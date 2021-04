นครชัยแอร์เปิดบริการรถรุ่นใหม่วีไอพี แยกเบาะเดี่ยว นำร่อง “กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์”

นครชัยแอร์เปิดให้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่ NEW NCA First Class รุ่น Social Distancing สุดวีไอพียิ่งกว่าเฟิสต์คลาส เบาะเดี่ยวแยกเป็นอิสระ ปรับด้วยระบบไฟฟ้า มีจอ TV ส่วนตัว นำร่องเส้นทางกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ราคา 468 บาทนางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่ผ่านมา นครชัยแอร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการเดินทางอย่างปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ด้วยการทำความสะอาดรถโดยสารและสถานีบริการตามมาตรฐานของกรมอนามัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนารถโดยสาร ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการในยุค New Normal โดยนำรถโดยสารรุ่นใหม่ New NCA First Class รุ่น Social Distancing ขนาด 23 ที่นั่ง ภายใต้แนวคิด “สะดวก ปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง” โดดเด่นด้วยเบาะโดยสารแบบเดี่ยว จำนวน 3 แถว รองรับการเดินทางแบบส่วนตัวเปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยให้บริการวันละ 2 เที่ยว กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ เที่ยวเวลา 12.40 น. และ 22.30 น. และ บุรีรัมย์-กรุงเทพฯ เที่ยวเวลา 12.40 น. และ 22.30 น. พร้อมของบริการมาตรฐานรถ First Class ในอัตราค่าโดยสาร 468 บาท ต้อนรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564สำหรับรถรุ่นใหม่ New NCA First Class รุ่น Social Distancing เป็นรถโดยสารชั้นเดียว รูปทรงโค้งมน ภายในห้องโดยสารมีประตูกั้นห้องพักพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับแยกออกจากห้องผู้โดยสารเพื่อความเป็นส่วนตัวในการเดินทาง โดยจัดเบาะโดยสารเป็นเบาะเดี่ยว จำนวน 3 แถว สลับฟันปลา เบาะโดยสารทรงแคปซูลรูปแบบใหม่ใช้ระบบนวดไฟฟ้า สามารถปรับเอนนอนได้มากขึ้น ไม่กระทบผู้โดยสารด้านหลัง พร้อมช่องเสียบ USB เพื่อการชาร์จแบตฯ โทรศัพท์นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้โดยสารด้วยไฟอ่านหนังสือส่วนตัว 2 จุด และเพิ่มความบันเทิงในการเดินทางด้วยจอทีวีส่วนตัว ขนาด 15 นิ้ว ทุกที่นั่ง พร้อมรีโมตควบคุมบริเวณพนักแขน สำหรับถาดวางอาหารเป็นรูปแบบใหม่ มีช่องวางขวดน้ำและพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ด้านความปลอดภัย ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบครันตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ได้แก่ ถังดับเพลิง ประตูฉุกเฉิน กระจกนิรภัย และค้อนทุบกระจก ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องทุบกระจก กระจกนิรภัยจะแตกเป็นเม็ดข้าวโพดและมีความคมน้อยนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เสริมความปลอดภัยด้วยการใช้ผ้าหุ้มเบาะโดยสารและพื้นยางห้องโดยสารเกรดพรีเมียมเป็นชนิดไม่ลามติดไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ ในปี 2564 นครชัยแอร์จะทยอยนำรถโดยสารรุ่นใหม่ New NCA First Class รุ่น Social Distancing เข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาเปลี่ยนกับรถที่ครบอายุการใช้งานในเส้นทางปัจจุบัน ด้วยอัตราค่าโดยสารปกติ ไม่มีการปรับเพิ่มสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางกับนครชัยแอร์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 30 วัน ผ่านช่องทาง Call Center 1624 หรือทำรายการจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทุกสาขา ผ่านบริการ “NCA Social Booking” (Line@ และ Facebook), แอปพลิเคชัน “NCA Mobile” และช่องทางเว็บไซต์นครชัยแอร์ที่ www.nakhonchaiair.com