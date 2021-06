เลย์แมกซ์ จับมือ CARNIVAL ปล่อยคอลเลกชันพิเศษแบบเต็มแมกซ์

หลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเมื่อไตรมาสแรก ก็ได้สร้างความจัดจ้านแปลกใหม่ให้แก่ตลาดขนมไม่น้อย ล่าสุด "เลย์แมกซ์" แบรนด์ขนมน้องใหม่ล่าสุดโดยบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง ได้จับมือกับแบรนด์สตรีทชื่อดังสัญชาติไทยอย่าง CARNIVAL ออกคอลเลกชันสุดพิเศษสร้างความตื่นเต้นแบบ To The Max กันต่อเนื่องต้อนรับไตรมาส 3 นี้เลย์แมกซ์ มาพร้อมคอนเซปต์ “อร่อยสนุกได้เต็มแมกซ์” เอาใจผู้บริโภคที่ชอบขนมรสชาติเข้มข้นถึงใจ ส่งไม้ต่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ในใจวัยรุ่น จากขนมขบเคี้ยวมาสู่สตรีทแฟชั่น โดยเลือกแบรนด์ CARNIVAL ซึ่งเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์สตรีทชั้นนำผู้ทรงอิทธิพลของไทยที่มีกลุ่มฐานแฟนใกล้เคียงกัน คือกลุ่มวัยรุ่นและ First Jobber ร่วมมือปล่อยคอลเลกชันพิเศษ From Chips to T-Shirt จับเลย์แมกซ์มาอยู่บนสตรีทแวร์สุดเท่ ให้เป็นมากกว่าแบรนด์ขนมขบเคี้ยว เขย่าประสบการณ์ใหม่เอาใจวัยรุ่นที่รักความสนุกสนานคู่ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งสตรีทแฟชั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจนโดยดีไซน์หลักได้เลือกสีเหลืองและสีดำมาเป็นตัวชูโรง สีเหลืองสะท้อนความเป็นแบรนด์เลย์ ในขณะที่สีดำสะท้อนความเป็น Unisex ของเลย์แมกซ์รวมถึงเป็นสีหลักของซองเลย์แมกซ์อีกด้วย ร่วมกับดีไซน์บนเสื้อที่มีลายโลโก้เลย์แมกซ์ผสมผสานกับกลิ่นอายความสตรีทที่ชัดเจนของ CARNIVAL ทำให้คอลเลกชันนี้มีความพิเศษอย่างไม่ซ้ำใครและกลายเป็นไอเท็มเด็ดที่น่าจับตามองในช่วงกลางปีนี้สำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้า จำหน่ายเสื้อยืดสีดำผ่านช่องทาง 7-Eleven ออนไลน์ ซื้อสินค้าเลย์แมกซ์ครบ 960 บาท รับเสื้อยืดสีดำ 1 ตัวไปเลยทันที ตั้งแต่ 24 มิ.ย. – 23 ก.ค. 2564 สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ เลย์แมกซ์ทุกขนาด คละได้ทั้งแบบซองและกระป๋อง และ จำหน่ายหมวกบักเก็ตทั้ง 2 ลายผ่านช่องทาง Shopee ร้าน Pepsico Official Shop ราคาใบละ 499 บาท เริ่มจำหน่าย 30 มิ.ย. 2564 สำหรับเสื้อยืดสีเหลือง กรุณาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : LaysThailand เร็วๆ นี้