TikTok For Business เผยเคล็ดลับ กลยุทธ์ตลาด ดึงกำลังซื้อ

ปี 2563 ที่ผ่านมาแม้จะมีการชะลอตัวของกำลังซื้อที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ยังพบว่ายอดใช้จ่ายของคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังมีมูลค่าที่สูงกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน, 2563) และมากไปกว่านั้น เทศกาลสงกรานต์ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฤดูร้อนในประเทศไทย ซึ่งช่วงหน้าร้อนถือเป็นโอกาสให้แก่หลากหลายธุรกิจในการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เข้ากับฤดูกาลหรือการสร้างสรรค์โปรโมชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในช่วงฤดูร้อนได้อีกด้วยแต่สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้โควิดกลับมาระบาดรอบใหม่อีกอย่างหนักหน่วง ซึ่งสร้างผลกระทบต่อช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตาม TikTok For Business โซลูชันการตลาดดิจิทัล ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลบน TikTok เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่แบรนด์และธุรกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์และฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้จากการสำรวจของ Nielsen ในปี 2563 เผยว่า คนไทยใช้เวลากับสมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.08 ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มสูงขึ้นกว่า 59% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีการใช้เวลาบนสมาร์ทโฟน 3.51 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงพฤติกรรมของผู้คนที่นิยมสื่อสารและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok มากขึ้น ดังที่เห็นเป็นปรากฏการณ์ความนิยม TikTok ในประเทศไทยในช่วงสงกรานต์และตลอดฤดูร้อนในปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนการรับชมคอนเทนต์, การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และระยะเวลาการใช้งานบนแพลตฟอร์ม TikTok อย่างเห็นได้ชัดเจนล่าสุดได้มีการสำรวจกลุ่มผู้ใช้ TikTok ถึงคอนเทนต์ที่นิยมรับชมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยพบว่า• 78% ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเพื่อนฝูงและครอบครัว• 70% ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การรายงานจราจร และการฉลองเทศกาลสงกรานต์• 69% ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม• 67% ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการพักผ่อน• 67% ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับความบันเทิง• 36% ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับความงามและแฟชั่นอีกทั้งยังได้มีการสำรวจผู้ใช้ TikTok ในประเทศไทยถึงแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยพบว่า• 7 ใน 10 ของผู้ใช้จะถูกกระตุ้นด้วยกระแสในโซเชียลมีเดียให้อยากลุกขึ้นมาสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีส่วนร่วมกับเทศกาลสงกรานต์• 4 ใน 5 ของผู้ใช้มีการใช้แพลตฟอร์มเพื่อสื่อสารและอัปเดตชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ที่ทำในเทศกาลสงกรานต์กับเพื่อนและครอบครัว• 3 ใน 5 ของผู้ใช้ TikTok คาดว่าจะใช้เวลาบนแพลตฟอร์มมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้• 94% ของผู้ใช้ TikTok คาดว่าจะมีการโพสต์คอนเทนต์ลงบนแพลตฟอร์มในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สาเหตุที่ทำให้ TikTok เป็นที่นิยมอย่างมากก็เป็นเพราะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์เรื่องความสนุก และผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้อย่างไร้ข้อจำกัดด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยยืนยันได้ว่าเทศกาลสงกรานต์และฤดูร้อนที่จะถึงนี้จะเป็นโอกาสของแบรนด์ในการสร้างการรับรู้ให้แก่แบรนด์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ แล้วยังสามารถต่อยอดสู่การสร้างยอดขายได้อีกด้วยทั้งนี้ TikTok For Business ได้เสนอแนวทางการเจาะกลุ่มผู้ใช้ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนที่จะถึงนี้ผ่าน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้• กลุ่ม Mass : เพราะเทศกาลสงกรานต์คือเทศกาลที่คนไทยทุกคนรอคอย เพราะถือเป็นเทศกาลแห่งความสุข การเฉลิมฉลอง และยังเป็นวันหยุดยาวครั้งสำคัญในรอบปี เป็นโอกาสให้แบรนด์และธุรกิจสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์และแคมเปญได้อย่างหลากหลาย• กลุ่ม Family : เพราะวันที่ 14 เมษายนของทุกปีถือเป็นวันครอบครัวซึ่งแบรนด์สามารถใช้โอกาสนี้ในการขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีจำนวนมากขึ้นจาก 1 คนเป็น 1 ครอบครัว• กลุ่ม Localize Region : ช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวที่ยาวนาน ทำให้ผู้คนนิยมเดินทางกลับบ้านในภูมิลำเนาต่างๆ ซึ่งผู้ใช้ TikTok สามารถใช้โอกาสนี้สื่อสารกับผู้คนที่มีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้น• กลุ่ม Gen Z และ Gen Y : ช่วงฤดูร้อนในระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค.ในทุกๆ ปีจะเป็นช่วงเวลาที่ Gen Z และ Gen Y ปิดเทอมและหยุดยาว ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเวลาอยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนมากที่สุด จึงเป็นโอกาสของแบรนด์ที่จะเจาะกลุ่มนี้ผ่านกิจกรรมที่สามารถทำอยู่ที่บ้านได้ เช่น การเล่นเกม, ดูซีรีส์ เป็นต้นสำหรับหลักการสำคัญสำหรับแบรนด์ในการทำการตลาดดิจิทัลบน TikTok มี 2 แนวทาง คือ1. การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำและถูกต้อง2. การตั้งวัตถุประสงค์ของการโฆษณาที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจนอกจากนี้ TikTok For Business ยังมี 3 ไอเดียการทำการตลาดดิจิทัลในช่วงเทศกาลสงกรานต์และฤดูร้อนให้น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้• ไอเดียที่ 1: เปิดตัวสินค้าใหม่รับหน้าร้อน• ไอเดียที่ 2: การสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์• ไอเดียที่ 3: รีวิวสินค้าที่สัมพันธ์ไปกับเทศกาลสงกรานต์และฤดูร้อนพร้อมด้วยโปรโมชันพิเศษพร้อมด้วย 3 เคล็ดลับการสร้างสรรค์คอนเทนต์โฆษณาให้โดนใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์และฤดูร้อนสำหรับแบรนด์และธุรกิจ ดังนี้1) สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน2) ใช้เพลงหรือเสียงประกอบที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเพิ่มกลิ่นอายของเทศกาล3) ใช้ครีเอเตอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสมจริงทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับจาก TikTok For Business อีกหนึ่งตัวช่วยธุรกิจของแบรนด์และผู้ประกอบการที่จะพาให้ทุกธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและเพิ่มโอกาสให้แก่แบรนด์และธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ