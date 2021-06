“พาณิชย์” เปิดให้บริการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทย-ชิลี ด้วยระบบ ESS

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยและชิลีบรรลุข้อตกลงในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form TC เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ชิลี ด้วยการนำระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS) มาใช้ ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการในยุคโควิด-19 และปรับตัวรับกับสถานการณ์ New Normal ได้เป็นอย่างดี โดยจะเริ่มใช้ระบบ ESS สำหรับ Form TC ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะนำลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของกรมฯ มาพิมพ์บนฟอร์มโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาในการขอรับฟอร์มเหลือเพียง 10 นาทีต่อฉบับ จากเดิมที่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการต้องลงลายมือชื่อและประทับตราแบบสด ซึ่งใช้เวลากว่า 30 นาทีต่อฉบับ ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการสัมผัสเอกสาร และยังสามารถช่วยลดการตรวจสอบย้อนกลับ (Verify) จากประเทศปลายทางได้ เนื่องจากลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสคลาดเคลื่อนน้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันปัจจุบันมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกด้วยระบบ ESS ทั้งสิ้น 8 ฟอร์ม จากทั้งหมด 12 ฟอร์ม ได้แก่ 1. ฟอร์ม D (อาเซียน) 2. ฟอร์ม FTA (ออสเตรเลีย) 3. ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) 4. ฟอร์ม JTEPA (ญี่ปุ่น) 5. ฟอร์ม AJ (อาเซียน-ญี่ปุ่น) 6. ฟอร์ม AK (อาเซียน-เกาหลี) 7. ฟอร์ม AHK (อาเซียน-ฮ่องกง) และ 8. ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) และในช่วง 5 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.) กรมฯ ได้ออก Form TC คิดเป็นมูลค่า 214.48 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.41%สำหรับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ ESS เป็น 1 ใน 85 รายการของบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Online One Stop Service) ที่ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ