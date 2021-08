“แกรมมี่” ปั้นกล่องใหม่ลุยต่อ VOD เจาะเจน Y-Z ชิงแชร์เป็น 30% ปี 65

ผู้จัดการรายวัน 360 - VOD โตต่อเนื่อง แกรมมี่ผุดกล่อง “GMM Z TV STICK” เจาะกลุ่มเจนY, Z ตั้งเป้าชิงเค้กตลาดกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเป็น 30% ในปี 65นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จีเอ็มเอ็ม แซท เล็งเห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยหันมารับชม VOD (Video on demand) มากขึ้น ยอดขายของกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมจึงถูกเข้ามาแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของผู้ผลิตคอนเทนต์ (Content provider) ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มนำคอนเทนต์ตัวเองขึ้น Streaming platforms รวมไปถึงต่างประเทศที่รุกเข้ามาเปิดธุรกิจในไทย และการแข่งขันของคอนเทนต์ไทยเองที่ต้องแย่งชิงพื้นที่ในตลาด เพื่อเปลี่ยนรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาไปเป็นรายได้แบบระบบสมาชิก“ปัจจุบันธุรกิจของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และธุรกิจในเครือกำลังก้าวเข้าสู่ดิจิทัลสตรีมมิ่งอย่างเต็มตัว การรับชมคอนเทนต์ต่างๆ ของจีเอ็มเอ็มประสบความสำเร็จอย่างมากในแต่ละแพลตฟอร์ม ดังนั้น การรับชมที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคจึงต้องเปลี่ยนไป จากการรับชมด้วยเสาอากาศ หรือผ่านจานรับสัญญาณ จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นกล่องรับสัญญาณหรืออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี ซึ่งทางเรากำลังเร่งเพิ่มสัดส่วนของการจำหน่ายกล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวีให้ได้ตามเป้าหมาย 20-30% ของกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมในปีหน้า เพื่อรองรับคอนเทนต์ทั้งหมดของจีเอ็มเอ็มในอนาคต”สำหรับกลยุทธ์การตลาดในครั้งนี้ จีเอ็มเอ็ม แซท ได้เลือก เต-ตะวัน วิหครัตน์ นักแสดงจาก จีเอ็มเอ็ม ทีวี เป็น Brand Ambassador สินค้าตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายของคนรุ่นใหม่ GEN Y และ GEN Z ที่มีพฤติกรรมการรับชมแบบ VOD Streaming เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสินค้าใหม่ “GMM Z TV STICK” เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวีที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ที่จะทำให้ทีวีธรรมดาหรือทีวีรุ่นเก่ากลายเป็น Smart TV รวมไปถึงยังตอบโจทย์ผู้ที่ใช้ทีวีรุ่นใหม่ได้มากขึ้นด้วย Play Store ที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เหมือนโทรศัพท์มือถือ และยังให้ภาพคมชัดระดับ 4K สามารถใช้งานได้ทั้งบนรถยนต์ รถโดยสาร รวมไปถึงสามารถพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม และเริ่มมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง ในนาม จีเอ็มเอ็ม แซท ตั้งแต่ปี 2554 จากวันนั้นถึงวันนี้บริษัทฯ ผลิตกล่องรับสัญญาณฯ มาแล้วกว่า 10 รุ่น มีการพัฒนาคุณภาพความคมชัดจากกล่องรับสัญญาณระดับ SD (Standard definition) สู่ระดับ HD (High definition) ปัจจุบันมีกล่องดาวเทียมที่จำหน่ายไปแล้วด้วยแพลตฟอร์มจีเอ็มเอ็ม แซท มากกว่า 7 ล้านกล่อง ซึ่งมีสัดส่วนของกล่องประเภท SD 45% และกล่องประเภท HD 55% ทั้งในระบบ C Band และ KU Band พร้อมช่องรายการในกล่องกว่า 180 ช่องสินค้าของจีเอ็มเอ็ม แซท มีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพความคงทนในการใช้งาน ประกอบจากวัสดุคุณภาพดี และใช้งานง่าย ด้วยการออกแบบรีโมตให้มีปุ่มกดที่เรียกว่า Smart button ให้เข้าถึงช่องรายการ หรือเมนูการตั้งค่าได้ง่าย นับเป็นจุดต่างจากสินค้าอื่นในตลาด ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่าย “GMM Z TV STICK” สามารถหาซื้อได้ที่ Advice, Banana IT, IT City และ JIB.