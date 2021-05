กลุ่มเซ็นทรัลและเซ็นทรัลพัฒนา รวมพลังพันธมิตรภาคเอกชนร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ 8 รพ.-รพ.สนามที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านแคมเปญ “ALL FOR HEROES”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ ผนึกพันธมิตรกว่า 26 แบรนด์จัดแคมเปญ “ALL FOR HEROES” ร่วมกันส่งพลังบวกและกำลังใจด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม ถุงน้ำใจ และสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ทีมหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ฮีโร่ด่านหน้าของคนไทยทั่วประเทศที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน เพื่อดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุดดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ในฐานะ Center of Life หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนและชุมชนทั่วประเทศ เราขอยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกๆ สถานการณ์ ในวันที่คนไทยทุกคนต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดอีกครั้ง เราได้จับมือพันธมิตรและช่วยเป็นตัวกลางในการร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุน และรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหาร น้ำดื่ม ถุงน้ำใจ และสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนให้แก่ฮีโร่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด และการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเต็มที่แคมเปญ All for Heroes ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรและแบรนด์ต่างๆ มากมายรวมกว่า 26 แบรนด์ ได้แก่ AP Thailand, AssetWise, Carabao, Central Pattana Residential, Chia Tai, Dutch Mill, Hygiene, Isuzu (สนับสนุนการขนส่งสินค้ารับบริจาค), Ivy, J&T Express (สนับสนุนการขนส่งสินค้าไปยังโรงพยาบาล), Little Mermaid, Major Development, MDPC, MG (สนับสนุนการขนส่งสินค้ารับบริจาค), Peppermint Field, Playmore, Siang Pure, Singha, Supalai, Vixol, Whiz, Woody C+ Lock, ฟาร์มเฮาส์, ซอสภูเขาทอง, อิชิตัน น้ำด่าง 8.5, อ้วยอันโอสถ (สนับสนุนฟ้าทะลายโจรสกัด) โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม ถุงน้ำใจ และสิ่งของที่จำเป็นทั้งหมดจะส่งมอบแก่โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยโควิดจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลราชวิถี, วชิรพยาบาล, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้ เรายังจับมือกับภาครัฐในการให้ความร่วมมือเตรียมพร้อมเต็มที่ และช่วยสนับสนุนพื้นที่ศูนย์ฯ เป็น Provincial Vaccination Centers อำนวยความสะดวกในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าอาสาสมัคร กลุ่มอาชีพเสี่ยงและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน เพื่อเร่งการฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนทุกภูมิภาคอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้คนไทย ประเทศไทย #มั่นใจก้าวไปด้วยกัน โดยศูนย์ฯ ที่ได้มีการนำร่องฉีดวัคซีนไปแล้ว ได้แก่ เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล สมุย และล่าสุดที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลอื่นๆ ที่ได้คัดเลือกให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยืนยันแล้ว ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล มหาชัย, เซ็นทรัล ลำปาง และเซ็นทรัลภูเก็ต” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าวทิ้งท้ายเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้นำแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ที่ได้ดูแลความสะอาดปลอดภัยไม่เพียงภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล แต่ยังได้เผยแพร่มาตรการให้ทุกภาคส่วนนำไปปรับใช้อย่างกว้างขวางยังคงยกการ์ดสูงสุดทั่วไทย เดินหน้าสร้างวินัยตามมาตรการคุมเข้มป้องกันเชิงรุก ลงลึกทุกรายละเอียด เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีและแข็งแกร่งให้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยรองรับการออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอย และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการชอปออนไลน์ต่างๆ ด้วย