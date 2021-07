ปตท.ตั้ง “อีวี มี พลัส” รุกธุรกิจอีวี

ปตท.ตั้งบริษัท อรุณ พลัส ผุด “อีวี มี พลัส” ทำธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ตามกลยุทธ์ New S-Curveนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) จากเดิมชื่อบริษัท ออน-ไอออน โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% สำหรับดำเนินธุรกิจในด้าน EV Value Chain นั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายฐานธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV)โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ARUN PLUS เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EV ME PLUS) โดย ARUN PLUS ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีทุนชำระเริ่มแรก 340 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. ผ่านการให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศธุรกิจให้เกิดการใช้ประโยชน์ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เช่น บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานีซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564