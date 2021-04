เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ลาดพร้าวติด top 8 ฟูดสโตร์ดีสุดของโลก

ตอกย้ำความเป็นผู้นำฟูดสโตร์ตัวจริงหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก!! เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ลาดพร้าว ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ฟูดสโตร์ที่ดีที่สุด จากการสำรวจฟูดสโตร์ทั่วโลก โดยสถาบันการวิเคราะห์การค้าปลีกขององค์กรชื่อดัง Institute of Grocery Distribution (IGD) ประเทศอังกฤษ องค์กรการวิจัยและฝึกอบรมที่ตั้งอยู่ใจกลางอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 100 ปี โดยมี 3 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาลาดพร้าว ได้รับคัดเลือก ได้แก่• โดดเด่นเรื่องความสดและคุณภาพ มีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพสินค้าที่เหนือระดับและความน่าเชื่อถือ จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบการจัดวางสินค้าที่สวยงามน่าสนใจ มีสินค้าท้องถิ่นจำหน่าย มีบริการปรุงอาหารในร้านค้า• โดดเด่นด้วยการตกแต่งที่สวยงาม เป็นผู้นำในด้านนี้อย่างชัดเจน มีการตกแต่งที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร สร้างบรรยากาศที่สดใสและเป็นมิตรในการเลือกซื้อสินค้า• ความสามารถในการผสมผสานบริการด้านอาหารและการซื้อสินค้า นำบริการด้านอาหารมาสู่ร้านค้าในรูปแบบที่แปลกใหม่ ลูกค้าสามารถซื้อของสดเพื่อรับบริการปรุงและรับประทานได้ในร้านหรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาลาดพร้าว เป็นตัวอย่างแห่งแนวคิดที่ล้ำสมัย สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี ให้แก่ผู้ที่มองหาความแปลกใหม่ของอาหาร บริการชั้นเลิศ จับจ่ายสินค้าควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ unique shop-in-shop ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกมิติสัมผัส ภายใต้การตกแต่งที่ทันสมัย โดยแบ่งโซนอาหารออกเป็นสองโซน ได้แก่ Central Eatery และ C-Flavour มอบอาหารหลากหลายสไตล์ให้ได้เลือกชิม โดย Central Eatery มีอาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย ปรุงโดยเชฟฝีมือระดับโลก เสิร์ฟให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยถึงโต๊ะ ส่วน C-Flavour เป็นศูนย์รวมสตรีทฟูดชื่อดังสำหรับนักชิม รวมถึงยังมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์อีกด้วยด้านการออกแบบพื้นที่ประกอบไปด้วย FISHMONGER โซนอาหารทะเลซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตลาดบิลลิงสเกตที่ลอนดอน และ James the Butcher โซนเนื้อสัตว์ ที่สร้างมาเพื่อสื่อถึงเจมส์ บัทเลอร์มืออาชีพที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกอย่าง Looks เป็นโซนสินค้าเพื่อดูแลความงาม มีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งจากแบรนด์เกาหลีและแบรนด์เอเชียประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมหุ่นยนต์ผู้ช่วย น้องสุขใจ โรบอตผู้ช่วยที่จะมอบความสะดวกสบายในการเช็กอินไทยชนะ และสามารถพาลูกค้าไปยังโซนต่างๆ และให้คำแนะนำเรื่องโปรโมชันพิเศษการได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ฟูดสโตรที่ดีที่สุดระดับโลกและเป็นฟูดสโตร์รายเดียวในประเทศไทย ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและตอกย้ำปณิธานอันแน่วแน่ของ “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์” ที่ต้องการนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือระดับมากกว่าฟูดสโตร์ทั้งด้านสินค้า บริการ และนวัตกรรม และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เป็นฟูดสโตร์ชั้นนำของประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในการแข่งขันกับฟูดสโตร์ทั่วโลก สัมผัสประสบการณ์ชอปปิ้งระดับเวิลด์คลาส 1 ใน 8 ฟูดสโตร์ที่ดีที่สุดในโลกได้แล้ววันนี้ ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น G เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.centralfoodhall.com เฟซบุ๊ก Central Food Hall และอินสตาแกรม centralfoodhallofficialเกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทลบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือเซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย และเป็นบริษัทเรือธงด้านค้าปลีก ซึ่งเป็นรากฐานของกลุ่มเซ็นทรัล มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญ 3,764 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) นำเสนอสินค้าหลากหลายประเภท (Multi-category) ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format) เช่น ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง, ซูเปอร์มาร์เกต, ไฮเปอร์มาร์เกต, พลาซา และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบออมนิแชนเนล โดยครอบคลุมกลุ่มแฟชั่น ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, Central Marketing Group (CMG) และรีนาเชนเต (Rinascente) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ได้แก่ ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, เพาเวอร์บาย, เหงียนคิม, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, เมพ (e-book) และกลุ่มฟูด ได้แก่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ พลาซ่า, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, แฟมิลี่มาร์ท, บิ๊กซี/โก! และลานชี มาร์ท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทยที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า รวมกัน 1,898 แห่ง ใน 55 จังหวัด พร้อมทั้งยังดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม รวมกัน 133 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)