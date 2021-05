โชว์หลักฐานฉีดวัคซีน รับฟรี-สิทธิพิเศษ ธุรกิจชูแคมเปญเด็ดกระตุ้นฉีด

การตลาด - สินค้าบริการภาคเอกชนหลายแบรนด์ เรียงหน้าเปิดแคมเปญเด็ด ทั้งแจกฟรีเมูพิเศษ หน้ากาก บริการต่างๆ พ่วงรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข ให้ใครก็ได้ที่โชว์หลักฐานการฉีดวีคซีนมาแล้ว หวังเป็นอีกแรงช่วยรัฐกระตุ้นให้ประชาชนเร่งลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเพื่อสู้กับโควิด-19แผนงานของภาครัฐที่ต้องการกระตุ้นให้ประชาชนลงทะเบียนและเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด มีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่ื่อง ท่ามกลางความสับสนของสังคม ว่า จะฉีดวัคซีนอะไรดี จะสามารถเลือกวัคซีนได้หรือไม่ มีทั้งที่กลุ่มที่ยังไม่ต้องการฉีด มีทั้งกลุ่มที่ต้องการฉีด แต่ติดปํญหาเรื่องการเข้าลงทะเบียนจองคิว และอีกสารพัด ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่่ยังไม่ซาลงแต่อย่างใดขณะที่ภาคเอกชนต่างก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและกระตุ้นอีกทางหนึ่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดสถานที่ให้เป็นศูนย์กลางฉีดวัคซีน การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้านความพร้อมสิ่งของต่างๆ การจัดวางระบบประสานงานต่างๆสำหรับตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. จากฐานข้อมูลของ MOPH Immunization Center ของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง มีจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีนสะสม รวม 7,662,560 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร จำนวน 863,881 ราย และต่างจังหวัด 6,798,679 รายทว่า สิ่งที่น่าสนใจและเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงนี้ ก็คือ ธุรกิจของภาคเอกชนหลายรายที่ออกแคมเปญต่างๆ มา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้น ด้วยการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับผู้ที่ฉีดมาแล้วด้วยการโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีน พร้อมรับสิทธิหรือส่วนลดต่างๆ ของสินค้าและบริการของเอกชนเหล่านั้นฟรีทันที ซึ่งก็ถือได้วา่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เข้ามาสร้างสีสันได้ไม่น้อย*** “แมคโดนัลด์” นำร่องแจกฟรีเฟรนช์ฟรายส์ค่ายแรกๆ ที่เปิดตัวแคมเปญแบบนี้ คือ แมคโดนัลด์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนในประเทศปลอดภัยนายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า แมคโดนัลด์ขอมอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณในการร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 นี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพียงแสดงบัตรรับรองการฉีดวัคซีน รับฟรีเฟรนช์ฟรายส์ขนาดปกติ 1 ซอง จำนวน 50,000 สิทธิ/100 สิทธิต่อวันต่อสาขา มูลค่า 1,750,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ทั้งเคาน์เตอร์หน้าร้าน และบริการไดร์ฟ ทรู ยกเว้นสาขาในสนามบิน และบริการจัดส่งถึงบ้านไม่ร่วมรายการ“ในสถานการณ์ปัจจุบัน การระดมฉีดวัคซีนเป็นทางออกระดับต้นๆ ที่จะช่วยลดภาระหมอและพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ทางแมคโดนัลด์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแคมเปญฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ เชิญชวนให้คนไทยฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน และลดความรุนแรง พร้อมควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว”สำหรับพนักงาน เรากำลังจัดหาและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ได้บังคับ แต่เน้นการให้ข้อมูลและเพิ่มแรงจูงใจ โดยให้พนักงานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้หยุดงานเพิ่ม 1 วัน รวมทั้งมีประกันสุขภาพรองรับกรณีมีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วยนอกเหนือจากการสนับสนุนเรื่องการฉีดวัคซีนให้พนักงาน แมคโดนัลด์ ยังเน้นย้ำเรื่องมาตรการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดในร้านและบริการไดร์ฟ ทรู และมาตรการส่งอาหารอย่างปลอดภัยสูงสุดของบริการส่งอาหารถึงบ้าน แมคดีลิเวอรี #1711 ตั้งแต่การคัดกรอง การปฏิบัติการส่งแบบไร้สัมผัส (Contactless) การทำความสะอาดอุปกรณ์การส่งอาหาร และการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนส่งมอบอาหาร เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการแมคโดนัลด์*** เครือ ZEN ดึง 6 แบรนด์ดังมอบ 6 เมนูพิเศษนายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN ผู้ประกอบธุรกิจบริการอาหาร (Food Services) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐได้จัดสรรและกระจายวัคซีน Covid-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ Covid-19ในครั้งนี้ Zen Group ได้เปิดแคมเปญ “We are Vaccinated” นำร้านอาหารในเครือ 6 แบรนด์ดัง มอบเมนูสุดพิเศษสำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพื่อสนับสนุนคนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีก และให้คนในประเทศได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสำหรับการรับเมนูพิเศษ ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน และซื้ออาหารใดก็ได้เพียง 1 อย่าง เพื่อรับสิทธิฟรีเมนูพิเศษ 1 เมนูที่คัดสรรมาของแต่ละแบรนด์ในเครือ Zen Group ได้แก่ ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN รับฟรี ทาโกะยากิ ,ร้าน AKA ฟรี ซุปกิมจิ, ร้าน Din’s ฟรี เกี๊ยวกุ้งไต้หวัน, ร้าน On the Table ฟรี สลัดไส้กรอกอาราบิกิ, ร้านตำมั่ว ลาวญวน ฟรี ตำมั่ว และร้านเขียง ฟรี ข้าวกะเพราไก่ โดยสามารถนั่งทานในร้าน ซึ่งบริษัทฯ เปิดให้บริการจำกัดจำนวนผู้นั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ และเปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 น. ตามมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด หรือสามารถนำกลับบ้านได้ (Take Home) เริ่มตั้งแต่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 64 ทุกสาขาของร้านอาหารในเครือที่ร่วมรายการนายบุญยง กล่าวว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยบุคลากรในองค์กรทุกคนและเพื่อร่วมให้ประเทศก้าวข้ามผ่านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ครั้งนี้ ได้แจ้งความจำนงค์ต่อหน่วยงานรัฐเพื่อลงทะเบียนขอเข้ารับการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้รณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งพนักงาน ZEN Group ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และการเข้ารับวัคซีนจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านอกจากนี้ ยังดำเนินมาตรฐาน ZEN Heart ที่กำหนดให้พนักงานปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วย พนักงานทุกคนต้องคัดกรองก่อนเข้างานและใส่อุปกรณ์ป้องกัน แหล่งที่มาและการจัดส่งตามมาตรฐาน GMP และทุกขั้นตอนการปรุงอาหารที่ได้สุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย อุปกรณ์การรับประทานใช้แยกกัน และได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ทุกเมนูซื้อกลับบ้าน (Take away) และเดลิเวอรี่สามารถตรวจสอบผู้ประกอบอาหารได้“Zen Group พร้อมเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยและสนับสนุนคนไทยสู้ภัย Covid-19 สำหรับการจัดแคมเปญ “We are Vaccinated” ในครั้งนี้ เราได้คัดสรรเมนูอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สด สะอาด ปลอดภัยและปรุงสดใหม่ เพื่อช่วยเสริมพลังกายและเติมเต็มพลังใจ กระตุ้นให้คนไทยออกมาฉีดวัคซีนมากขึ้น เพื่อร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ นำความสุขกลับคืนมาในเร็ววัน” นายบุญยง กล่าว*** “แม็คยีนส์” แจกหน้ากากผ้าฟรีนางสาวกิตติมา วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม็คยีนส์ เปิดตัว แคมเปญ “YOU ARE THE HERO” เพื่อให้คนไทยทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว รวมไปถึงทำให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเดินหน้าได้ต่อไป ซึ่งประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว เพียงนำหลักฐานมาแสดงที่ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา จะได้รับหน้ากากผ้า แม็คฟรี จำนวน 50,000 สิทธิ มูลค่ารวม 2,950,000 บาท พร้อมรับเพิ่มสิทธิพิเศษส่วนลด 50% ในการซื้อสินค้าแม็คยีนส์ราคาปกติ ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2564 สำหรับสมาชิก Mc Club สามารถช้อปผ่านเว็บไซต์ www.mcshop.com ได้ 24 ชม.และส่งฟรีถึงบ้าน เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท หรือสามารถ Shop From Home ง่ายๆ ได้หลายทาง ทั้ง Facebook Inbox หรือ LINE @mcjeans_officialเงื่อนไขหลักๆ คือ 1. สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ แม็คยีนส์ และแม็คเลดี้ ราคาปกติ2. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ U-P, Mc x Peak, Mc x J, Mc x Moo, กลุ่มสินค้าป้องกัน Covid, One Price, Value Price, New Normal Set, New Collection, รองเท้าทุกประเภท, คอลเลกชันพรี่เมี่ยม 45 ปี, McME, Selvedge- สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ร้านแม็คยีนส์ทุกสาขา-เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าไม่ร่วมรายการ- Shop From Home ส่งฟรีสินค้าในจังหวัดเดียวกัน เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท (สุทธิ) ขึ้นไป*** “บาร์บีคิวพลาซ่า” นำทีมแจกเมนูเด็ด วัคซีนทางใจบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ดัง บาร์บีคิวพลาซ่า, จุ่มแซบฮัท, ฌานา, โภชา, เรดซัน และหมูทอดกอดคอ ออกโปรโมชันแรง “วัคซีนทางใจ” มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 รับฟรี เมนูสุดพิเศษ (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด) ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2564สำหรับโปรโมชั่นต้อนรับกลับมา “วัคซีนทางใจ” จากการรวมตัวกันของ GON GANG จาก 4 แบรด์ดังอย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซบฮัท ฌานา และโภชา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “GON GANG ไม่ทอดทิ้ง รับวัคซีนทางใจ ฟรี” จัดให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID 19 แฟนๆ บาร์บีคิวพลาซ่า และ จุ่มแซบฮัท รับฟรี เกี๊ยวซ่าทอด ไส้หมูเนื้อแน่น กรอบนอกนุ่มใน มูลค่า 79 บาท ฌานา รับฟรี เห็ดทอดซอสวาซามาโย รวมเห็ดนานาชนิดชุปแป้งทอดกรอบ เสิร์ฟคู่กับซอสสูตรลับวาซามาโย มูลค่า 105 บาท และ โภชา รับฟรี เกี๊ยวทอดผักโขมอบชีส เกี๊ยวห่อผักโขม และชีสแน่นๆ อร่อยฟินเกินห้ามใจ มูลค่า 85 บาท ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2564 เพียงแสดงสิทธิ์ที่หน้าร้านบาร์บีคิวพลาซ่า จุ่มแซบฮัท ฌานา และโภชา ทุกสาขาทั่วประเทศนอกจากนั้น ร้านโอบองแปงก็รวมด้วย เมื่อลูกค้าแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้ว รับสิทธิซื้อชามะนาวสดเย็น รับส่วนลดทันที 50% ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2564ส่วนนครชัยแอร์ ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีน รับสิทธิพิเศษที่นครชัยแอร์เริ่ม 20 พ.ค.- 31 ธ.ค. 64 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 1. ส่วนลดค่าโดยสารนครชัยแอร์ 5% ทุกเส้นทาง ทุกประเภทรถ (จำนวน 20 ที่นั่ง) 2. รับสิทธิเป็นสมาชิก NCA Go Card และ 3. รับส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการส่งพัสดุกับ NCA Express (ส่งพัสดุด่วนนครชัยแอร์) ตามเงื่อนไขที่กำหนด