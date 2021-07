เปิดแคมเปญระดับโลก แมคโดนัลด์ BTS บอยแบนด์เกาหลี

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้แบรนด์แมคโดนัลด์ในประเทศไทย ต่อยอดความร่วมมือครั้งสำคัญในระดับโลกของแมคโดนัลด์ และ BTSศิลปินบอยแบนด์ชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่เพื่อเขย่าตลาดอาหารบริการด่วน (QSR-Quick Service Restaurant) ในประเทศไทย ด้วยการส่งเมนูเซ็ตสุดพิเศษ “BTS Meal” ที่แฟน ๆ ชาวไทยรอคอยให้ได้ลิ้มลองตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคมนี้ ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของแมคโดนัลด์ในการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่โดนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่การเกิดแคมเปญระดับโลกของแมคโดนัลด์และศิลปินวงBTSหรือที่แฟนคลับชาวไทยเรียกว่าบังทัน มีจุดเริ่มต้นจากเรื่องจริงที่ว่าศิลปินวงนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแมคโดนัลด์มาอย่างยาวนานพวกเขามักจะทานแมคโดนัลด์อยู่บ่อยๆ เมื่อเดินทางไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ วงBTSซึ่งมีเพลงฮิตติดท็อปชาร์ตทั่วโลกตั้งแต่ปี2556ยังสามารถเชื่อมโยงผู้คนทั่วทุกแห่งหนเข้าด้วยกันและมอบพลังบวกให้กับเหล่าแฟนคลับของพวกเขาหรืออาร์มี่ผ่านบทเพลงที่มีความหมายดีเช่นเดียวกับแมคโดนัลด์ที่มุ่งมั่นในการส่งมอบช่วงเวลาความสุขแก่ลูกค้าผ่านอาหารที่อร่อยคุณภาพดี และประสบการณ์ที่น่าประทับใจนายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “เมนูเซ็ตพิเศษ BTS Meal เกิดจากแนวคิดหลักของแคมเปญที่ว่า ‘แมคโดนัลด์เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน แม้แต่คนที่โด่งดังหรือมีชื่อเสียง’ เราทราบดีว่าลูกค้าในประเทศไทยและแม้แต่พนักงานของเราเอง ต่างก็ตื่นเต้นและรอคอยการมาถึงของเมนูเซเลบริตี้ ซิกเนเจอร์ในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขและเอร็ดอร่อยไปพร้อมกัน”BTS Meal ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของวงบอยแบนด์ BTS จำหน่ายในราคา 199 บาท ประกอบด้วย แมคนักเก็ต ทอดเสิร์ฟร้อน เหลืองกรอบ สดใหม่ ผลิตจากเนื้ออกไก่ ปลอดสารแต่งสีและกลิ่น จำนวน 10 ชิ้น เฟรนช์ฟรายส์ ซึ่งผลิตจากมันฝรั่งแท้ 100% นำเข้าจากต่างประเทศ ขนาดกลาง (M) 1 กล่อง เครื่องดื่มโค้ก ขนาด 16 ออนซ์ 1 แก้ว และไอเท็มเด็ดของเมนูนี้คือ สวีท ชิลลี่ ซอส และเคจัน ซอส ซึ่งสร้างสรรค์จากสูตรต้นตำรับของแมคโดนัลด์ ประเทศเกาหลีใต้ หรือจะเลือกอิ่มใหญ่ อัพไซส์เฟรนช์ฟรายส์เป็นขนาดใหญ่ (L) และเครื่องดื่มโค้ก ขนาด 22 ออนซ์ ในราคาเพียง 209 บาท หรือเลือกอิ่มจุก ๆ เพียงอัพไซส์เฟรนช์ฟรายส์เป็นขนาดใหญ่พิเศษ (XL) และเครื่องดื่มโค้ก ขนาด 32 ออนซ์ ในราคา 219 บาทนอกจากนี้ แมคโดนัลด์ ยังเตรียมปล่อยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่มีหนุ่ม ๆ วง BTS ร่วมแสดง โดยมีเพลง Butter ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของวงและไต่ขึ้นชาร์ตในอันดับสูงสุด ประกอบในภาพยนตร์โฆษณานี้ด้วย รับชมพร้อมกันในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ทาง Youtube: McDonald’s Thailand (https://youtu.be/ta0U1pyRbNs)แมคโดนัลด์เตรียมจำหน่ายชุด BTS Meal ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคมนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ลูกค้าสามารถสั่งสินค้า ณ ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (www.bit.ly/McTHBTS) บริการไดร์ฟ ทรู บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน แมคดิลิเวอรี ใน 3 ช่องทาง คือ โทร.1711 เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th หรือแอปพลิเคชันของแมคโดนัลด์ และแอปฯ GrabFood ทั้งนี้ ร้านแมคโดนัลด์ที่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด สามารถสั่งซื้อชุด BTS Meal ได้ทางบริการไดร์ฟ ทรู บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน แมคเดลิเวอรี และแอปฯ GrabFood เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mcthai#BTSMeal #แมคโดนัลด์ร้านแมคโดนัลด์ที่ตกแต่งในธีม BTS Meal จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ร้านแมคโดนัลด์ สาขาอัมรินทร์พลาซ่าร้านแมคโดนัลด์ สาขาสยามพารากอน และร้านแมคโดนัลด์ สาขากลาสเฮ้าส์ รัชดาฯ#Your Safety is Our Priorityแมคโดนัลด์ยกระดับคุมเข้มมาตรการเพื่อรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดำเนินมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสังคม โดยกำหนดจุดต่อคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ และเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ กำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการภายในร้าน และจัดระเบียบที่นั่งภายในร้านให้มีระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม โดยแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการซื้อกลับบ้าน (Take away) เพื่อลดความหนาแน่นของพื้นที่ และการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคล พร้อมให้บริการรับการชำระเงินแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรเครดิต เดบิต บัตรแรบบิท และ e-Wallet ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินหรือธนบัตร เตรียมความพร้อมในการให้บริการไดร์ฟ ทรู (Drive Thru) ให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อย อย่างปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ รวมทั้งการจัดส่งอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สัมผัส ผ่านบริการแมคดิลิเวอรี (McDelivery) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ