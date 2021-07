บัซซี่บีส์ แคมเปญ BUZZEBEES x SME หนุนระบบ CRM ช่วยร้านอาหารโปรโมทธุรกิจไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วงโควิด

บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (Buzzebees) ในฐานะผู้นำในการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มด้าน Loyalty Program & CRM โดยครองสัดส่วนการตลาดในประเทศไทยกว่า 90% ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ "อาหารและเครื่องดื่ม" ด้วยการสนับสนุนระบบ CRM พร้อมช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี CRM ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงวิกฤตนี้กล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวง CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์และสร้างความจงรักภักดีให้กับแบรนด์องค์กรที่ก้าวสู่ปีที่ 10 นั้น ปัจจุบันมีพันธมิตรองค์กร มากกว่า 100 แห่ง รวมถึงธุรกิจค้าปลีกมากกว่า 2,000 ร้านค้า ทำให้บริษัทฯ เข้าใจสถานการณ์ในช่วงวิกฤตเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ มีรายได้ลดลงและขาดสภาพคล่อง ซึ่งมองว่าการหาลูกค้าใหม่ในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ในขณะที่การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำได้จริงและมีความสำคัญมาก อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่จะช่วยสร้างยอดขายให้กับธุรกิจได้ในยามวิกฤตเช่นนี้”ผ่านการสนับสนุนระบบ “CRM PLUS by Buzzebees” ซึ่งเป็นระบบ CRM สำเร็จรูปผ่าน LINE OA โดยระบบจะช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า สะสมคะแนน แลกของรางวัล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพแคมเปญ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขาย กระตุ้นการซื้อสินค้า และการกลับมาซื้อซ้ำได้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีทีม support ให้คำปรึกษาการทำการตลาดผ่าน CRM PLUS บน LINE OA และช่วยโปรโมทร้านค้าให้ฟรีผ่านสื่อของบริษัทฯ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 3 แสนคน โดยร้านค้าสามารถใช้งานระบบ CRM PLUS เป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ• ช่วยต่อยอดการทำการตลาดผ่านข้อมูล (Data-Driven Marketing) ผ่านระบบสมาชิก เก็บข้อมูล ชื่อ อายุ เบอร์โทร อีเมล ประวัติการซื้อ ฯลฯ• ช่วยกระตุ้นการซื้อซ้ำ สร้างยอดขาย ผ่านระบบสะสมคะแนน ให้คะแนนทุกครั้งที่ลูกค้ามาซื้อสินค้ากับเรา ทำได้ทั้งซื้อหน้าร้าน หรือซื้อออนไลน์• ช่วยเพิ่มยอดขาย ผ่านระบบแลกของรางวัล สร้าง mission ให้ลูกค้าทำคะแนนให้ถึงเพื่อรับของรางวัล สินค้า หรือบริการพิเศษจากทางร้าน• ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อออกแคมเปญหรือสินค้าใหม่ได้อย่างแม่นยำ ผ่าน Insights และ Dashboard อัจฉริยะที่แสดงผลแบบ Real Timeทั้งนี้ ระบบ CRM PLUS นอกจากจะช่วยเก็บข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของลูกค้าแล้ว ยังช่วยเก็บ LINE UserID ของลูกค้าได้ด้วย เพื่อให้สามารถนำไปสร้างเป็นกลุ่มลูกค้า (Segmentation) เพื่อใช้บรอดแคสต์และทำแคมเปญแบบเฉพาะกลุ่ม (Personalized Campaign) เช่น บรอดแคสต์ข้อความพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าประจำ หรือจัดแคมเปญซื้อ 1 แถม 1 เฉพาะลูกค้าที่เกิดในเดือนสิงหาคม เป็นต้น1. เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ตามประกาศภาครัฐ2. เป็นธุรกิจที่มีการใช้ LINE Official Account อยู่แล้ว3. เป็นธุรกิจที่มีสาขาไม่เกิน 10 สาขา1. Buzzebees จะให้สิทธิ์นี้สำหรับ 50 ธุรกิจแรกที่ตรงกับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่กำหนด2. ธุรกิจที่สนใจรับสิทธิ์ จะต้องลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มใน Link: https://bit.ly/CRMXSME3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้4. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564