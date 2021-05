“ศูนย์บางซื่อ”ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1.7 หมื่นคนใน 3 วัน “ศักดิ์สยาม”คาด 1.3 แสนคนได้ครบสองเข็มใน 1 เดือน

“ศักดิ์สยาม”เผยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 3 วัน ฉีดไปแล้วกว่า 1.7 หมื่นคน ค่าเฉลี่ย 935 คน/ชม.ทั้งบุคลากรขนส่ง และกลุ่ม On Site สูงกว่าคาดหมาย คาดฉีดเข็มสองครบ 1.3 แสนคน ภายใน1 เดือน พร้อมรับนโยบายศบค.เปิดฉีดประชาชนทั่วไปต่อเนื่องวันที่ 26 พ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)” ณ สถานีกลางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีกลุ่มเป้าหมายฉีดให้กับบุคลากรด้านคมนาคมขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่ง รถรับจ้างสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งประเทศมีจำนวน 3.5 แสนคน โดยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีประมาณ 1.3 แสนคน โดยตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันแรกสามารถฉีดได้5,000 กว่าคน โดยวันที่ 26 พ.ค.(วันที่3 ) ของการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย ฉีดไปแล้ว 5,559 คน โดยเป็นกลุ่มเป้าหมาย 4,631 คน มีกลุ่ม On Site จำนวน 928 คน มีค่าเฉลี่ยในการฉีดวัคซีน 935 คน/ชม. ซึ่งสูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 900 คน/ชม. โดยภาพรวม 3วัน ตั้งแต่วันที่ 24 -26 พ.ค. 2564 สามารถฉีดไปแล้ว 17,535 คน แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 13,075 คน หรือ 10% ของบุคลากรในระบบคมนาคมขนส่ง (1.3 แสนคน) และกลุ่ม On Site 4,460 คน ขณะที่ชั่วโมงสุดท้ายสามารถฉีดได้ถึง 1,300 คน ซึ่งถือว่าสูงมากๆทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า การฉีดได้เร็วต่อชั่วโมง เนื่องจาก มีการใช้เทคโนโลยี ลงทะเบียน โดยพบว่า ยังมีคอขวดเล็กน้อยที่ 2 จุด คือ จุดวัดความดัน ซึ่งเครื่องวัดความดันยังไม่เพียงพอซึ่งทางรมว.สาธารณสุข รับจะจัดสรรเพิ่มเติมให้ และจุดฉีดวัคซีน ซึ่งภาพรวม ถือว่าไม่เป็นปัญหาอุปสรรค ขณะที่ จำนวนผู้เข้าฉีดวัคซีนแล้วที่ผ่านมา พบมีอาการข้างเคียงหรือแพ้บ้างแล็กน้อยไม่มากโดยมีอาการและนำส่งโรงพยาบาล 1 ราย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ซึ่งขณะนี้อาการเป็นปกติแล้วสำหรับวัคซีนเข็มที่สอง หลังจากนี้อีก 14 วันซึ่งคาดว่าจะฉีดกลุ่มเป้าหมายบุคลากรด้านคมนาคมขนส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑลครบ 1.3 แสนคน ทั้ง 2 เข็ม ภายใน 1 เดือน ซึ่งจะจบภารกิจ หลังจากนั้นกระทรวงคมนาคมจะทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานไปยังศบค. เพื่อรับนโยบายจากศบค.และนายกรัฐมนตรีว่าจะมอบภารกิจในการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อต่อไปอย่างไรสำหรับกลุ่มเป้าหมายภาคคมนาคมขนส่ง นั้นได้มีการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจัดการฉีดวัคซีน ซึ่งจะครบภายใน 1 เดือน“ช่วงนี้ยังเป็นการทดสอบระบบของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถทำได้ ตามศักยภาพเป้าหมายซึ่งจากสมมุติฐาน900คน/ชม. ทำได้สูงถึง1,300 คน/ชม. โดยจะมีการมอนิเตอร์และปรับปรุงเพื่อให้รองรับได้รวดเร็วมากขึ้น เพราะมี กรณีมีการลงทะเบียนทับซ้อนไว้ เช่นกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างลงทะเบียนทั้งที่นี่ แต่ไปฉีดวัคซีนที่จุดของกทม. แล้ว ต้องมีการตรวจเช็คเพื่อให้มีข้อมูลที่ตรงกัน โดยวันที่ 25 พ.ค. มีลงทะเบียนแต่ไม่มาฉีดประมาณ 500 คนและจัดสรรวัคซีนได้เหมาะสม ทั้งนี้ สถานีกลางบางซื่อจะเป็นจุดฉีดวัคซีนหลัก และมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน สถานที่มีความพร้อมรับนโยบายรัฐบาล”