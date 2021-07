“มีเดียโดนัทส์” ผนึก “เอ็นทราวิชั่น” ปูพรมแพลตฟอร์ม “สื่อ-โฆษณา” ดิจิทัล

มีเดียโดนัทส์ผนึกเอ็นทราวิชั่นมุ่งเพิ่มโอกาสการทำโฆษณาดิจิทัลแห่งอนาคตสำหรับแบรนด์ต่างๆ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นตลาดเกม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) การสตรีมเพลงดิจิทัล (Digital Audio) และอื่นๆ อีกมากมาย ยกระดับการบริการด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีโฆษณาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเดียโดนัทส์ (MediaDonuts) ได้ก่อตั้งและวางรากฐานสู่บริษัทชั้นนำด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีโฆษณาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้มากกว่าทศวรรษ โดยมีสำนักงานทั้งหมดถึง 10 แห่ง พนักงานเกือบ 100 คน รวมถึงยังได้ทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ เกือบ 50 แห่ง และมีอัตราการเติบโตต่อปีเป็นเลขสองหลักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีเดียโดนัทส์ประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญ อันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเติบโตของบริษัท ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับเอ็นทราวิชั่น คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชัน (Entravision Communications Corporation - NYSE: EVC) บริษัทด้านสื่อ การตลาด และเทคโนโลยีระดับโลกที่ให้การบริการหลากหลายการเข้าซื้อกิจการมีเดียโดนัทส์ของเอ็นทราวิชั่นจะช่วยให้นักโฆษณาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการเข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อและโฆษณาต่างๆ ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะผ่านการค้นหา (Search) การใช้สื่อโซเชียลต่างๆ หรือการจัดวางตำแหน่งโฆษณา (Placement)การร่วมมือกันครั้งนี้นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญ โดยเฉพาะระหว่างวิกฤตการแพร่ระบาดที่ช่วยเร่งโอกาสในการเติบโตของโฆษณาดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงสามารถวัดผลได้ แต่ยังทรงประสิทธิภาพกว่าแพลตฟอร์มการโฆษณาแบบดั้งเดิมนายปีเตอร์-ฌอง เดอ ครอน กรรมการผู้จัดการ มีเดียโดนัทส์ กล่าวว่า “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยนักโฆษณาดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมายผ่านการใช้กลยุทธ์สื่อดิจิทัลที่ซับซ้อนและยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งการร่วมมือกับเอ็นทราวิชั่นครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพโซลูชันที่เรามอบให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงยังคงสร้างสรรค์ผลลัพธ์อันโดดเด่นที่ทำให้มีเดียโดนัทส์เป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจที่ทรงคุณค่าต่อแบรนด์และเอเยนซีต่างๆนางสาวปัญชรี สิทธิเสนี Managing Partner มีเดียโดนัทส์ แนะนำเพิ่มว่า โอกาสด้านสื่อโฆษณาดิจิทัลที่เหนือกว่าแค่การค้นหาและการใช้สื่อโซเชียลจะเข้ามาขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมรายงานล่าสุดเกี่ยวกับรูปแบบอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล (The Shape of the Digital Advertising Industry Report, Statista 2021) ระบุว่า แพลตฟอร์มอย่างเกม อีคอมเมิร์ซ ตลอดจนแพลตฟอร์มที่เกิดใหม่อย่างสปอติฟาย (Spotify) และติ๊กต็อก (TikTok) จะได้รับความนิยมจากแบรนด์ในฐานะเครื่องมือหรือวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Deep Engagement)รายงานยังแนะนำว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุน้อยของแพลตฟอร์มเกมมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และชื่นชอบตอบสนองต่อโฆษณารูปแบบที่ต้องขออนุญาต (opt-in ads) ที่ให้รางวัลเกมเมอร์สำหรับการมีส่วนร่วมกับโฆษณาของแบรนด์ ดังนั้น แบรนด์ชั้นนำต่างๆ จึงชื่นชอบการทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มเกม เนื่องจากสามารถปรับเนื้อหาโฆษณาให้เหมาะต่อความชอบเฉพาะบุคคลได้ (Personalization) และมีความปลอดภัยต่อแบรนด์สูง (Brand Safety)ในรายงานเดียวกันยังระบุอีกว่า การทำโฆษณาเฉพาะบุคคล (Personalization) ที่นักโฆษณาสามารถเสนอเนื้อหาการโฆษณาโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอดีต เป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมา รายได้จากการโฆษณาผ่านอีคอมเมิร์ซเติบโตเร็วกว่าตลาดโดยรวมถึงห้าเท่า“เป้าหมายของเราคือการช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ใช้สื่อดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจของพวกเขา การร่วมมือกับเอ็นทราวิชั่นจะก่อเป็นพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งที่จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสูงสุด เพื่อเพิ่มการเติบโตให้ธุรกิจลูกค้าของเรา” นางสาวปัญชรีกล่าว*** เส้นทางธุรกิจของมีเดียโดนัทส์นับตั้งแต่ก่อตั้ง มีเดียโดนัทส์มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีโฆษณารูปแบบใหม่มีเดียโดนัทส์เริ่มต้นที่ทวีปยุโรป เมื่อ นายเดอ ครอน และเพื่อนทางธุรกิจอย่าง นายจิม แครมป์ พบโอกาสเติบโตในธุรกิจภาคเทคโนโลยีโฆษณา หลังจากประสบความสำเร็จในยุโรป ผู้ก่อตั้งทั้งสองเริ่มหันความสนใจไปที่ตลาดต่างประเทศ*** ก้าวแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนายเดอ ครอน และทีมของเขา ได้ทำการก่อตั้งมีเดียโดนัทส์ที่ประเทศอินเดียในปี 2557 และได้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างกูเกิล (Google) เป็นลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเป้าหมายในการโปรโมตเว็บเบราว์เซอร์สุดฮิตอย่างโครม (Chrome)“เนื่องจากตอนนั้นเราสามารถชี้ชัดได้ว่าโครมคือเว็บเบราว์เซอร์สำหรับผู้ใช้งานตัวจริง ซึ่งในเวลานั้นคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐาน จึงทำให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม พร้อมกับสร้างโมเมนตัมที่ดีให้กับบริษัทของเราในประเทศอินเดีย” นายเดอ ครอนกล่าวจากความสำเร็จก้าวแรกในประเทศอินเดีย มีเดียโดนัทส์ตัดสินใจเปิดสำนักงานที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2558 โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงแรก ทีมมีเดียโดนัทส์เล็งเห็นว่าสิงคโปร์เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคที่สามารถดึงดูดบริษัทสื่อและเทคโนโลยีโฆษณาระดับโลกที่พร้อมจะสร้างทีมงานที่มีความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาค มีเดียโดนัทส์มองเห็นโอกาสที่จะส่งเสริมแนวทางของบริษัทเหล่านี้ด้วยการสร้างทีมงานท้องถิ่นที่เข้มแข็งทั่วทั้งภูมิภาคในปี 2559 มีเดียโดนัทส์ตั้งสำนักงานในประเทศฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยเริ่มเน้นที่ประสิทธิภาพโซลูชันด้านการตลาด ภายหลังจากนั้นไม่นาน ทวิตเตอร์ได้แต่งตั้งมีเดียโดนัทส์ในฐานะพาร์ตเนอร์ฝ่ายขายระดับภูมิภาค ส่งผลให้มีเดียโดนัทส์มีลูกค้าเป็นแบรนด์ดิจิทัลชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สปอติฟาย (Spotify) ทินเดอร์ (Tinder) และคริทิโอ (Criteo)ความพยายามของมีเดียโดนัทส์ในการกระจายความหลากหลายไปยังภูมิภาคต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการขยายบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัลที่เติบโตขึ้น ทำให้บริษัทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง และส่งผลให้เอ็นทราวิชั่นเกิดความสนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท“การเข้าซื้อกิจการมีเดียโดนัทส์สอดคล้องกับเป้าหมายของเราที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลระดับโลก” เราได้เริ่มทำโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยนวัตกรรมร่วมกับทีมงานมีเดียโดนัทส์ และเรายังคงมุ่งขยายธุรกิจของเราในระดับโลกต่อไป ผมมีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโฆษณาของมีเดียโดนัทส์ในภูมิภาคนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การเติบโตของเอ็นทราวิชั่นและขยายพอร์ตโฟลิโอของการบริการดิจิทัลในระดับโลกต่อไป” นาย ฮวน ซัลดิวาร์ Chief Digital, Strategy, and Accountability Officerเอ็นทราวิชั่น กล่าว*** อนาคตกับเอ็นทราวิชั่นถึงแม้ว่าเอ็นทราวิชั่นจะเข้าซื้อกิจการธุรกิจของมีเดียโดนัทส์ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ นายเดอ ครอน กล่าวว่า มีเดียโดนัทส์จะยังคงมุ่งสร้างแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป และทีมฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทก็ยังคงทำงานเพื่อสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกัน ทีมงานในแถบทวีปยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (Europe, the Middle East and Africa - EMEA) ของมีเดียโดนัทส์ที่นำทัพโดย นายแครมป์ จะยังคงดำเนินงานภายใต้แบรนด์ใหม่ คือแบรนด์สแควร์ วัน (SquareOne)สำหรับ นายเดอ ครอน การเข้าซื้อกิจการของมีเดียโดนัทส์หมายถึงโอกาสในการต่อยอดวิสัยทัศน์ในการสร้างบริษัทเทคโนโลยีโฆษณาดิจิทัลที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เพราะเขาเชื่อมั่นว่าการเข้าซื้อกิจการจะช่วยมอบโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ทีมของเขาในแง่การเติบโตและความเป็นผู้นำ และเชื่อว่าระดับการทำงานและความเป็นมืออาชีพของเอ็นทราวิชั่นจะช่วยส่งเสริมมีเดียโดนัทส์ทั้งในแง่ลูกค้า และทีมงาน“ทีมงานเอ็นทราวิชั่นล้วนมีความโดดเด่นในการทำงาน และจะสนับสนุนพวกเราได้อย่างดีเยี่ยม ผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแง่มุมของการค้า เทคโนโลยี หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจของเราจะพัฒนาขึ้นจากการร่วมมือกันครั้งนี้ เราจะกลายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับพาร์ตเนอร์ของเราในแง่ของผลิตภัณฑ์ การเงิน และการปฏิบัติการ รวมถึงเราจะสามารถนำเสนอบริการแก่นักโฆษณาได้ครอบคลุมและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยมุมมองระดับโลก” นายเดอ ครอน กล่าวทั้งนี้ มีเดียโดนัทส์เป็นบริษัทโฆษณาและเทคโนโลยีออนไลน์ที่ช่วยให้นักโฆษณาบรรลุเป้าหมายธุรกิจและแบรนด์ผ่านช่องทางดิจิทัลมีเดีย มีเดียโดนัทส์เชื่อมต่อแบรนด์ต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับพาร์ตเนอร์ผ่านการใช้แพลตฟอร์มสื่อที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น ทวิตเตอร์ แกรบ คริทิโอ ติ๊กต็อก ทินเดอร์ สปอติฟาย ซีเอ็นเอ็น และอีกมากมาย มีเดียโดนัทส์มีสำนักงานใน 7 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนเอ็นทราวิชั่นคือบริษัทระดับโลกที่มีบริการครอบคลุมด้านสื่อ การตลาด และเทคโนโลยี และให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและอีก 32 ประเทศทั่วละตินอเมริกา ทวีปยุโรป และเอเชีย เอ็นทราวิชั่นมีสถานีโทรทัศน์ภายใต้บริษัท 54 สถานี และเป็นกลุ่มบริษัทในเครือที่ใหญ่ที่สุดภายใต้ยูนิวิชั่น (Univision) และยูนิมาส เทเลวิชัน เน็ตเวิร์ก (UniMás television networks) และรวมถึงสถานีวิทยุภาษาสเปนอีก 48 สถานีที่ประกอบด้วยทีมงานที่มีพรสวรรค์ ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ การบริการดิจิทัลของบริษัทมีความหลากหลายและประกอบด้วย เอ็นทราวิชั่น ดิจิทัล ซึ่งให้บริการแชร์ไฟล์เครือข่ายและโปรโตคอลผ่านข้อมูล SMB ในรูปแบบ High-density สำหรับตลาดละตินอเมริกา และยังมอบโซลูชันการทำโฆษณาแบบ programmatic ที่มีความทันสมัย และแพลตฟอร์มสำหรับซื้อโฆษณาออนไลน์ (demand-side platforms) ที่ให้บริษัทโฆษณาสามารถบริหารจัดการแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Machine-learning ในการทำโฆษณาออนไลน์ ซิสเนรอส อินเตอร์แอ็กทีฟ คือผู้นำด้านโซลูชันโฆษณาดิจิทัลในละตินอเมริกา และตลาดผู้บริโภคกลุ่มฮิสแปนิก อเมริกัน และมีเดียโดนัทส์ ผู้นำด้านโปรแกรมดิจิทัล โซลูชันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หุ้นของเอ็นทราวิชั่นเป็นหุ้นสามัญแบบ Class A ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (The New York Stock Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์ EVC สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านการตลาดและเทคโนโลยี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ entravision.com หรือสามารถติดตามได้ที่ Linkedin และ Facebook ของบริษัท