งานเปิดตัวแคมเปญ “COLOURS BY EUROPE. TASTES OF EXCELLENCE.”

แคมเปญ “Colours by Europe. Tastes of Excellence.” ซึ่งนำเสนอและผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรจากสหภาพยุโรป (EU) ได้เปิดตัวในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบอีเวนต์บนช่องทางออนไลน์เป้าหมายของแคมเปญคือการทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณภาพ ความเป็นต้นตำรับ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหภาพยุโรป ตลอดจนเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล “จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร” ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างระบบอาหารที่มีความยุติธรรม ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของส่วนผสมจากสหภาพยุโรปและต้นกำเนิดของวัตถุดิบต่างๆ ใน 27 ประเทศทั่วภูมิภาค แคมเปญนี้จะพาผู้บริโภคทุกท่านเข้าสู่การเดินทางทางวัฒนธรรมอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอาหารที่มีสีสันหลากหลายและน่ารับประทาน โดยเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้เราได้รู้จักกับอาหารและเครื่องดื่มจากยุโรปแท้ๆ ที่มีความหลากหลายผ่านอีเวนต์สำหรับผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการจัดโปรโมชันผ่านร้านค้าปลีก กิจกรรมสำหรับกลุ่มธุรกิจโฮเรกา (HoReCa) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลมีเดียในประเทศไทยสหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสี่ของไทย รองจากจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของการค้าทั้งหมดของประเทศ และอาหารทางการเกษตรของสหภาพยุโรปคิดเป็น 8.9% ของสินค้าทั้งหมดที่สหภาพยุโรปส่งออกมายังประเทศไทย อันที่จริงแล้วประเทศไทยและสหภาพยุโรปนั้นมีค่านิยมที่คล้ายกัน โดยทั้งสองจะให้ความสำคัญต่อมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนมรดกและวัฒนธรรมอาหารชั้นยอดที่เป็นต้นตำรับนับตั้งแต่เนื้อสัตว์ ชีส ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้และผัก ไปจนถึงซีเรียล น้ำมัน ขนมหวาน และเครื่องดื่ม เป็นที่ทราบกันดีว่าเราจะสามารถมั่นใจกับการส่งออกอาหารของประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศในแง่ของคุณภาพและมรดกทางด้านอาหารที่มีความล้ำลึก ตลอดจนมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับที่สูงที่สุดในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่ายนับตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรของสหภาพยุโรปเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมและกฎระเบียบด้านคุณภาพสูงสุด เกษตรกรและผู้ผลิตทั่วภูมิภาคยุโรปมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการผสมผสานประเพณีท้องถิ่นเข้ากับวิธีการทางการเกษตรที่ทันสมัย รวมถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บ สารกำจัดวัชพืช สารเติมแต่ง สารปรุงแต่งรส และเอนไซม์ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่มีความเข้มงวด นอกจากนี้ยังมีการรับประกันถึงความเป็นต้นตำรับของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วยฉลากที่มีความโดดเด่น เช่น ฉลากบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication (GI) ได้แก่ PDO และ PGI ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ในทุกขั้นตอนแคมเปญ “Colours by Europe. Tastes of Excellence.” จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทางการเกษตรที่มีมาอย่างยาวนานของสหภาพยุโรปต่อไป ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงคุณธรรมที่สำคัญและเป็นการสื่อสารถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อันจะช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของวัตถุดิบต่างๆ ผ่านฉลากบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ได้เราขอเชิญทุกท่านมาค้นพบกับวิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้เราสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหาร วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ยุโรปได้อย่างเต็มที่ ผ่านการเดินทางที่โอบล้อมไปด้วยวัฒนธรรมประเพณี รสชาติ และรสสัมผัสอันเป็นต้นตำรับจากยุโรปในครั้งนี้ไปพร้อมกัน