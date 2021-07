คิง เพาเวอร์จัดทัพให้บริการชอปปิ้งวิถีใหม่ เสริมบริการใหม่ ‘King Power Call to Shop’

คิง เพาเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐ ปิดให้บริการชั่วคราวร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากร 3 สาขา รางน้ำ มหานคร และศรีวารี ปรับให้บริการชอปปิ้งวิถีใหม่กับบริการ ‘King Power Call to Shop ช้อปง่าย ช้อปคุ้ม ส่งไว’ พร้อมอัดโปรฯ ชอปออนไลน์ตลอดเดือน รวมถึงยังคงให้บริการเสิร์ฟเมนูสตรีทฟูดจากศูนย์อาหาร Thai Taste Hub (ไทย เทสต์ ฮับ) คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร คิวบ์ เฉพาะ Takeaway และ Delivery ภายใต้มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคขั้นสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอก 4 ของภาครัฐ ที่เกิดเป็นภาวะวิกฤตในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ คิง เพาเวอร์จะปิดให้บริการชั่วคราวสำหรับร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากร 3 แห่ง ได้แก่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, มหานคร และศรีวารี โดยจะปรับการให้บริการรองรับการชอปปิ้งวิถีใหม่ เรียกว่า ‘King Power Call to Shop ช้อปง่าย ช้อปคุ้ม ส่งไว’โดยการให้บริการ King Power Call to Shop จะเป็นบริการใหม่ล่าสุดของคิง เพาเวอร์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสินค้าภายในร้านค้าปลอดอากรของคิง เพาเวอร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘กริ๊งเดียวครบ จบทุกการช้อป’ สามารถรอรับสินค้าที่บ้านได้ภายใน 7 วัน เพียงโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดสินค้าจากผู้ช่วยชอปได้ที่หมายแลข 0-2338-7870 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ด้วยโปรโมชันพิเศษที่คุ้มค่าสำหรับน้ำหอมและเครื่องสำอาง ที่ลดสูงสุด 10% และเมื่อลงทะเบียนร่วมชอป สามารถรับทันทีคูปองส่วนลด 2 ใบ จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน ซึ่งสามารถรับสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้• คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ• คูปองส่วนลด 4,500 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จนอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มค่าที่มากขึ้นเมื่อซื้อ Cash Card มูลค่า 20,000 บาท รับ Gift Card มูลค่า 2,500 บาท และหากซื้อ 50,000 บาท รับ Gift Card มูลค่า 8,000 บาทในขณะที่ตลอดเดือนกรกฎาคม ในช่องทางชอปปิ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน คิง เพาเวอร์ ยังสามารถรับความคุ้มค่าจากแคมเปญ ‘Super Deals Super Brands’ โดยมีสินค้าแฟชั่นและบิวตี้ให้กดชอปส่งบ้านราคาดิวตี้ฟรี ลดสูงสุด 30% เมื่อชอปครบ 2,000 บาท เพียงใส่รหัส SUPERDB และลดเพิ่มอีก 5% เมื่อชอปครบ 1,200 บาท เพียงใส่รหัส SV CODE รหัสส่วนลดจากพนักงาน คิง เพาเวอร์ และเฉพาะวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ พบดีลสุดคุ้มกับส่วนลดสินค้าที่ร่วมรายการลดสูงสุด 60% ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องใส่รหัสส่วนลดนอกเหนือการให้บริการชอปปิ้งในวิถีใหม่แล้ว ศูนย์อาหาร Thai Taste Hub (ไทย เทสต์ ฮับ) คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร คิวบ์ ยังเปิดให้บริการเมนูอาหารจากร้านสตรีทฟูดชื่อดัง ร้านอร่อยระดับเชฟมิชลินสตาร์ ในรูปแบบ Takeaway และ Delivery ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ภายใต้มาตรการ ‘คัดกรอง’ เพื่อสุขอนามัยขั้นสูงสุดให้อาหารถึงมือลูกค้าได้อย่างอุ่นใจทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ถึงแม้ธุรกิจในกลุ่มคิง เพาเวอร์ จะได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ยืนหยัดที่จะสู้ และฝ่าวิกฤตนี้ ด้วยการปรับกลยุทธ์การขายสินค้าให้สอดคล้องกับลูกค้าคนไทย มีแนวทางสร้างรายได้ให้พนักงานผ่านโครงการในวิกฤต และที่สำคัญคือมีความมุ่งมั่นในการตอกย้ำมาตรการด้านสุขอนามัยในทุกๆ บริการ ปฏิบัติมาตรการดูแลป้องกันตามที่ภาครัฐกำหนดอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด เพื่อสร้างเป็นบรรทัดฐานในฐานะผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก เช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้ คิง เพาเวอร์ยังยืนยันความพร้อมให้บริการด้วยการร่วมยกระดับการควบคุมโรคภายใต้มาตรการต่างๆ และเตรียมพัฒนาบริการ และโปรแกรมการชอปปิ้งที่คุ้มค่าเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจภายใต้วิกฤตโควิด-19 นี้