ถอดรหัสเส้นทางหมื่นล้าน กว่าจะเป็น “มาดามแอน” ผู้ชุบชีวิตNEW18 เป็นJKN18 ปั้นขึ้นTOP10 ทีวีดิจิทัลไทย!

จากการแถลงข่าวในงาน JKN Phenomenon2021 แอน - จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในฐานะเจ้าของใหม่ 100% ของช่อง NEW18 ที่ตอนนี้เธอพลิกโฉมจากสถานีข่าวเป็นสถานีแห่งสาระและความบันเทิงเต็มรูปแบบพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น JKN18 และให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะชุบชีวิต และพาช่อง JKN18 นี้ก้าวขึ้นติด Top10 หรือติดเรตติ้ง10 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของทีวีดิจิทัลในบ้านเราภายในปีนี้แน่นอน!!“แอน จักรพงษ์” หรือ มาดามแอน เธอคือซีอีโอในบริษัททุนตลาดหลักทรัพย์ที่มีคาแรกเตอร์ฉีกไม่เหมือนใคร ทั้งพูดจาฉะฉาน ชัดเจน ตรงประเด็น วิสัยทัศน์แหลมคม และตอบทุกประเด็นคำถามอย่างแจ่มชัดสร้างความฮือฮาจากคนทั้งประเทศมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน จุดนี้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จหมื่นล้านของเธอ...เพื่อบอกเล่าทุกเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจคว้า 10 ล้านในวัย 21 ปีจากอดีตอาตี๋ลูกคนโตแห่งศูนย์เช่าวิดีโอสู่เซียนคอนเทนต์แห่งอาเซียนเธอมาจากอาตี๋ ครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่ครอบครัวดำเนินธุรกิจเปิดร้านเช่าวิดีโอ เธอเริ่มต้นธุรกิจในวัยเพียง 21 ปี และมีมุมมองในการเฟ้นหาคอนเทนต์ เรียกว่า สายตาแหลมคมประหนึ่งเทพ คว้าสารคดี Walking With Dinosaurs มาผลิตในรูปแบบดีวีดีจัดจำหน่ายในบ้านเรา สร้างรายได้ก้อนแรกให้กับเธอมากถึง10 ล้านบาท และส่งผลให้เธอเป็นนักค้าคอนเทนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและอาเซียน ณ ปัจจุบันคว้าหลักร้อยล้านในวัย 25 ปีจากการนำเสนอขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่นำเข้ามาให้กับช่องทีวีในยุคนั้นๆ รวมแล้วน่าจะเกือบทุกช่องที่จะต้องซื้อคอนเทนต์ของเธอเพื่อมาออกอากาศเรียกคนดูและโกยเรตติ้งท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงคว้าพันล้านในวัย 38 ปีกล้าแตกต่างและเห็นช่องทางตลาดใหม่ในธุรกิจซื้อขายคอนเทนต์ ลงทุน ลงแรง บริหารเองกับมือ ทำให้อาณาจักรคอนเทนต์JKN เติบโตจนสามารถเดินหน้าเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี2560สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงนักลงทุนเป็นอย่างมาก เป็นข่าวดังใหญ่โตเพราะเธอสามารถสร้างให้หุ้นของ JKN นั้น ติด Ceiling ต่อเนื่อง 4 วัน และ เช่นกัน โควิดก็ทำอะไรเธอไม่ได้ ดังคำที่เธอเคยบอก “อะไรก็ฆ่าฉันไม่ตาย” นอกจากนี้เธอยังยกระดับ JKN ย้ายเข้า SET ในช่วงโควิดที่ทุกธุรกิจกระทบเป็นวงกว้างแต่ JKN กลับโตสวนกระแสและทำกำไรอย่างมหาศาลตั้งเป้าคว้า 10,000 ล้าน ในวัย 42 ปี ประกาศแผนลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของ JKN ด้วยการเข้าซื้อกิจการช่อง NEW18 หวังชุบชีวิตฟื้นคืนช่องทีวีดิจิทัลพร้อมเปลี่ยนชื่อทางการใหม่เป็น JKN18 ตั้งเป้าดันขึ้น TOP10 ทีวีดิจิทัลชั้นนำในเมืองไทย!ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากวิสัยทัศน์การวางแผน การบริหารจัดการที่ก้าวไกลและมาจากแนวคิดกลยุทธ์การตลาดที่สุขุม นุ่มลึก ซึ่งได้รวบรวมมาไว้เป็นแนวทาง ดังนี้(1) มองขาดเรื่อง Content is King(2) ใช้สื่อที่มีในมืออย่างชาญฉลาดทั้ง JKN TV และ JKN CNBC สื่อสารสร้างให้ผู้ชมเกิดการเสพติดทางสายตาอย่างแยบยล(3) มองไกลในกลุ่มคอนซูมเมอร์โปรดักส์ ใช้ Superstar Marketing การันตีด้วยการสร้างยอดขายหลายสิบล้านในชั่วข้ามคืน(4) CEO Branding ความกล้านำเสนอตัวตนอย่างชัดเจน เด่น และแตกต่าง ในทุกพื้นที่สื่อของไทย และนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆในพื้นที่คอนเทนต์ของเธอเอง ใช้ชื่อรายการว่า “Real Anne”ที่ปัจจุบันออกอากาศผ่านทางยูทูปJKN Official ซึ่งซีซั่น 1 มีทั้งหมด30ตอน ซึ่งมียอดผู้ชมรวมมากกว่า 30 ล้านวิวและกำลังก้าวเข้าสู่ ซีซั่นที่ 2 ซึ่งจะออกอากาศให้ได้ชมตอนแรกในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 64 นี้(5) วางหมากขุนพลที่จะมาช่วยขับเคลื่อนกระบวนทัพของธุรกิจJKN ได้อย่างมือฉมัง(6) นำเสนอโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ก่อนใครด้วยการขึ้นแท่นเป็นContent – Commerce – Company (3C) ที่ให้ข้อมูลว่าพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 5,000 ล้านบาท ในปี 67จะเรียก“มาดามแอน” สตรีข้ามเพศที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย ก็คงไม่ผิดนัก เพราะเธอได้ก้าวขึ้นสู่สตรีข้ามเพศคนแรกที่ถือได้ว่าทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในวงการสื่อทีวีของประเทศไทยและเป็นเจ้าแม่อาณาจักรหมื่นล้านได้อย่างเต็มภาคภูมิ