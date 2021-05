เซเว่นอีเลฟเว่นปักหมุดปั๊ม ปตท.ต่ออีก 10 ปี

เซเว่น อีเลฟเว่นแจ้งตลาดหลักทรัพย์ต่อสัญญา OR อีก 10 ปี บริการความสะดวกลูกค้าทั่วประเทศนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL เปิดเผยว่า ตามที่ บมจ.ซีพี ออลล์ได้ทำหนังสือแจ้งการเข้าทำสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ (7-Eleven) ในสถานีบริการน้ำมันกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดระยะเวลาหลังจากครบอายุสัญญาเดิม ต่อเนื่องไปอีก 10 ปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทฯ มุ่งหวังเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ใช้ยานพาหนะผ่านเครือข่ายของปั๊ม ปตท.ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับซีพี ออลล์ เพื่อเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในปั๊มน้ำมัน ปตท.ตั้งแต่ปี 2546 ที่ผ่านมา โดยได้ต่อสัญญาไปแล้ว 2 รอบ แบ่งเป็นรอบละ 10 ปี โดยสัญญาล่าสุดเหลืออีก 2 ปีก่อนครบกำหนดในปี 2566 ที่จะถึงนี้ และจากความสำเร็จในการร่วมดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาหลักความร่วมมือต่อเป็นรอบที่ 3 มีระยะเวลา 10 ปี ไปจนกระทั่งถึงปี 2576“ปัจจุบันเซเว่น อีเลฟเว่นมีร้านสาขารวมกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีสัดส่วนแบ่งเป็นร้านบริษัท 46% ผู้ร่วมทำธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (Store Business Partner) 53% โดยแบ่งเป็นร้านในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.14% โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าจะขยายสาขารวมกว่า 700 แห่งต่อปี เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ในการเป็นผู้นำด้านการบริการความสะดวกให้แก่ลูกค้า สังคม และชุมชน ไม่ว่าจะการให้บริการรับชำระบิลค่าสินค้าและบริการต่างๆ, ตัวแทนธนาคารให้บริการรับฝาก-ถอน โอนเงิน รวมถึงยังเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ส่งเสริมให้เกิดการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องทั่วประเทศทั้งนี้ เซเว่น อีเลฟเว่นยังมุ่งเน้นการบริการความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการสั่งจองจำหน่ายและรับสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน “ALL Online ห้างใกล้บ้าน”, เซเว่น ดีลิเวอรี และ 24 Shopping เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งช่วงที่ผ่านมาลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี” นายเกรียงชัยกล่าว