันยุคสมัยและโอกาสทางธุรกิจที่อยู่ในสภาวะของการเผชิญกับการแข่งขันในโลกกว้าง ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น โดย SME D Bank ถือเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนทักษะ ความรู้ และความสามารถให้แก่เอสเอ็มอีไทย รวมถึงส่งเสริมระบบเศรษฐกิจไทย ก่อให้เกิดการสร้างงาน และลดธุรกิจที่ปล่อยมลภาวะ ซึ่งตรงตามแนวทางการรณรงค์ว่าด้วย A World of Three Zero ของเครือข่ายมูลนิธิยูนุสสำหรับความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและยกระดับกิจการของลูกค้าธนาคารจำนวน 50 ราย ภายใต้การศึกษาแบบเร่งด่วนในระยะเวลา 90 วัน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา BCG Model ตามความสามารถทางการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจ หลังจากผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19