เดอะมอลล์ลุยดีลิเวอรีงดรับประทานในร้าน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมขานรับนโยบายรัฐ งดรับประทานอาหารในร้าน เดินหน้าลุยบริการ Food Delivery “สั่งง่าย-สะดวก-ปลอดภัย อยู่ที่ไหนก็อร่อยได้” และบริการ Take Away สั่งอาหารกลับบ้านเดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมขานรับนโยบายรัฐ งดรับประทานอาหารในร้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินหน้าลุยบริการ Food Delivery เพิ่มช่องทางให้ลูกค้า “สั่งง่าย-สะดวก-ปลอดภัย อยู่ที่ไหนก็อร่อยได้” ผนึกกำลังพันธมิตรดีลิเวอรีชั้นนำ ส่งตรงอาหารจาก กูร์เมต์ อีทส์, ฟู้ดฮอลล์ และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา ถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าสั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว ด้วยบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ผ่าน 2 บริการ ได้แก่ Food To Order และ Food Delivery พร้อมช่วยเหลือร้านอาหารพันธมิตรกว่า 300 ร้าน ด้วยการรวบรวมบริการ Food Delivery และ Take Away ของทุกร้านภายในเดอะมอลล์ ทุกสาขา พร้อมประชาสัมพันธ์ไปในทุกช่องทางทั้งออนไลน์ และออฟไลน์นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้ภาครัฐออกมาตรการงดรับประทานอาหารในร้านเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อขานรับนโยบายรัฐ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสั่งซื้ออาหารโดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรเอกชนที่ยังยืนหยัดเคียงข้างประชาชน จึงได้เดินหน้าให้บริการ Delivery โดยเพิ่มบริการที่ครบครันทุกช่องทาง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สั่งง่าย-สะดวก-ปลอดภัย อยู่ที่ไหนก็อร่อยได้” โดยร่วมกับพันธมิตรแพลตฟอร์มฟูดดีลิเวอรีชั้นนำ ส่งตรงอาหารให้แก่ลูกค้าผ่าน 2 บริการ ได้แก่• Food to Order บริการสั่งอาหารทางโทรศัพท์ : บริการโทร.สั่งอาหารล่วงหน้า ภายในกูร์เมต์ อีทส์ และฟู้ดฮอลล์ ผ่าน Call Center ทุกสาขา (ยกเว้น เดอะมอลล์ สาขาโคราช) ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้1. Select Branch, Call & Order : โทรศัพท์สั่งอาหารจากสาขาที่ต้องการ2. Confirm Order & Pay : คอนเฟิร์มออเดอร์ และทำการจ่ายเงิน3. Ready to Pick up or Delivery : นัดรับสินค้า หรือบริการจัดส่งถึงบ้านพิเศษ เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป ส่งฟรี ไม่เกิน 7 กิโลเมตรแรก (ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 64) จำกัด 100 ออเดอร์แรกเท่านั้น• Food Delivery : บริการสั่งอาหารพร้อมรับประทาน จาก กูร์เมต์ อีทส์, ฟู้ดฮอลล์ และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ผ่านแอปพลิเคชัน ได้แก่ Line Man, Gojek, Robinhood, Happy Fresh และ PandaMart ซึ่งมีเมนูอาหารจากร้านดังกว่า 100 ร้าน 400 เมนู ภายในกูร์เมต์ อีทส์ และฟู้ดฮอลล์ เช่น ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี, โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ, นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า, ข้าวขาหมูเซ็นต์หลุยส์, รสเด็ด by รสดีเด็ด, หมูกรอบนายไซ, ครัวพรละมัย, แดงแหนมเนือง, ขนมเบื้องคุณดาว, ราชาขนมโตเกียวเพชร เจ้าเก่า, ขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราช, ราชาซาลาเปา ฯลฯ พร้อมด้วยเมนู Signature Menu จากกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทั้งเมนูซุปเพื่อสุขภาพ 0% Trans fat, เมนูสลัดผัก พร้อมด้วยน้ำสลัดหลากหลายสไตล์นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ปยังเดินหน้าช่วยเหลือร้านอาหารพันธมิตรกว่า 300 ร้านภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา ด้วยการรวบรวมบริการ Food Delivery และ Take Away ของทุกร้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ไปในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออนไลฟ์ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้า และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้สั่งอาหารแบบ Delivery หรือสั่งอาหารกลับบ้านได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยมีร้านอาหารเข้าร่วมบริการมากมาย เช่น Sizzler, Zen Restaurant, Hachiban Ramen, Yaoi, Fuji, Shabushi, Ootoya, Bonchon, บ้านหญิง, อองตองข้าวซอย, แหลมเจริญซีฟู้ด, เอี่ยวไถ่ เป็นต้นในส่วนของศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ ได้ร่วมมือกับร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้า เช่น ทองสมิทธ์, ลูกไก่ทอง, เสือใต้, Hokkai Don, Nara Thai Cuisine, Sava ฯลฯ จัดบริการจุด Order & Pickup บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการสั่งอาหารจากร้านต่างๆ รวมถึงการจัดแคมเปญพิเศษ “เอ็มไดนิ่ง เทส ออฟ เดอะ เบสต์ (EMDINING TASTE OF THE BEST )” มอบส่วนลดสุดเอ็กซ์คลูซีฟสูงสุด 50% และโปรโมชันพิเศษมากมาย ที่มีเฉพาะร้านอาหารสาขาดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ เท่านั้น เมื่อสั่งเมนูอร่อยจากร้านอาหารชั้นนำในศูนย์การค้าฯ ผ่านทางบริการดีลิเวอรีต่างๆ Grab, Line Man, Food Panda, Robinhood และ Gojek ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม ศกนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @EMDISTRICTทั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ปได้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงาน Food Delivery ตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่• จอดรถในบริเวณที่ทางศูนย์การค้ากำหนด• วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ โดยต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา• ถอดถุงมือ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์การค้า• ใช้บันไดเลื่อนทดแทนการใช้ลิฟต์เพื่อเลี่ยงความแออัด• รอรับอาหารในจุดที่ร้านอาหารกำหนดเดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอสัญญาว่าจะไม่หยุดเดินหน้าให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดอย่างเต็มสรรพกำลัง โดยได้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่ มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส, มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก และมาตรการเฝ้าระวังติดตามเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยและประชาชนคนไทย เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุดในเร็ววัน