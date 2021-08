“เอท อิงค์” ชี้เทรนด์ออกแบบค้าปลีก ต้องเป็นไฮบริดดีไซน์รับโควิด-19

ผู้จัดการรายวัน 360 - Eight, Inc. (เอท อิงค์) บริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านกลยุทธ์การดีไซน์ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ชี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นแรงกระตุ้นให้แวดวงอุตสาหกรรมการค้าปลีกทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเข้าสู่โหมดการปรับตัว เปลี่ยนแปลงพลิกโฉมขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป พร้อมแนะนำแนวคิดการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่นไม่เหมือนใคร เน้นความสำคัญการสร้างประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้คนเป็นหลัก จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่การตลาดแนวใหม่ได้สำเร็จนายทิม โคบี ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Eight Inc. กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคที่เติบโตมากับการจับจ่ายใช้สอยและสนทนาบนหน้าจอผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นหลัก ฉะนั้น การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเข้ากับเทรนด์สมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทต่างๆ จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ที่กำลังมาในอนาคต และนำเสนอการออกแบบให้แก่ผู้ค้าปลีกที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง และปรับให้เหมาะกับเทรนด์ของลูกค้าในยุคใหม่นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนโลกดิจิทัลอย่างรวดเร็วทั้งในระดับองค์กรและภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ล้วนต้องปรับเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์ในเชิงดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ยิ่งในสภาวการณ์เช่นนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น การล็อกดาวน์ระหว่างเกิดการแพร่ระบาด เริ่มจากการใช้ดิจิทัลทั่วไป จนถึงการทำธุรกรรมต่างๆ เป็นประสบการณ์ที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งต่อจากนี้ไปการทำธุรกิจร้านค้าปลีกแบบผสมผสาน (ไฮบริด) จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่มีการกล่าวถึงกันมากขึ้น นั่นก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงกับร้านค้าปลีกในรูปแบบดิจิทัลนั่นเองการจะออกแบบร้านค้าปลีกให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นที่จะต้องทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ อันเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมเคียงคู่กันไปกับการสร้างค่านิยมของแบรนด์นั้นๆ ซึ่งสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่มิใช่เพียงแต่การออกแบบภายในเท่านั้น หากแต่กลยุทธ์ที่สำคัญคือการออกแบบที่สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมที่มีคุณค่าและความหมายกับลูกค้า Eight Inc. (เอท อิงค์) ได้นำเสนอแนวทางการออกแบบที่เป็นลักษณะองค์รวม และเป็นการออกแบบที่ผสมผสานทั้งทางศาสตร์ด้านการจัดการ ไปจนถึงสถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารEight Inc. (เอท อิงค์) มองว่าการนำแนวคิดสร้างสรรค์มาสู่ภาคพื้นเอเชีย เพื่อช่วยกำหนดโซลูชันใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและมีอิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีกในอนาคตต่อไป ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากงานวิจัยของ McKinsey (แมคคินซีย์) ที่เคยกล่าวไว้ถึงภาพรวมของธุรกิจทั่วไปว่าการเร่งในการปรับใช้ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีเพิ่มมากขึ้นภายใน 10 ปีในประเทศไทย เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่นในเอเชีย ที่โลกของเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเข้าถึงของอุปกรณ์บนมือถือ ทำให้ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ได้เร็วขึ้นและทำให้เกิดความเข้าใจลูกค้ามากขึ้น ถึงแม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทในแถบเอเชียยังคงมีความยืดหยุ่นสูง แต่ก็ยังคงมีการทำตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย ทั้งหมดนี้นับเป็น digital disruption และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้จัดทำโครงการนำร่อง phuket sandbox เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถเดินทางเข้ามายังภูเก็ตได้โดยปราศจากการกักตัว และมีแผนการที่จะขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ภายในปี 2564 นี้ตามลำดับ ซึ่ง Eight Inc. (เอท อิงค์) สนับสนุนแนวคิดนี้ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และยังนำบรรดานักชอปให้กลับมายังประเทศ ด้วยการแนะนำแนวทางการออกแบบสิ่งแวดล้อมสำหรับการค้าปลีกให้แก่ลูกค้า ที่คำนึงถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภค ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และการออกแบบอย่างมีกลยุทธ์ จะช่วยให้บริษัทสามารถคว้าโอกาสในธุรกิจค้าปลีกในโลกยุคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างไรก็ตาม นายทิมกล่าวให้ความเห็นว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ซึ่งในสถานการณ์ปกติมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ขณะที่ในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาประเด็นนี้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลและการออกแบบหากมองในด้านของต้นทุนการดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อรับกับวิถีใหม่เกี่ยวกับโควิดนั้นต้องขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์ รายละเอียด ขนาด และลักษณะของโครงการดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร เพราะแต่ละโครงการก็จะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกัน ซึ่งบริการของเราจะเริ่มตั้งแต่ การให้คำปรึกษา การวางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ การออกแบบต่างๆ แบบครบวงจรEight Inc. ได้นำเสนอแนวทางการออกแบบที่เป็นลักษณะองค์รวม และเป็นการออกแบบที่ผสมผสานทั้งทางศาสตร์ด้านการจัดการ ไปจนถึงสถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารทั้งนี้ Eight Inc. ก่อตั้งขึ้นโดยนักออกแบบระดับโลกอย่าง Tim Kobe และได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น Apple, Virgin Atlantic Airways, Xiaomi, Nike, Lincoln และ Citibank โดยทีมงานของ Eight Inc. ประกอบด้วยนักออกแบบและนักยุทธศาสตร์ชั้นนำกว่า 200 คน ซึ่งทำงานในสตูดิโอ 11 แห่ง ใน 7 โซนเวลาที่แตกต่างกันใน 3 ทวีป ได้แก่ สิงคโปร์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง โตเกียว ลอนดอน นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก และโฮโนลูลู , อิสตันบูล และดูไบ