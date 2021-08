MONLINE ลดราคารับวันแม่

MONLINE.COM โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ชวนคุณมอบความรัก ความห่วยใย ตอบแทนผู้หญิงที่คุณรักฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติ กับแคมเปญ “MONLINE WOMAN’S MONTH #แม่ก็คือแม่” มอบส่วนลดสูงสุดกว่า 80% Super Code On Top สูงสุด 1,200 บาท Non Stop Code ลดเพิ่มสูงสุด 5,500 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย เมื่อช้อปผ่าน MONLINE.COM ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ – 26 สิงหาคม 2564พบโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย อาทิ• สินค้าแบรนด์ดัง ลดสูงสุดกว่า 80%• กรอก Super Code รับโค้ดลดเพิ่มสูงสุด1,200 บาทและเมื่อชำระผ่านบัตร SCB M VISA ลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท• กรอก Non-Stop Code ลดเพิ่มสูงสุด 5,500 บาท• รับส่วนลดเพิ่ม หรือรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 700 บาท จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ• รับโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์มากมายตลอดรายการ อาทิ AIS, DTAC, TRUE, PURRA by SINGHA, AP PROPERTY• รับสวนลดเพิ่ม , เครดิตเงินคืน หรือแลกคะแนนสะสมสูงสุด 15% หรือผ่อน 0% สูงสุดนาน 10 เดือน จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ• ส่งฟรี ไม่มีขั่นต่ำพิเศษ! ต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ สำหรับสินค้าในกลุ่ม BEAUTY HALL จัดโปรสุดพิเศษสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะกับ SUPER BRAND DAY กับแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Lancome, Kiehl’s, Biotherm, YSI, Shu Uemura, Giorgio Aramni ลดทันทีทุกไอเทม 15% เฉพาะวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และลดทุกชิ้น 10% ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 สิงหาคม 2564 พิเศษสำหรับสาวกแบรนด์ Clinique ลดทุกชิ้น 10% ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2564 และแบรนด์ Bobbi Brown ลดทุกชิ้น 10% และทุกการสั่งซื้อ รับทันที Mother’s Day Gift Box Set (มีจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2564 พร้อมโปรโมชั่น และเซตของขวัญสุดพิเศษอื่นอีกมากมายพลาดไม่ได้ กับโปรโมชั่นออนไลน์สุดพิเศษ กับ แคมเปญ “MONLINE WOMAN’S MONTH #แม่ก็คือแม่” เฉพาะ MONLINE.COM เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 26 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.MOnline.com, www.facebook.com/monlinethailand และ M Card Application